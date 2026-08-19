Ανείπωτη θλίψη: «Έφυγε» νωρίς 50χρονη στην Κύπρο - Δείτε φωτογραφία

Η Εξόδιος ακολουθία της θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας - Μέσα Χωριό, Πάφος, 19/08/2026, ώρα 16:00.



Οι τεθλιμμένοι: Γονείς, αδέλφια και λοιποί συγγενείς.

Παράκληση όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για: τον Ραφαήλ Δημητρίου που πάσχει από Λευχαιμία. Δείτε φωτογραφία