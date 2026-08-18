Έγκλημα στην Αλβανία με θύμα 20χρονο: Τούρκοι έκρυψαν τον δράστη σε πορτμπαγκάζ, η κινηματογραφική σύλληψη - Δείτε βίντεο

Οι φίλοι του θύματος κατέθεσαν ότι η κατάσταση κλιμακώθηκε και ότι ο 20χρονος επιχείρησε να μπει στη μέση για να σταματήσει τον καβγά. Εκεί, σύμφωνα με τις μαρτυρίες που μεταδίδει το Top Channel, δέχθηκε χτυπήματα με μαχαίρι, μεταξύ άλλων στην πλάτη και στον θώρακα, τα οποία αποδείχθηκαν θανατηφόρα.

Η κινηματογραφική σύλληψη του 29χρονου

«Ήταν ο σωματοφύλακάς μας» – Τι υποστηρίζουν οι δύο Τούρκοι



Στο μικροσκόπιο και αστυνομικός

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, η ένταση φέρεται να ξεκίνησε μέσα στο νυχτερινό κέντρο που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του τουριστικού συγκροτήματος μετά από περιστατικό που φέρεται να αφορούσε μια νεαρή γυναίκα. Η κατάσταση γρήγορα ξέφυγε από τον έλεγχο και μετατράπηκε σε άγριο επεισόδιο.Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε περίπου στις 02:30 τα ξημερώματα. Μετά την επίθεση, ο 20χρονος βγήκε από το εσωτερικό του καταστήματος και αφέθηκε στον χώρο της παραλίας, όπου το σώμα του παρέμεινε για περίπου τρεις ώρες, μέχρι να εντοπιστεί.Ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία, ο 29χρονος Σοκράτ Βάτα, επιχείρησε να απομακρυνθεί από το Εξαμίλι μετά το περιστατικό. Η Αστυνομία είχε δημιουργήσει σημεία ελέγχου σε βασικούς οδικούς άξονες και, περίπου πέντε ώρες μετά τη δολοφονία, οι δυνάμεις «Shqiponja» και οι επιχειρησιακές υπηρεσίες της Αστυνομίας εντόπισαν το όχημα στο οποίο κρυβόταν στο Λεβάν του Φιέρ.Ο 29χρονος δεν βρισκόταν μέσα στην καμπίνα του αυτοκινήτου. Είχε κρυφτεί στο πορτμπαγκάζ, πίσω από αποσκευές ενώ το όχημα οδηγούσε μια 31χρονη Τουρκάλα και στη θέση του συνοδηγού βρισκόταν ένας 38χρονος Τούρκος. Και οι δύο οδηγήθηκαν μαζί με τον Βάτα στις αστυνομικές Αρχές της Αυλώνας.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι καταθέσεις των δύο Τούρκων που επέβαιναν στο αυτοκίνητο. Σύμφωνα με το Top Channel και οι δύο δήλωσαν ότι ήταν τακτικοί πελάτες του τουριστικού συγκροτήματος και ότι είχαν αναπτύξει φιλική σχέση με τον 29χρονο. Υποστήριξαν ακόμη ότι τον πλήρωναν για υπηρεσίες ασφάλειας, ως σωματοφύλακα και προσωπικό συνοδό.Οι ίδιοι αρνήθηκαν οποιαδήποτε συμμετοχή στη δολοφονία και φέρεται να υποστήριξαν ενώπιον των ερευνητών, παρουσία μεταφραστών, ότι τον πήραν μαζί τους αποκλειστικά λόγω της προσωπικής σχέσης που είχαν.Η συγκεκριμένη εκδοχή βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των Αρχών, καθώς διερευνάται ο ρόλος των δύο Τούρκων στην προσπάθεια απομάκρυνσης του 29χρονου.Η υπόθεση δεν περιορίζεται πλέον μόνο στον 29χρονο και στους δύο Τούρκους. Στο πλαίσιο της έρευνας έχει τεθεί υπό κράτηση και ο 24χρονος Μοϊσίντ Ματουσχάι, κάτοικος Αργυρόκαστρου, ο οποίος υπηρετεί ως βοηθός ειδικός ερευνητής εγκλημάτων στη Διεύθυνση Τοπικής Αστυνομίας Συνόρων Αργυροκάστρου.