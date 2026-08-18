Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΟ Λαβρόφ απειλεί τη Βρετανία: Κινδυνεύει να θεωρηθεί μέρος του πολέμου στην Ουκρανία
ΔΙΕΘΝΗ

Ο Λαβρόφ απειλεί τη Βρετανία: Κινδυνεύει να θεωρηθεί μέρος του πολέμου στην Ουκρανία

 18.08.2026 - 20:54
Ο Λαβρόφ απειλεί τη Βρετανία: Κινδυνεύει να θεωρηθεί μέρος του πολέμου στην Ουκρανία

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι η Ρωσία έχει το δικαίωμα να θεωρήσει την άμεση εμπλοκή της Βρετανίας σε επιθέσεις εναντίον ρωσικού εδάφους ως συμμετοχή στον πόλεμο στην Ουκρανία, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Οι δηλώσεις του έγιναν μετά τη δημοσίευση άρθρου της εφημερίδας «Times» το Σάββατο, σύμφωνα με το οποίο χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά βρετανικής κατασκευής drones σε επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς εναντίον της Ρωσίας. Μετά τη δημοσίευση αυτή, η ρωσική πρεσβεία στο Λονδίνο προειδοποίησε τη Βρετανία για απροσδιόριστες «συνέπειες» λόγω της προμήθειας drones στο Κίεβο.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δήλωσε σήμερα ότι η Βρετανία θα υποστηρίξει την Ουκρανία «100%» στον αγώνα της κατά της Ρωσίας και θα σταθεί στο πλευρό του Κιέβου «στην ώρα της ανάγκης». Η Μόσχα έχει κατηγορήσει στο παρελθόν Βρετανούς ειδικούς για συμμετοχή σε επιθέσεις στο ρωσικό έδαφος, δηλώνοντας ότι ο ρόλος της Βρετανίας θα ληφθεί «υπόψη» στην απάντησή της.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Από καμαριέρες μέχρι μάγειρες: Καταγγελίες ΣΕΚ και ΠΕΟ για «ενοικιαζόμενους» εργαζόμενους στα ξενοδοχεία
Ψάχνεις δουλειά; 3 νέες θέσεις εργασίας στη Λάρνακα – Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση - Όλες οι λεπτομέρειες
Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση της Μονής Αγίου Νεοφύτου - Κρατούμενος μέχρι τον Οκτώβριο ο 51χρονος
BBC: Σκάνδαλο σε κλινική με εξωσωματικές στα κατεχόμενα - Τουλάχιστον 30 παιδιά με λάθος δότη
Κρασί και καλοκαίρι: Οι θερμίδες, το αλκοόλ και οι παγίδες που πρέπει να προσέξουμε
Η απόδραση του Ανδρέα Γεωργίου και της Σιμώνης Χριστοδούλου στο Μιλάνο - Δείτε φωτογραφίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Θεσσαλονίκη: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 23χρονου Αφγανού που έδινε ναρκωτικά και αλκοόλ σε ανήλικες και τις βίαζε

 18.08.2026 - 20:33
Επόμενο άρθρο

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατηγορούν το Ιράν ότι εκτόξευσε δύο πυραύλους στο έδαφός τους

 18.08.2026 - 21:11
Κυπριακό: Μπαίνουν στην τελική ευθεία οι προετοιμασίες - Την Πέμπτη η συνάντηση των διαπραγματευτών

Κυπριακό: Μπαίνουν στην τελική ευθεία οι προετοιμασίες - Την Πέμπτη η συνάντηση των διαπραγματευτών

Για την Πέμπτη ορίστηκε η συνάντηση των διαπραγματευτών των δύο κοινοτήτων ενόψει της 26ης Αυγούστου, όταν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης θα συναντηθεί με τον Τ/κ ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Μπαίνουν στην τελική ευθεία οι προετοιμασίες - Την Πέμπτη η συνάντηση των διαπραγματευτών

Κυπριακό: Μπαίνουν στην τελική ευθεία οι προετοιμασίες - Την Πέμπτη η συνάντηση των διαπραγματευτών

  •  18.08.2026 - 11:27
Συγκλονιστικές λεπτομέρειες για τον πνιγμό στο Lady's Mile - Πήδηξαν στη θάλασσα να πάρουν το κινητό, κινδύνεψε και δεύτερο πρόσωπο

Συγκλονιστικές λεπτομέρειες για τον πνιγμό στο Lady's Mile - Πήδηξαν στη θάλασσα να πάρουν το κινητό, κινδύνεψε και δεύτερο πρόσωπο

  •  18.08.2026 - 18:06
Υπέκυψε στα τραύματά της ηλικιωμένη μετά από τροχαίο στη Λεμεσό - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία της

Υπέκυψε στα τραύματά της ηλικιωμένη μετά από τροχαίο στη Λεμεσό - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία της

  •  18.08.2026 - 16:17
Ζήτησε συγνώμη για τις δολοφονίες Ισαάκ και Σολωμού ο Νιαζί - «Ένιωσα μεγάλη ντροπή, χρέος όλων μας η απολογία στην Αναστασία»

Ζήτησε συγνώμη για τις δολοφονίες Ισαάκ και Σολωμού ο Νιαζί - «Ένιωσα μεγάλη ντροπή, χρέος όλων μας η απολογία στην Αναστασία»

  •  18.08.2026 - 19:49
Στο Ανώτατο ο Μαλτέζος - Κατατέθηκε αίτημα για κατηγορητήριο εναντίον Φυτιρή-Σιαλή και άλλων τριών αξιωματούχων

Στο Ανώτατο ο Μαλτέζος - Κατατέθηκε αίτημα για κατηγορητήριο εναντίον Φυτιρή-Σιαλή και άλλων τριών αξιωματούχων

  •  18.08.2026 - 18:46
Ξαναχτύπησε ο Τραμπ: Δεν υπάρχουν συνομιλίες με το Ιράν, το Ορμούζ είναι ανοιχτό και λειτουργεί κανονικά

Ξαναχτύπησε ο Τραμπ: Δεν υπάρχουν συνομιλίες με το Ιράν, το Ορμούζ είναι ανοιχτό και λειτουργεί κανονικά

  •  18.08.2026 - 17:18
VIDEO: «Άνοιξαν» οι ουρανοί εν μέσω Αυγούστου - Καταιγίδες και βροχές σε διάφορες περιοχές του νησιού

VIDEO: «Άνοιξαν» οι ουρανοί εν μέσω Αυγούστου - Καταιγίδες και βροχές σε διάφορες περιοχές του νησιού

  •  18.08.2026 - 14:29
Νέα «έξυπνα» φώτα σε 15 διασταυρώσεις σε Λευκωσία και Λεμεσό – Προκήρυξε διαγωνισμό το Υπ. Μεταφορών

Νέα «έξυπνα» φώτα σε 15 διασταυρώσεις σε Λευκωσία και Λεμεσό – Προκήρυξε διαγωνισμό το Υπ. Μεταφορών

  •  18.08.2026 - 13:58

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα