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ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 23χρονου Αφγανού που έδινε ναρκωτικά και αλκοόλ σε ανήλικες και τις βίαζε

 18.08.2026 - 20:33
Θεσσαλονίκη: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 23χρονου Αφγανού που έδινε ναρκωτικά και αλκοόλ σε ανήλικες και τις βίαζε

Στη δημοσιότητα έδωσε η ΕΛΑΣ, κατόπιν εισαγγελικής διάταξης, τα στοιχεία ταυτότητας και τις φωτογραφίες 23χρονου Αφγανού, σε βάρος του οποίου έχει σχηματιστεί δικογραφία για βιασμό ανηλίκου και ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών.

Πρόκειται για τον:

TARAKI Safiullah του Amanullah και της Riza, γεν. 2003, στο Αφγανιστάν,

 
Θεσσαλονίκη: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 23χρονου Αφγανού που έδινε ναρκωτικά και αλκοόλ σε ανήλικες και τις βίαζε
Θεσσαλονίκη: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 23χρονου Αφγανού που έδινε ναρκωτικά και αλκοόλ σε ανήλικες και τις βίαζε



Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 23χρονος κατηγορείται για ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, και συγκεκριμένα για κατοχή, πώληση και διάθεση, πράξεις που φέρεται να τελέστηκαν κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, με σκοπό την πρόκληση της χρήσης ναρκωτικών από ανήλικο. Παράλληλα, κατηγορείται για βιασμό ανηλίκου.

«Παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 2310-388510, 2310-388517, 2310-388518 και 2310-388520 της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας» τονίζει σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ.

Πώς δρούσε

Ο 23χρονος κατά το περασμένο έτος τόσο εντός της οικίας του  στη Θεσσαλονίκη όσο και σε εξωτερικούς χώρους σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, προσέγγισε τρία κορίτσια, στα οποία προσέφερε είτε ναρκωτικές ουσίες είτε αλκοόλ και ακολούθως προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος τους.

Επιπλέον, όπως προέκυψε από την έρευνα, το ίδιο χρονικό διάστημα προμήθευσε με ναρκωτικές ουσίες έναντι χρηματικής αμοιβής, τρία ανήλικα αγόρια.

Αρχές Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας με τη συνδρομή συναδέλφων τους της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του δράστη, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ναρκωτικές ουσίες (δισκία και MDMA) και ένα (1) κινητό τηλέφωνο.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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