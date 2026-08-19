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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ανείπωτη θλίψη: «Έφυγε» νωρίς 50χρονη στην Κύπρο - Δείτε φωτογραφία

 19.08.2026 - 08:21
Ανείπωτη θλίψη: «Έφυγε» νωρίς 50χρονη στην Κύπρο - Δείτε φωτογραφία

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 50 χρόνων η Νόνη Μιχαηλίδου. 

Η Εξόδιος ακολουθία της θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας - Μέσα Χωριό, Πάφος, 19/08/2026, ώρα 16:00. 

Οι τεθλιμμένοι: Γονείς, αδέλφια και λοιποί συγγενείς.

Παράκληση όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για: τον Ραφαήλ Δημητρίου που πάσχει από Λευχαιμία.

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