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ΥΓΕΙΑ

Τα πιο συχνά λάθη που κάνουμε στην εφαρμογή του αντηλιακού

 04.07.2026 - 19:02
Τα πιο συχνά λάθη που κάνουμε στην εφαρμογή του αντηλιακού

Το αντηλιακό είναι ο καλύτερος μας φίλος αυτό το διάστημα και η χρήση του -ειδικά το καλοκαίρι- είναι απαραίτητη να γίνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα μέσα στην ημέρα. Οι επιπτώσεις της ηλιακής ακτινοβολίας στο δέρμα είναι γνωστές σε όλους: μπορεί για παράδειγμα, να οδηγήσει σε εμφάνιση εγκαύματος ή ακόμη και πολύ χειρότερες καταστάσεις, όπως ο καρκίνος του δέρματος, ενώ συχνά προκαλεί έντονα σημάδια γήρανσης. Ωστόσο, είναι γεγονός, πως όσο μεθοδικά κι αν το χρησιμοποιούμε, υπάρχουν πάντοτε κάποια λάθη στα οποία «πέφτουμε» είτε από βιασύνη είτε από αμέλεια. Ποια είναι αυτά;

Δεν καλύπτουμε όλα τα σημεία του σώματος

Από έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί, έχει αποδειχθεί ότι αφήνουμε (τόσο οι γυναίκες όσο και οι άντρες) χωρίς αντηλιακό περίπου το 10% του προσώπου μας. Πρόκειται για τα εξής σημεία: η «γέφυρα» της μύτης, τα αυτιά, η περιοχή των ματιών και ειδικότερα, τα βλέφαρα και οι εσωτερικές γωνίες τους. Διαβάστε εδώ για την σωστή ποσότητα αντηλιακού που πρέπει να εφαρμόζουμε.

Εφαρμόζουμε αντηλιακό μόνο όταν έχει ήλιο

Ιδιαίτερα σε μία χώρα όπως η Ελλάδα στην οποία υπάρχει ηλιοφάνεια όλο το χρόνο, η αντηλιακή προστασία θα πρέπει να εφαρμόζεται τόσο το καλοκαίρι, όσο και το χειμώνα. Η έκθεση στον ήλιο είναι συσσωρευτική. Ακόμα και τις συννεφιασμένες μέρες πρέπει να φοράμε αντηλιακό γιατί τα σύννεφα μπορεί να διαπεράσει ποσοστό έως 80% της UV.

Χρησιμοποιούμε ληγμένο αντηλιακό

Αν και τα αντηλιακά είναι ανθεκτικά στον χρόνο, δεν παύουν να είναι προϊόντα με ημερομηνία λήξεως, όπως όλα τα υπόλοιπα καλλυντικά. Η ημερομηνία αυτή βρίσκεται στο πίσω συνήθως μέρος της συσκευασίας. Πιο συγκεκριμένα στο σημείο αυτό αναγράφεται ο αριθμός των μηνών που μπορεί να «ζήσει» το προϊόν μετά το άνοιγμά του και το γράμμα «Μ» που σημαίνει «μήνες»

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr

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