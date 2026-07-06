Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΥγείαΚαφές: Πόσα φλιτζάνια την ημέρα συνδέονται με έως και 47% χαμηλότερο κίνδυνο καρκίνου του ήπατος
ΥΓΕΙΑ

Καφές: Πόσα φλιτζάνια την ημέρα συνδέονται με έως και 47% χαμηλότερο κίνδυνο καρκίνου του ήπατος

 06.07.2026 - 08:08
Καφές: Πόσα φλιτζάνια την ημέρα συνδέονται με έως και 47% χαμηλότερο κίνδυνο καρκίνου του ήπατος

Ο καφές δεν χαρίζει μόνο ενέργεια για να ξεκινήσει η ημέρα. Σύμφωνα με νέα μεγάλη μελέτη, η καθημερινή κατανάλωσή του συνδέεται με σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του ήπατος, κίρρωσης και θανάτου από ηπατική νόσο. Το εντυπωσιακό είναι ότι το προστατευτικό αποτέλεσμα παρατηρήθηκε τόσο στον καφέ με καφεΐνη όσο και στον ντεκαφεϊνέ.

Η μελέτη, που πραγματοποιήθηκε από ερευνητές του Cedars-Sinai Health Sciences University και δημοσιεύθηκε στο Clinical Gastroenterology and Hepatology, ανέλυσε στοιχεία από 354.957 ενήλικες της UK Biobank – μία από τις μεγαλύτερες βάσεις βιοϊατρικών δεδομένων παγκοσμίως -, οι οποίοι παρακολουθήθηκαν για διάμεσο διάστημα 13 ετών. Στην έναρξη της μελέτης κανείς δεν είχε διαγνωστεί με κίρρωση ή καρκίνο του ήπατος.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσο αυξανόταν η κατανάλωση καφέ, τόσο μειωνόταν ο κίνδυνος σοβαρών ηπατικών παθήσεων. Οι συμμετέχοντες που έπιναν πέντε ή περισσότερα φλιτζάνια ημερησίως είχαν:

32% μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης κίρρωσης,

47% χαμηλότερο κίνδυνο καρκίνου του ήπατος

και 42% μικρότερο κίνδυνο θανάτου από ηπατική νόσο, σε σύγκριση με όσους δεν έπιναν καθόλου καφέ.

Το όφελος, ωστόσο, δεν περιοριζόταν στους φανατικούς φίλους του καφέ. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι προστατευτική συσχέτιση υπήρχε ήδη από την κατανάλωση ενός έως δύο φλιτζανιών την ημέρα, ενώ η μεγαλύτερη συνολική ωφέλεια φάνηκε να καταγράφεται γύρω στα τρία με τέσσερα φλιτζάνια ημερησίως.

Πέρα από τα κλινικά αποτελέσματα, οι επιστήμονες ανέλυσαν μαγνητικές τομογραφίες και δείγματα αίματος των συμμετεχόντων. Όσοι κατανάλωναν περισσότερο καφέ εμφάνιζαν λιγότερο λίπος και σίδηρο στο ήπαρ, χαμηλότερα επίπεδα φλεγμονής και ίνωσης, καθώς και ευνοϊκότερο προφίλ πρωτεϊνών που σχετίζονται με την καλή λειτουργία του οργάνου. Τα ευρήματα αυτά ενισχύουν την υπόθεση ότι ο καφές μπορεί να δρα προστατευτικά στο ήπαρ μέσω βιολογικών μηχανισμών και όχι μόνο μέσω στατιστικής συσχέτισης.

Ένα ακόμη ενδιαφέρον εύρημα ήταν ότι τα οφέλη παρατηρήθηκαν ανεξάρτητα από το αν ο καφές περιείχε καφεΐνη, γεγονός που υποδηλώνει ότι πιθανό ρόλο παίζουν και άλλες φυσικές ενώσεις του ροφήματος, όπως οι πολυφαινόλες και τα χλωρογενικά οξέα.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η μελέτη είναι παρατηρητική και δεν αποδεικνύει ότι ο καφές από μόνος του προλαμβάνει τον καρκίνο του ήπατος. Ωστόσο, τα ευρήματα ενισχύουν τις ήδη υπάρχουσες ενδείξεις ότι η μέτρια κατανάλωση καφέ μπορεί να αποτελεί μέρος ενός υγιεινού τρόπου ζωής για όσους τον απολαμβάνουν.

