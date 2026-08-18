VIDEO: «Άνοιξαν» οι ουρανοί εν μέσω Αυγούστου - Καταιγίδες και βροχές σε διάφορες περιοχές του νησιού

Τα φαινόμενα καταγράφονται την ώρα που βρίσκεται σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση του Τμήματος Μετεωρολογίας, η οποία αφορά το ενδεχόμενο εκδήλωσης μεμονωμένων ισχυρών καταιγίδων.

Σύμφωνα με την προειδοποίηση, οι καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως περιοχές στα ορεινά και το εσωτερικό, ενώ δεν αποκλείεται να επηρεαστούν και περιοχές στα ανατολικά παράλια. Κατά τη διάρκεια των καταιγίδων υπάρχει πιθανότητα χαλαζόπτωσης, ενώ η ένταση της βροχής αναμένεται τοπικά να ξεπεράσει τα 35 χιλιοστά ανά ώρα.

Η κίτρινη προειδοποίηση τέθηκε σε ισχύ στις 13:00 και θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι τις 18:00 σήμερα.

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