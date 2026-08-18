Ελάφι επιτέθηκε σε άνδρα που έκανε πικνίκ σε πάρκο του Λονδίνου: Θανατώθηκε το ζώο

Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα του Σαββάτου (15/8) στο πάρκο Ρίτσμοντ.

Ο άνδρας, που ήταν περίπου 60 ετών, τραυματίστηκε όταν ελάφι πλησίασε την παρέα του άνδρα που έκανε πικνίκ αναζητώντας τροφή. Τα τραύματα δεν ήταν σοβαρά και δεν απείλησαν τη ζωή του.

«Δυστυχώς, η συμπεριφορά του ελαφιού οδήγησε στην αναγκαστική ευθανασία του, καθώς κρίθηκε ότι αποτελούσε κίνδυνο για τους επισκέπτες», ανέφερε η Royal Parks, που διαχειρίζεται το πάρκο, σε δήλωση στο Instagram.

«Υποψιαζόμαστε ότι το συγκεκριμένο ελάφι μπορεί να είχε μάθει να συσχετίζει τους επισκέπτες με τροφή. Εάν οι επισκέπτες ακολουθούν τις συμβουλές μας και δεν ταΐζουν ούτε παρεμβαίνουν στα ελάφια, είναι εξαιρετικά απίθανο να επιδείξουν αυτού του είδους τη συμπεριφορά», προσθέτει.

Τα ελάφια στο πάρκο Ρίτσμοντ και στο γειτονικό πάρκο Μπούσι «είναι άγρια ζώα και ποτέ δεν πρέπει να τα ταΐζει κανένας, να τα προσεγγίζει και να τα αγγίζει», λέει ακόμη η Royal Parks.

Αν εξακολουθεί να τα ταΐζει κανένας «τα ελάφια σταματούν να είναι από τη φύση τους προσεκτικά με τους ανθρώπους και αναζητούν τροφή από τους επισκέπτες, κάτι που προκαλεί προβλήματα σε ανθρώπους και την άγρια ζωή».

Κατά τον 17ο αιώνα η περιοχή του πάρκου Ρίτσμοντ ήταν κυνηγότοπος για τον βασιλιά της Αγγλίας. Σήμερα ζουν εκεί περί τα 630 ελάφια, ανά άλλα 320 ζουν στο Μπούσι. Τα δύο πάρκα έχουν έκταση πάνω από 14 τ.χλμ.

Το πάρκο καλεί τους επισκέπτες να μένουν τουλάχιστον 50 μέτρα από τα ζώα, να μην τα ταΐζουν και να μην τα αγγίζουν. Σε περίπτωση που τα δουν να πλησιάζουν, καλούνται οι επισκέπτες να κρύβουν τα τρόφιμά τους και να απομακρύνονται.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα