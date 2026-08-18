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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Συγκλονιστικές λεπτομέρειες για τον πνιγμό στο Lady's Mile - Πήδηξαν στη θάλασσα να πάρουν το κινητό, κινδύνεψε και δεύτερο πρόσωπο

 18.08.2026 - 18:06
Συγκλονιστικές λεπτομέρειες για τον πνιγμό στο Lady's Mile - Πήδηξαν στη θάλασσα να πάρουν το κινητό, κινδύνεψε και δεύτερο πρόσωπο

Ενας 27χρονος βρήκε τραγικό θάνατο από πνιγμό στη θαλάσσια περιοχή του Λέιντις Μάιλ στη Λεμεσό το Δεκαπενταύγουστο. Ο 27χρονος επέβαινε σε σκάφος τύπου καταμαράν όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από την Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων έπεσε στη θάλασσα με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Δεύτερο πρόσωπο κινδύνευσε επίσης να πνιγεί.

Σύμφωνα με ενημέρωση από τις Βρετανικές βάσεις το περιστατικό συνέβη ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου. Ο 27χρονος, αιγυπτιακής καταγωγής, βρίσκονταν σε σκάφος τύπου καταμαράν που πραγματοποιούσε κρουαζιέρα ανοικτά της παραλίας του Λέιντις Μάιλ.

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Σύμφωνα με μαρτυρίες που κατέχει η Αστυνομία, κάποια στιγμή το κινητό του τηλέφωνο έπεσε στη θάλασσα και ο 27χρονος βούτηξε για να το βρει. Μαζί του βούτηξε 27χρονος ιορδανικής καταγωγής.

Οι δύο εντοπίστηκαν αναίσθητοι από επιβαίνοντες στο καταμαράν και μέλη της Αστυνομίας των Βρετανικών βάσεων, τα οποία κλήθηκαν για βοήθεια καθώς η περιοχή εμπίπτει στη δικαιοδοσία τους.

Στους δύο νέους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Ο δεύτερος επανήλθε, ο άτυχος Αιγύπτιος δεν τα κατάφερε. Η σορός του διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του. Χθες διενεργήθηκε νεκροτομή επί της σορού του και όπως διαπιστώθηκε ο θάνατος του οφείλεται σε πνιγμό. Από τη σορό λήφθηκαν δείγματα για τοξικολογικές και άλλες εξετάσεις.

Την υπόθεση διερευνά η Αστυνομία των Βρετανικών βάσεων η οποία ήδη βρίσκεται σε συνεννόηση με την Πρεσβεία της Αιγύπτου για τα περαιτέρω.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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