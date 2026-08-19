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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συναγερμός σε θάλασσα της Λεμεσού: Ναυαγοσώστες έσωσαν 24χρονο που κινδύνευσε με πνιγμό - Δείτε φωτογραφία

 19.08.2026 - 12:20
Συναγερμός σε θάλασσα της Λεμεσού: Ναυαγοσώστες έσωσαν 24χρονο που κινδύνευσε με πνιγμό - Δείτε φωτογραφία

Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί στη θαλάσσια περιοχή ΛΕΜ 15, απέναντι από το ΓΣΟ, όπου ναυαγοσώστες προχώρησαν στην επιτυχή διάσωση 24χρονου αλλοδαπού.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 6:30 το πρωί της Τετάρτης, όταν ο νεαρός, ο οποίος επισκέπτεται για πρώτη φορά την Κύπρο, επιχείρησε να κολυμπήσει προς τους βράχους. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς του, άρχισε να αντιμετωπίζει δυσκολίες και κάλεσε σε βοήθεια.

Οι ναυαγοσώστες του πύργου ΛΕΜ 15 αντιλήφθηκαν άμεσα τον κίνδυνο και έσπευσαν στο σημείο με το ναυαγοσωστικό Jet-Ski. Παράλληλα, λουόμενος που βρισκόταν κοντά προσέγγισε τον 24χρονο και παρέμεινε μαζί του μέχρι την άφιξη των διασωστών.

Όταν οι ναυαγοσώστες έφτασαν κοντά του, ο νεαρός δεν πατούσε πλέον στον βυθό. Τον ανέσυραν με ασφάλεια στη σανίδα και τον μετέφεραν στην ακτή.

Μετά την περισυλλογή του, διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν σε καλή κατάσταση και δεν χρειάστηκε περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Ο πύργος ΛΕΜ 15 είναι ένα από τα δύο ναυαγοσωστικά σημεία της Λεμεσού που στελεχώνονται από τις 6:00 το πρωί έως τις 8:00 το βράδυ, παρέχοντας κάλυψη στους λουόμενους από τις πρώτες πρωινές ώρες.

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