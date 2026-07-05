Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΒάζουν αγγελίες για μεταχειρισμένα εμφυτεύματα στήθους - Πόσα τα χρεώνουν
LIKE ONLINE

Βάζουν αγγελίες για μεταχειρισμένα εμφυτεύματα στήθους - Πόσα τα χρεώνουν

 05.07.2026 - 08:39
Βάζουν αγγελίες για μεταχειρισμένα εμφυτεύματα στήθους - Πόσα τα χρεώνουν

Ρωσικές πλατφόρμες αγγελιών καταγράφουν άνοδο στις πωλήσεις μεταχειρισμένων εμφυτευμάτων στήθους, εν μέσω οικονομικών πιέσεων και έντονων προειδοποιήσεων ειδικών.

Οι ρωσικές πλατφόρμες αγγελιών έχουν καταγράψει αισθητή αύξηση στις αναρτήσεις για μεταχειρισμένα εμφυτεύματα στήθους που πωλούνται στο διαδίκτυο.

Η δημοτικότητα των εμφυτευμάτων στη Ρωσία φαίνεται να μειώνεται σταθερά, καθώς πλαστικοί χειρουργοί αναφέρουν πτώση περίπου 40% στις επεμβάσεις αυξητικής στήθους την τελευταία δεκαετία. Αυτό που προκάλεσε μεγαλύτερη εντύπωση πρόσφατα ήταν ο αριθμός των αγγελιών για μεταχειρισμένα εμφυτεύματα σιλικόνης που εμφανίστηκαν στο ρωσικό διαδίκτυο.

Οι λόγοι πίσω από την πώληση

Οι γυναίκες που τα διαθέτουν online αναφέρουν διάφορους λόγους:
«Γέννησα», «τα βαρέθηκα», «με έκαναν να νιώθω άσχημη», «πονάει το σώμα μου» ή απλά «θέλω να πάρω πίσω μέρος των χρημάτων της επέμβασης».

Ρωσικές πλατφόρμες αγγελιών καταγράφουν άνοδο στις πωλήσεις μεταχειρισμένων εμφυτευμάτων στήθους

Σύμφωνα με αναλυτές όπως αναφέρεται στο odditycentral.com, μόνο ο τελευταίος λόγος φαίνεται να συνδέεται με την πώληση, κάτι που αποδίδεται στις οικονομικές πιέσεις στη χώρα.

 

Οικονομική πίεση

Η πτώση της αγοραστικής δύναμης, οι συναλλαγματικές διακυμάνσεις, η αποχώρηση δυτικών εταιρειών και οι ελλείψεις καυσίμων έχουν επηρεάσει μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Ακόμη και περιοχές όπως η Μόσχα και η Αγία Πετρούπολη εμφανίζονται σε τέτοιες αγγελίες, κάτι που έχει προκαλέσει συζητήσεις.

Τιμές και παραδείγματα αγγελιών

Σύμφωνα με το κανάλι BAZA στο Telegram, τα μεταχειρισμένα εμφυτεύματα πωλούνται 3–4 φορές φθηνότερα από την αρχική τους τιμή.

Mentor: από ~1.680€ → ~420€
Motiva: από ~2.400€ → ~360€

Προειδοποιήσεις ειδικών

Οι ειδικοί ξεκαθαρίζουν ότι κανένας χειρουργός δεν θα δεχόταν να χρησιμοποιήσει μεταχειρισμένο εμφύτευμα, καθώς δεν μπορεί να αποστειρωθεί πλήρως λόγω βιολογικών υπολειμμάτων.

Ρωσικές πλατφόρμες αγγελιών καταγράφουν άνοδο στις πωλήσεις μεταχειρισμένων εμφυτευμάτων στήθους

Η χρήση τους από άλλο άτομο ενέχει σοβαρούς κινδύνους, όπως απόρριψη από το ανοσοποιητικό σύστημα, νέκρωση ιστών ή ακόμη και θάνατο. Παρά ταύτα, ορισμένα τέτοια αντικείμενα καταλήγουν να πωλούνται ακόμη και ως «αναμνηστικά».

