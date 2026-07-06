Καφές: Πόσα φλιτζάνια την ημέρα συνδέονται με έως και 47% χαμηλότερο κίνδυνο καρκίνου του ήπατος

Η μελέτη, που πραγματοποιήθηκε από ερευνητές του Cedars-Sinai Health Sciences University και δημοσιεύθηκε στο Clinical Gastroenterology and Hepatology, ανέλυσε στοιχεία από 354.957 ενήλικες της UK Biobank – μία από τις μεγαλύτερες βάσεις βιοϊατρικών δεδομένων παγκοσμίως -, οι οποίοι παρακολουθήθηκαν για διάμεσο διάστημα 13 ετών. Στην έναρξη της μελέτης κανείς δεν είχε διαγνωστεί με κίρρωση ή καρκίνο του ήπατος.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσο αυξανόταν η κατανάλωση καφέ, τόσο μειωνόταν ο κίνδυνος σοβαρών ηπατικών παθήσεων. Οι συμμετέχοντες που έπιναν πέντε ή περισσότερα φλιτζάνια ημερησίως είχαν:

32% μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης κίρρωσης,

47% χαμηλότερο κίνδυνο καρκίνου του ήπατος

και 42% μικρότερο κίνδυνο θανάτου από ηπατική νόσο, σε σύγκριση με όσους δεν έπιναν καθόλου καφέ.

Το όφελος, ωστόσο, δεν περιοριζόταν στους φανατικούς φίλους του καφέ. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι προστατευτική συσχέτιση υπήρχε ήδη από την κατανάλωση ενός έως δύο φλιτζανιών την ημέρα, ενώ η μεγαλύτερη συνολική ωφέλεια φάνηκε να καταγράφεται γύρω στα τρία με τέσσερα φλιτζάνια ημερησίως.

Πέρα από τα κλινικά αποτελέσματα, οι επιστήμονες ανέλυσαν μαγνητικές τομογραφίες και δείγματα αίματος των συμμετεχόντων. Όσοι κατανάλωναν περισσότερο καφέ εμφάνιζαν λιγότερο λίπος και σίδηρο στο ήπαρ, χαμηλότερα επίπεδα φλεγμονής και ίνωσης, καθώς και ευνοϊκότερο προφίλ πρωτεϊνών που σχετίζονται με την καλή λειτουργία του οργάνου. Τα ευρήματα αυτά ενισχύουν την υπόθεση ότι ο καφές μπορεί να δρα προστατευτικά στο ήπαρ μέσω βιολογικών μηχανισμών και όχι μόνο μέσω στατιστικής συσχέτισης.

Ένα ακόμη ενδιαφέρον εύρημα ήταν ότι τα οφέλη παρατηρήθηκαν ανεξάρτητα από το αν ο καφές περιείχε καφεΐνη, γεγονός που υποδηλώνει ότι πιθανό ρόλο παίζουν και άλλες φυσικές ενώσεις του ροφήματος, όπως οι πολυφαινόλες και τα χλωρογενικά οξέα.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η μελέτη είναι παρατηρητική και δεν αποδεικνύει ότι ο καφές από μόνος του προλαμβάνει τον καρκίνο του ήπατος. Ωστόσο, τα ευρήματα ενισχύουν τις ήδη υπάρχουσες ενδείξεις ότι η μέτρια κατανάλωση καφέ μπορεί να αποτελεί μέρος ενός υγιεινού τρόπου ζωής για όσους τον απολαμβάνουν.

Πηγή: ygeiamou.gr