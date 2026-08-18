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ΔΙΕΘΝΗ

Χτυπήθηκε ελληνόκτητο bulk carrier στη Μαύρη Θάλασσα - Διασώθηκαν οι 21 ναυτικοί - Δείτε φωτογραφίες

 18.08.2026 - 14:25
Χτυπήθηκε ελληνόκτητο bulk carrier στη Μαύρη Θάλασσα - Διασώθηκαν οι 21 ναυτικοί - Δείτε φωτογραφίες

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε χθες βράδυ της Δευτέρας στη Μαύρη Θάλασσα, όταν το ελληνόκτητο φορτηγό πλοίο «ANNA S», υπό σημαία Λιβερίας, δέχθηκε πλήγμα από βλήμα ενώ βρισκόταν περίπου 20 ναυτικά μίλια ανοικτά του Νοβοροσίσκ.

Το πλοίο, το οποίο ανήκει στη Neptune Tradebulk Inc. σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, έχει ουσιαστικά καταστραφεί από την πυρκαγιά που προκλήθηκε λόγω της έκρηξης.

Είναι ωστόσο, άγνωστο εάν έχει αρχίσει να βυθίζεται ή εάν εξακολουθεί να παραμένει στην επιφάνεια. Την ώρα που χτυπήθηκε, το «ANNA S» ήταν κενό φορτίου και κατευθυνόταν προς το Νοβοροσίσκ προκειμένου να φορτώσει σιτηρά. Στο bulk carrier επέβαιναν συνολικά 21 μέλη πληρώματος – 20 Φιλιππινέζοι ναυτικοί και ο Ρουμάνος πλοίαρχος. Όλοι εγκατέλειψαν το πλοίο και διασώθηκαν από άλλο εμπορικό πλοίο που έπλεε στην περιοχή, το Elina B με 20 μέλη πληρώματος.


Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, περίπου πέντε ώρες αργότερα χτυπήθηκε και το πλοίο που είχε περισυλλέξει τους 21 ναυτικούς του “ANNA S”. Παρά το πλήγμα που δέχθηκε, το «Elina B» συνέχισε να πλέει με ταχύτητα περίπου 9,5 κόμβων προς λιμάνι της Τουρκίας.

Το περιστατικό ενισχύει την ανησυχία για την ασφάλεια της εμπορικής ναυσιπλοΐας στην περιοχή του Νοβοροσίσκ, ενός από τους σημαντικότερους ρωσικούς κόμβους εξαγωγής σιτηρών και ενεργειακών προϊόντων. Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι το ελληνόκτητο “ANNA S” δεν μετέφερε φορτίο και βρισκόταν σε καθαρά εμπορικό ταξίδι για παραλαβή σιτηρών, γεγονός που αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τον κίνδυνο στον οποίο εκτίθενται εμπορικά πλοία και τα πληρώματά τους όσο οι πολεμικές επιχειρήσεις επεκτείνονται στις θαλάσσιες ζώνες και στις προσεγγίσεις των λιμανιών της Μαύρης Θάλασσας.

 

Πηγή: protothema.gr

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