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Στον Λευκό Οίκο ο 16χρονος ναυαγοσώστης που έσωσε αγοράκι στην Καλιφόρνια: «Είναι πραγματικός ήρωας» είπε ο Τραμπ

 18.08.2026 - 16:04
Στον Λευκό Οίκο ο 16χρονος ναυαγοσώστης που έσωσε αγοράκι στην Καλιφόρνια: «Είναι πραγματικός ήρωας» είπε ο Τραμπ

Στο Οβάλ Γραφείο βρέθηκαν ο 16χρονος ναυαγοσώστης Ράιντερ Γουίλιαμς και ο 10χρονος Ναθάνιελ Ράι, λίγες εβδομάδες μετά τη δραματική διάσωση του παιδιού από τα κύματα σε παραλία της Καλιφόρνιας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε τους δύο στον Λευκό Οίκο, έχοντας προηγουμένως δηλώσει ότι ο νεαρός ναυαγοσώστης αξίζει να τιμηθεί για την πράξη του.

Ο 10χρονος, φορώντας σκούρο κοστούμι και γραβάτα, κάθισε μαζί με τον πατέρα του και τον Αμερικανό πρόεδρο, ενώ απέναντί τους βρισκόταν ο 16χρονος που του έσωσε τη ζωή.

Αναφερόμενος στον Ράιντερ, ο Τραμπ είπε στον 10χρονο: «Είναι πραγματικός ήρωας. Δεν ξέρω αν θα το έκανα εγώ. Μάλλον δεν θα το έκανα. Είσαι τυχερός που δεν ήμουν εγώ σε υπηρεσία εκείνη την ημέρα», πρόσθεσε.

Η δραματική διάσωση που έγινε viral

Το βίντεο από τη διάσωση, η οποία σημειώθηκε στα τέλη Ιουλίου, έκανε τον γύρο του Διαδικτύου. Ο 10χρονος είχε παρασυρθεί από τα κύματα στην ακτή της Καλιφόρνιας και ο 16χρονος ναυαγοσώστης έσπευσε να τον βοηθήσει.

Στις εικόνες φαίνεται ο Ράιντερ να κρατά σφιχτά το παιδί, ενώ μεγάλα κύματα πέφτουν επανειλημμένα πάνω τους. Κάποια στιγμή οι δυο τους εξαφανίζονται εντελώς από το οπτικό πεδίο, προτού εμφανιστούν ξανά λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, όταν υποχωρεί το κύμα.

Στον Λευκό Οίκο ο 16χρονος ναυαγοσώστης που έσωσε αγοράκι στην Καλιφόρνια: «Είναι πραγματικός ήρωας» είπε ο Τραμπ


Τελικά, ένας δεύτερος ναυαγοσώστης, ο Άαρον Μπόνεν, κατάφερε να βοηθήσει ώστε και οι δύο να επιστρέψουν με ασφάλεια στην ακτή, στην παραλία Seabright της Σάντα Κρουζ.

Ο Τραμπ είχε σχολιάσει αρχικά το βίντεο μετά από ανάρτηση του γιου του, Έρικ Τραμπ, ο οποίος είχε υποστηρίξει ότι ο 16χρονος άξιζε «την υψηλότερη πολιτική διάκριση». Στη συνέχεια ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι θα προσκαλούσε τον Ράιντερ στον Λευκό Οίκο προκειμένου να τον τιμήσει για τη γενναιότητά του.

 
Ο πατέρας του 10χρονου, Σουμίτ Ράι, εξέφρασε από την πλευρά του την ευγνωμοσύνη του προς τον άνθρωπο που έσωσε το παιδί του.

«Αυτό που έκανε δεν θα μπορέσω ποτέ να το ανταποδώσω. Θα του είμαι για πάντα ευγνώμων», δήλωσε στο Associated Press.
 
ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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