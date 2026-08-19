Ανείπωτη θλίψη: «Έφυγε» νωρίς 50χρονη στην Κύπρο - Δείτε φωτογραφία

Τραγωδία στη Λεμεσό: Μητέρα εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του το πέντε μηνών βρέφος της
Τραγωδία σημειώθηκε στη Λεμεσό, όπου βρέφος μόλις πέντε μηνών εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο σπίτι της οικογένειάς του.
Η Εξόδιος ακολουθία της θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας - Μέσα Χωριό, Πάφος, 19/08/2026, ώρα 16:00.
Οι τεθλιμμένοι: Γονείς, αδέλφια και λοιποί συγγενείς.
Παράκληση όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για: τον Ραφαήλ Δημητρίου που πάσχει από Λευχαιμία.
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