Πηγή: ygeiamou.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αγία Νάπα: Τουρκοκύπριος ο 47χρονος που νοσηλεύεται μετά από επίθεση - Αντέδρασε ο Ερχιουρμάν
Αλλάζει ο καιρός: Βροχές, καταιγίδες και χαλάζι στην πρόγνωση - Πού και πότε θα «χτυπήσουν»
Βενεζουέλα: Η συγκλονιστική μαρτυρία του 43χρονου που επέζησε οκτώ ημέρες στα συντρίμμια
Ποια καλοκαιρινά φρούτα έχουν περισσότερη ζάχαρη και τι ισχύει τελικά  - Τι να προσέχουμε στις διακοπές - Διατροφολόγος στο «T»
Η Κύπρος ενισχύει τη Γαλλία στη μάχη κατά των πυρκαγιών - Στέλνει δύο αεροσκάφη
Απίστευτο περιστατικό σε γάμο στην Ελλάδα: Μεθυσμένη κουμπάρα διέκοψε το μυστήριο και φίλησε τον ιερέα στο στόμα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Σκάνδαλο στο Μουντιάλ: Τρία τηλεφωνήματα Τραμπ στη FIFA πριν την «ακύρωση» της κόκκινης στον Μπαλογκάν – Η απειλή που χρησιμοποίησαν οι Αμερικανοί

 06.07.2026 - 07:49
Επόμενο άρθρο

Αυτές οι γραμμές στο κινητό σου δεν είναι design — Λύνουν ένα πρόβλημα

 06.07.2026 - 08:21
Προεδρικές 2028: Το παρασκήνιο ανάβει πρόωρα-Συμμαχίες υπό πίεση, εσωκομματικές ρωγμές και η μάχη που ήδη ξεκίνησε

Προεδρικές 2028: Το παρασκήνιο ανάβει πρόωρα-Συμμαχίες υπό πίεση, εσωκομματικές ρωγμές και η μάχη που ήδη ξεκίνησε

Η πολιτική σκηνή, έχει εισέλθει σε μια ιδιότυπη προεκλογική περίοδο, χωρίς επίσημη έναρξη. Κάτω από την επιφάνεια της θεσμικής κανονικότητας, τα κόμματα κινούνται ήδη με γνώμονα τις προεδρικές εκλογές του 2028, διαμορφώνοντας στρατηγικές, ανοίγοντας μέτωπα και επαναξιολογώντας συμμαχίες που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν δεδομένες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Προεδρικές 2028: Το παρασκήνιο ανάβει πρόωρα-Συμμαχίες υπό πίεση, εσωκομματικές ρωγμές και η μάχη που ήδη ξεκίνησε

Προεδρικές 2028: Το παρασκήνιο ανάβει πρόωρα-Συμμαχίες υπό πίεση, εσωκομματικές ρωγμές και η μάχη που ήδη ξεκίνησε

  •  06.07.2026 - 06:58
Αρχή κατά της Διαφθοράς: Τρίτος πρώην βουλευτής στο «μικροσκόπιο» - Στο επίκεντρο χρηματοδοτήσεις €1,3 εκατ.

Αρχή κατά της Διαφθοράς: Τρίτος πρώην βουλευτής στο «μικροσκόπιο» - Στο επίκεντρο χρηματοδοτήσεις €1,3 εκατ.

  •  06.07.2026 - 08:32
Αγία Νάπα: Στα χέρια της Αστυνομίας τρεις 18χρονοι για την άγρια επίθεση σε 47χρονο – Μάχη στη Λευκωσία δίνει το θύμα

Αγία Νάπα: Στα χέρια της Αστυνομίας τρεις 18χρονοι για την άγρια επίθεση σε 47χρονο – Μάχη στη Λευκωσία δίνει το θύμα

  •  06.07.2026 - 07:04
Η «παγίδα» των σχολικών κυλικείων: Γιατί αυξάνεται η παιδική παχυσαρκία στην Κύπρο - Διατροφολόγος στο «Τ»

Η «παγίδα» των σχολικών κυλικείων: Γιατί αυξάνεται η παιδική παχυσαρκία στην Κύπρο - Διατροφολόγος στο «Τ»

  •  06.07.2026 - 06:33
Φοβάσαι να μην πέσεις θύμα απάτης; Αυτή η κυπριακή πλατφόρμα μπορεί να σε βοηθήσει με… AI - Δείτε πώς

Φοβάσαι να μην πέσεις θύμα απάτης; Αυτή η κυπριακή πλατφόρμα μπορεί να σε βοηθήσει με… AI - Δείτε πώς

  •  06.07.2026 - 06:40
VIDEO: Αυτός είναι ο Κυπριακός φούρνος στο Μανχάταν που έγινε viral για το χαλούμι του

VIDEO: Αυτός είναι ο Κυπριακός φούρνος στο Μανχάταν που έγινε viral για το χαλούμι του

  •  06.07.2026 - 08:48
ΒΙΝΤΕΟ: Πώς η καραμπόλα των 5 οχημάτων «παρέλυσε» τον αυτοκινητόδρομο Αγίας Νάπας

ΒΙΝΤΕΟ: Πώς η καραμπόλα των 5 οχημάτων «παρέλυσε» τον αυτοκινητόδρομο Αγίας Νάπας

  •  06.07.2026 - 07:22
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Δευτέρα 6 Ιουλίου

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Δευτέρα 6 Ιουλίου

  •  06.07.2026 - 08:44

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα