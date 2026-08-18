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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

VIDEO: «Άνοιξαν» οι ουρανοί εν μέσω Αυγούστου - Καταιγίδες και βροχές σε διάφορες περιοχές του νησιού

 18.08.2026 - 14:29
VIDEO: «Άνοιξαν» οι ουρανοί εν μέσω Αυγούστου - Καταιγίδες και βροχές σε διάφορες περιοχές του νησιού

Άλλαξε το σκηνικό του καιρού σε αρκετές περιοχές της Κύπρου το μεσημέρι της Τρίτης (18/8), με βροχές και καταιγίδες να κάνουν την εμφάνισή τους.

Τα φαινόμενα καταγράφονται την ώρα που βρίσκεται σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση του Τμήματος Μετεωρολογίας, η οποία αφορά το ενδεχόμενο εκδήλωσης μεμονωμένων ισχυρών καταιγίδων.

Σύμφωνα με την προειδοποίηση, οι καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως περιοχές στα ορεινά και το εσωτερικό, ενώ δεν αποκλείεται να επηρεαστούν και περιοχές στα ανατολικά παράλια. Κατά τη διάρκεια των καταιγίδων υπάρχει πιθανότητα χαλαζόπτωσης, ενώ η ένταση της βροχής αναμένεται τοπικά να ξεπεράσει τα 35 χιλιοστά ανά ώρα.

Η κίτρινη προειδοποίηση τέθηκε σε ισχύ στις 13:00 και θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι τις 18:00 σήμερα.

Δείτε τα βίντεο από το Kitas Weather και τους Καιρόφιλους:

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