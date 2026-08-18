Ο Τραμπ χαρακτηρίζει «νέα επικράτεια των ΗΠΑ» τα Στενά του Ορμούζ με ανάρτηση στο Truth Social

Έτσι, σε ανάρτησή του στο Truth Social το πρωί της Τρίτης, «ανέβασε» έναν χάρτη των Στενών του Ορμούζ με τη φράση «New US Territory» (νέα επικράτεια των ΗΠΑ).

Αναμένεται, πλέον, η αντίδραση της Τεχεράνης και κάποια πρόσθετη τοποθέτηση του Αμερικανού προέδρου με την οποία θα δίνει, ίσως, κάποιες πρόσθετες διευκρινίσεις για τον ισχυρισμό του.

Νωρίτερα σήμερα, πάντως, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ προανήγγειλε τη διατήρηση του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ έως ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες τηρήσουν τους όρους της ενδιάμεσης συμφωνίας του Ισλαμαμπάντ.

Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο Γκαλιμπάφ υποστήριξε ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά μέχρι η αμερικανική πλευρά να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις που απορρέουν από την προσωρινή συμφωνία.

Παράλληλα, επανέλαβε τις βασικές απαιτήσεις της Τεχεράνης, ζητώντας την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού και των κυρώσεων, καθώς και την αποδέσμευση των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων που παραμένουν «παγωμένα» στο εξωτερικό.

New media post from Donald J. Trump



( TS: Aug 18 2026, 7:09 AM ET )​​​​​​​​‍‌​​​‌‍‌‌​‍‍​​‌​‌‍‍‍‍‌​​​​‍‌‌​​​​‌‍‌ pic.twitter.com/MXZtcwYrhB — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) August 18, 2026

Η αρχική δήλωση Τραμπ και η απάντηση της Τεχεράνης

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει τις προηγούμενες ημέρες ότι τα Στενά του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως για τη μεταφορά πετρελαίου, θα μπορούσαν να περάσουν υπό αμερικανικό έλεγχο.

«Αφού ολοκληρώσουμε την ήττα του Ιράν, το οποίο ηττάται πολύ άσχημα, σύντομα θα ανακηρύξω τα Στενά του Ορμούζ ως έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ έχουν τον έλεγχο της διέλευσης, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Κανένα πλοίο δεν περνάει εκτός αν το θέλουμε εμείς».

Η Τεχεράνη απάντησε άμεσα μέσω του υποστράτηγου Αμίρ Χαταμί, ο οποίος χαρακτήρισε «μεγάλο λάθος» τα σχόλια του Τραμπ.

Απαντώντας στις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, ο Ιρανός στρατιωτικός ηγέτης ανέφερε ότι όσοι απειλούν τη χώρα του θα αντιμετωπίσουν σκληρή αντίσταση. «Αυτό είναι το Ιράν και έχει υπερασπιστές που θα σου σπάσουν τα πόδια», φέρεται να δήλωσε.

Ο Χαταμί υποστήριξε ακόμη ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν «ουσιαστικά εκδιωχθεί» από την περιοχή και ότι πλέον δεν θα επιτραπεί η επιστροφή τους στον Περσικό Κόλπο, στη Θάλασσα του Ομάν και στα Στενά του Ορμούζ. «Ο μόνος δρόμος είναι οι Αμερικανοί να φύγουν από την περιοχή. Έχουν ουσιαστικά εκδιωχθεί και δεν τους επιτρέπεται πλέον να εισέρχονται στον Περσικό Κόλπο, στη Θάλασσα του Ομάν και στα Στενά του Ορμούζ», δήλωσε.

Πηγή: protothema.gr