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ΔΙΕΘΝΗ

Ξαναχτύπησε ο Τραμπ: Δεν υπάρχουν συνομιλίες με το Ιράν, το Ορμούζ είναι ανοιχτό και λειτουργεί κανονικά

 18.08.2026 - 17:18
Ξαναχτύπησε ο Τραμπ: Δεν υπάρχουν συνομιλίες με το Ιράν, το Ορμούζ είναι ανοιχτό και λειτουργεί κανονικά

Ξαναχτύπησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social, καθώς λίγη ώρα μετά τον χαρακτηρισμό των Στενών του Ορμούζ ως «νέας αμερικανικής επικράτειας», αυτή τη φορά δήλωσε ότι δεν βρίσκονται σε εξέλιξη, ούτε έχουν προγραμματιστεί, συνομιλίες με το Ιράν.

Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα του, ο Τραμπ ανέφερε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν παραμένει «σε πλήρη ισχύ».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι τα Στενά παραμένουν «ανοιχτά και σε λειτουργία»

«Δεν διεξάγονται ούτε έχουν προγραμματιστεί συνομιλίες ή συζητήσεις με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε πλήρη ισχύ. Το στενό του Ορμούζ είναι ανοιχτό και λειτουργεί κανονικά. Όλες οι υποβρύχιες νάρκες έχουν απομακρυνθεί ή έχουν ανατιναχθεί. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο θέμα αυτό!» έγραψε χαρακτηριστικά.

Ιράν: Τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά μέχρι οι ΗΠΑ να τηρήσουν τους όρους της συμφωνίας

Τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά έως ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες εκπληρώσουν τους όρους της προσωρινής συμφωνίας που υπέγραψαν με το Ιράν τον Ιούνιο, δήλωσε, στο μεταξύ, νωρίτερα ο κορυφαίος Ιρανός διαπραγματευτής Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ.

Μιλώντας στο ιρανικό κοινοβούλιο, ο Γκαλιμπάφ ανέφερε ότι μεταξύ των όρων που θέτει η Τεχεράνη είναι η άρση του αμερικανικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών, η κατάργηση των κυρώσεων στις εξαγωγές πετρελαίου, η αποδέσμευση των «παγωμένων» ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και ο τερματισμός των απειλών και των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα.

Η συμφωνία της 17ης Ιουνίου και η διαμάχη για τα Στενά

Το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης είχε επιτευχθεί στις 17 Ιουνίου, ωστόσο πολύ γρήγορα οδηγήθηκε σε αδιέξοδο εξαιτίας της διαφωνίας για τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει στις 7 Ιουλίου ότι η συμφωνία «τελείωσε», ενώ μία εβδομάδα αργότερα το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν ανακοίνωσε ότι το μνημόνιο είχε «ανασταλεί».

Βάσει του μνημονίου, Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες είχαν δεσμευτεί να διαπραγματευτούν μια οριστική συμφωνία, η οποία θα κάλυπτε ευρύτερα ζητήματα, μεταξύ των οποίων και το μέλλον του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος.

Για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων είχε προβλεφθεί ανώτατο χρονικό όριο 60 ημερών, το οποίο μπορούσε να παραταθεί με τη συγκατάθεση και των δύο πλευρών.

Ιράν: Περνάμε σε «πλήρως επιθετική» στάση

Την ίδια ώρα, υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε τη Δευτέρα στο Reuters ότι η Τεχεράνη σκοπεύει πλέον να περάσει σε μια «πλήρως επιθετική» στάση, καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες για την επίτευξη μόνιμου τερματισμού της σύγκρουσης έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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