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θλίψη στην Ομόνοια - Έφυγε από τη ζωή πρώην πρόεδρος των πρασίνων
Συναγερμός στην Αστυνομία: Χάθηκαν τα ίχνη 15χρονης στη Λευκωσία - Βοηθήστε να εντοπιστεί -Φωτογραφία
Ξεχάστε το Παρίσι και τη Ρώμη: Οι καλύτεροι οικονομικοί προορισμοί στην Ευρώπη για το φετινό καλοκαίρι - Επιλογές για κάθε budget
Ποια καλοκαιρινά φρούτα έχουν περισσότερη ζάχαρη και τι ισχύει τελικά  - Τι να προσέχουμε στις διακοπές - Διατροφολόγος στο «T»
Εορτολόγιο: Τα 4 ονόματα που γιορτάζουν σήμερα - Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Διαλύεται η ομίχλη και... φέρνει βροχές - Πότε θα πέσει η θερμοκρασία

 05.07.2026 - 08:10
Επόμενο άρθρο

Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή 61χρονος στη Λευκωσία - Η παράκληση της οικογένειάς του για την κηδεία -Δείτε φωτογραφία

 05.07.2026 - 08:50
Έσοδα δισεκατομμυρίων ευρώ θα έχει η Κύπρος από το Φυσικό Αέριο - Τι θα γίνει με την τιμή του ρεύματος

Έσοδα δισεκατομμυρίων ευρώ θα έχει η Κύπρος από το Φυσικό Αέριο - Τι θα γίνει με την τιμή του ρεύματος

Έσοδα ύψους 10 δισεκατομμυρίων ευρώ θα έχει η Κύπρος από το Φυσικό Αέριο και συγκεκριμένα από τα κοιτάσματα «Αφροδίτη», «Γλαύκος» και «Πήγασος» σε ορίζοντα δεκαπενταετίας δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανός.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Έσοδα δισεκατομμυρίων ευρώ θα έχει η Κύπρος από το Φυσικό Αέριο - Τι θα γίνει με την τιμή του ρεύματος

Έσοδα δισεκατομμυρίων ευρώ θα έχει η Κύπρος από το Φυσικό Αέριο - Τι θα γίνει με την τιμή του ρεύματος

  •  05.07.2026 - 07:44
Η ώρα της αλήθειας για την ΕΔΕΚ: Το συνέδριο που μπορεί να γράψει το τέλος ή τη νέα αρχή του ιστορικότερου σοσιαλιστικού κινήματος της Κύπρου

Η ώρα της αλήθειας για την ΕΔΕΚ: Το συνέδριο που μπορεί να γράψει το τέλος ή τη νέα αρχή του ιστορικότερου σοσιαλιστικού κινήματος της Κύπρου

  •  05.07.2026 - 07:24
Άφαντες οι δύο αδελφές που είναι μάρτυρες κατηγορίας σε δίκη εναντίον της οικογένειάς τους στην Κύπρο

Άφαντες οι δύο αδελφές που είναι μάρτυρες κατηγορίας σε δίκη εναντίον της οικογένειάς τους στην Κύπρο

  •  05.07.2026 - 09:33
Ξεχάστε το Παρίσι και τη Ρώμη: Οι καλύτεροι οικονομικοί προορισμοί στην Ευρώπη για το φετινό καλοκαίρι - Επιλογές για κάθε budget

Ξεχάστε το Παρίσι και τη Ρώμη: Οι καλύτεροι οικονομικοί προορισμοί στην Ευρώπη για το φετινό καλοκαίρι - Επιλογές για κάθε budget

  •  05.07.2026 - 07:22
Ποια καλοκαιρινά φρούτα έχουν περισσότερη ζάχαρη και τι ισχύει τελικά  - Τι να προσέχουμε στις διακοπές - Διατροφολόγος στο «T»

Ποια καλοκαιρινά φρούτα έχουν περισσότερη ζάχαρη και τι ισχύει τελικά  - Τι να προσέχουμε στις διακοπές - Διατροφολόγος στο «T»

  •  05.07.2026 - 07:19
Έβαλαν φωτιά σε όχημα 59χρονου στη Λευκωσία - Καταστράφηκε ολοσχερώς

Έβαλαν φωτιά σε όχημα 59χρονου στη Λευκωσία - Καταστράφηκε ολοσχερώς

  •  05.07.2026 - 08:04
Θλίψη στην Ομόνοια - Έφυγε από τη ζωή πρώην πρόεδρος των πρασίνων

Θλίψη στην Ομόνοια - Έφυγε από τη ζωή πρώην πρόεδρος των πρασίνων

  •  05.07.2026 - 07:47
Ένα(ς) Χάμπουργκερ για takeaway 

Ένα(ς) Χάμπουργκερ για takeaway 

  •  04.07.2026 - 20:42

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα