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ΔΙΕΘΝΗ

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατηγορούν το Ιράν ότι εκτόξευσε δύο πυραύλους στο έδαφός τους

 18.08.2026 - 21:11
Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατηγορούν το Ιράν ότι εκτόξευσε δύο πυραύλους στο έδαφός τους

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατηγόρησαν σήμερα το Ιράν ότι εκτόξευσε στο έδαφός τους δύο βαλλιστικούς πυραύλους, οι οποίοι ωστόσο έπεσαν στη θάλασσα. Νωρίτερα σήμερα είχαν εκδώσει για πρώτη φορά εδώ και έναν μήνα ειδοποίηση τηλεφωνικά καλώντας τον πληθυσμό να βρει καταφύγιο λόγω "απειλών για πυραυλικές" επιθέσεις.

"Λόγω της παρούσας κατάστασης και των πυραυλικών απειλών, πηγαίνετε αμέσως σε ένα προστατευμένο μέρος μέσα στο πλησιέστερο ασφαλές κτίριο", δήλωσε το υπουργείο Εσωτερικών στο μήνυμα ειδοποίησης.

Το υπουργείο Άμυνας της χώρας δήλωσε ότι "εντόπισε πυραυλική απειλή που στρέφεται κατά της χώρας". Στη συνέχεια διευκρίνισε ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας εντόπισαν δύο βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν εναντίον της χώρας. Ο πρώτος έπεσε εκτός των χωρικών υδάτων, ενώ ο δεύτερος έπεσε εντός των χωρικών υδάτων", και υπογράμμισε την ετοιμότητά του να αντιμετωπίσει τυχόν απειλές.

Το υπουργείο Εσωτερικών των ΗΑΕ έστειλε τηλεφωνική ειδοποίηση δηλώνοντας ότι η κατάσταση είναι ασφαλής και ότι οι πολίτες μπορούν να επιστρέψουν στις δραστηριότητές τους,

Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από το Ιράν.

Πρόκειται για τον πρώτο συναγερμό από τότε που ένας παρόμοιος συναγερμός ήχησε τον Ιούλιο για επίθεση, η οποία τελικά δεν έπληξε το έδαφος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Ένας άλλος ψεύτικος συναγερμός είχε επίσης ενεργοποιηθεί τον Ιούνιο.

Πετρελαιοφόρα της δημόσιας εταιρίας των Εμιράτων Andic αποτέλεσαν επανειλημμένα στόχο τις τελευταίες εβδομάδες.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο οποίος ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου με πλήγματα του Ισραήλ και των ΗΠΑ κατά του Ιράν, η Τεχεράνη εξαπέλυσε περίπου 3.000 επιθέσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθιστώντας τα τον μεγαλύτερο στόχο αντιποίνων.

Από τότε που τέθηκε σε ισχύ ένα πρωτόκολλο συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν τον Ιούνιο, το οποίο κατέρρευσε τον Ιούλιο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δεν ανέφεραν καμιά επίθεση, σε αντίθεση με άλλα κράτη του Κόλπου.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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