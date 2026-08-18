Υπ. Εργασίας: «Εντός ωρών στους εταίρους το νομοσχέδιο για το συνταξιοδοτικό»

Στόχος, όπως ανέφερε, παραμένει η κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή τον Σεπτέμβριο και η εφαρμογή της μεταρρύθμισης από την 1η Ιανουαρίου 2027, ώστε οι συνταξιούχοι να δουν τη διαφορά στις συντάξεις τους την 1η Φεβρουαρίου, κατά την πρώτη πληρωμή με βάση το νέο σύστημα.

Ο κ. Μουσιούττας εξήγησε ότι, επειδή οι κοινωνικοί εταίροι θα παραλάβουν το νομοθέτημα λίγο πριν από τη συνεδρία, δεν αναμένεται να είναι σε θέση να τοποθετηθούν επί των προνοιών του.

Κατά τη συνεδρία, είπε, το Υπουργείο θα παρουσιάσει αναλυτικά την κυβερνητική πρόταση και θα παραδώσει ενημερωτικό σημείωμα, στο οποίο θα καταγράφονται βήμα προς βήμα οι αλλαγές που έχουν γίνει στο προτεινόμενο νομοσχέδιο.

Οι τοποθετήσεις, εισηγήσεις και προβληματισμοί των κοινωνικών εταίρων αναμένεται να αρχίσουν να τίθενται στην επόμενη συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, στις 28 Αυγούστου.

Μετά τη συνεδρία αυτή, πρόσθεσε, οι συναντήσεις αναμένεται να γίνονται σε πιο τακτά χρονικά διαστήματα και, αν χρειαστεί, ακόμη και καθημερινά, ώστε να απαντηθούν απορίες, να ακουστούν εισηγήσεις και να εξεταστεί κατά πόσο μπορούν να εφαρμοστούν.

«Στόχος είναι, το συντομότερο δυνατόν, να συγκλίνουν όσο περισσότερο γίνεται οι απόψεις. Εάν υπάρχουν διαφορές, θα προσπαθήσουμε να τις περιορίσουμε ή και να τις εξαλείψουμε», ανέφερε ο Υπουργός.

Ο κ. Μουσιούττας είπε, ακόμη, στο ΚΥΠΕ, ότι έχει σταλεί πρόσκληση προς το Υπουργείο Οικονομικών, ώστε στη συνεδρία να παραστεί, εφόσον το επιτρέπουν οι υποχρεώσεις του, ο Υπουργός Οικονομικών ή εκπρόσωπός του και να παρουσιάσει εκ νέου και αναλυτικά την επενδυτική πολιτική στην οποία έχει καταλήξει η Κυβέρνηση.

Όπως είπε, δεν υπάρχουν μεγάλες διαφοροποιήσεις σε σχέση με όσα είχαν παρουσιαστεί προηγουμένως, ωστόσο, καθώς η διαδικασία βρίσκεται στο τελικό της στάδιο, κρίθηκε σκόπιμο να γίνει εκ νέου παρουσίαση από το αρμόδιο Υπουργείο.

Παράλληλα, ο Υπουργός Εργασίας ανέφερε ότι η Κυβέρνηση είναι ανοικτή σε εισηγήσεις των κοινωνικών εταίρων, υπό δύο προϋποθέσεις.

«Είμαστε ανοικτοί σε οποιαδήποτε εισήγηση από τους κοινωνικούς εταίρους, υπό δύο προϋποθέσεις. Πρώτον, να μην αλλάζει η φιλοσοφία του συστήματος και, δεύτερον, οποιαδήποτε εισήγηση συνεπάγεται πρόσθετο οικονομικό κόστος θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχη εισήγηση για ισόποση μείωση κόστους από κάπου αλλού», είπε.

Έφερε ως παράδειγμα εισήγηση που θα αύξανε κατά €40 εκατομμύρια συγκεκριμένη δαπάνη ή παροχή, σημειώνοντας ότι σε τέτοια περίπτωση θα πρέπει να υποδειχθεί από πού μπορούν να εξοικονομηθούν αντίστοιχα €40 εκατομμύρια, ώστε να διατηρείται το οικονομικό ισοζύγιο του συστήματος.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