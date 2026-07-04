Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήVideo: Άγριος καβγάς σε στέγη σπιτιού: Εργάτες πέφτουν στο κενό ενώ πάλευαν και συνέχισαν να χτυπιούνται στο έδαφος στο Ντιτρόιτ
ΔΙΕΘΝΗ

Video: Άγριος καβγάς σε στέγη σπιτιού: Εργάτες πέφτουν στο κενό ενώ πάλευαν και συνέχισαν να χτυπιούνται στο έδαφος στο Ντιτρόιτ

 04.07.2026 - 18:27
Video: Άγριος καβγάς σε στέγη σπιτιού: Εργάτες πέφτουν στο κενό ενώ πάλευαν και συνέχισαν να χτυπιούνται στο έδαφος στο Ντιτρόιτ

Ένα απίστευτο περιστατικό με πρωταγωνιστές εργάτες που εργάζονταν σε στέγη σπιτιού έγινε viral στα social media, καθώς η ένταση μεταξύ τους ξέφυγε σε σημείο που κατέληξαν να πέσουν από την οροφή και να συνεχίσουν τον καβγά στο έδαφος.

Στο βίντεο, το οποίο έχει καταγραφεί στο Ντιτρόιτ, διακρίνονται μέλη συνεργείου που πραγματοποιούσαν εργασίες σε κατοικία να διαπληκτίζονται πάνω στη στέγη. Η λογομαχία γρήγορα μετατρέπεται σε σωματική σύγκρουση, με σπρωξίματα και χτυπήματα λίγα εκατοστά μακριά από την άκρη.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ένας από τους εργάτες φαίνεται να πετάει έναν συνάδελφό του από τη στέγη, ενώ λίγα δευτερόλεπτα αργότερα δύο ακόμη άνδρες χάνουν την ισορροπία τους και πέφτουν στον κήπο του σπιτιού. Παρά την πτώση, σηκώνονται αμέσως και συνεχίζουν να παλεύουν στο έδαφος, προκαλώντας έκπληξη σε όσους παρακολουθούσαν τη σκηνή.

 

Στο βίντεο ακούγεται ένας άνδρας που καταγράφει το περιστατικό να προσπαθεί να τους ηρεμήσει, προειδοποιώντας τους ότι οι γείτονες θα καλέσουν την αστυνομία αν δεν σταματήσουν. Λίγο αργότερα, άλλοι εργαζόμενοι παρεμβαίνουν και η ένταση εκτονώνεται.

Το βίντεο έκανε γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου, με τους χρήστες να σχολιάζουν τόσο την επικινδυνότητα της συμπλοκής όσο και το γεγονός ότι οι εργάτες συνέχισαν τον καβγά σαν να μην είχαν μόλις πέσει από τη στέγη

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που έφερνε ναρκωτική παπαρούνα στην Κύπρο – Δύο καταζητούνται - Δείτε φωτογραφίες
Ξεκίνησε το λαϊκό προσκύνημα της σορού του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ -«Θάνατος στην Αμερική και στο Ισραήλ» φώναζαν πιστοί
Νυχτερινό «σαφάρι» της Αστυνομίας Τι αποκάλυψαν οι έλεγχοι
Απίστευτο: 11χρονος ξύπνησε με μια νυχτερίδα στο πρόσωπό του – Λίγες εβδομάδες μετά πέθανε από λύσσα
Ο κόσμος ανάποδα: Εφιάλτης με 44άρια στην Ευρώπη, βροχές και «ανάσες» στην Κύπρο – Πώς μας «έκλεψαν» τον καύσωνα
Αθλητικές μεταδόσεις: Γουίμπλεντον και ματσάρες για τους «16» του Μουντιάλ - Η ώρα και τα κανάλια

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Χιλιάδες κόσμου στο προσκύνημα της σορού του Αλί Χαμενεΐ στο Ιράν: Άφαντος ο Μοτζτάμπα, φωνάζουν «θάνατος στις ΗΠΑ», βίντεο και φωτογραφίες

 04.07.2026 - 18:03
Επόμενο άρθρο

Τα πιο συχνά λάθη που κάνουμε στην εφαρμογή του αντηλιακού

 04.07.2026 - 19:02
Λετυμπιώτης: «Πράξη θεσμικής ευαισθησίας και απολύτως σεβαστή η παραίτηση Μυλωνόπουλου»

Λετυμπιώτης: «Πράξη θεσμικής ευαισθησίας και απολύτως σεβαστή η παραίτηση Μυλωνόπουλου»

Απόλυτα σεβαστή χαρακτήρισε την απόφαση παραίτησης του Χρήστου Μυλωνόπουλου ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης επισημαίνοντας πως πρόκειται για μια πράξη θεσμικής ευαισθησίας για την προστασία της διαδικασίας ως προς την δημόσια εικόνα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Λετυμπιώτης: «Πράξη θεσμικής ευαισθησίας και απολύτως σεβαστή η παραίτηση Μυλωνόπουλου»

Λετυμπιώτης: «Πράξη θεσμικής ευαισθησίας και απολύτως σεβαστή η παραίτηση Μυλωνόπουλου»

  •  04.07.2026 - 15:36
Κυπριακό: Συναντήσεις των δύο πλευρών με τα Ηνωμένα Έθνη ενόψει της επιστροφής Ολγκίν

Κυπριακό: Συναντήσεις των δύο πλευρών με τα Ηνωμένα Έθνη ενόψει της επιστροφής Ολγκίν

  •  04.07.2026 - 10:50
Αυξήσεις επιδομάτων για κοινωνικές παροχές ενέκρινε το Υπουργικό - Ποιους αφορά

Αυξήσεις επιδομάτων για κοινωνικές παροχές ενέκρινε το Υπουργικό - Ποιους αφορά

  •  04.07.2026 - 15:32
Χιλιάδες κόσμου στο προσκύνημα της σορού του Αλί Χαμενεΐ στο Ιράν: Άφαντος ο Μοτζτάμπα, φωνάζουν «θάνατος στις ΗΠΑ», βίντεο και φωτογραφίες

Χιλιάδες κόσμου στο προσκύνημα της σορού του Αλί Χαμενεΐ στο Ιράν: Άφαντος ο Μοτζτάμπα, φωνάζουν «θάνατος στις ΗΠΑ», βίντεο και φωτογραφίες

  •  04.07.2026 - 18:03
Νεκρός σε βίλα 33χρονος επιχειρηματίας - Συνελήφθη η 20χρονη σύζυγός του στην Πατάγια

Νεκρός σε βίλα 33χρονος επιχειρηματίας - Συνελήφθη η 20χρονη σύζυγός του στην Πατάγια

  •  04.07.2026 - 14:38
Σεισμός «ταρακούνησε» την Κύπρο - Οι πρώτες πληροφορίες

Σεισμός «ταρακούνησε» την Κύπρο - Οι πρώτες πληροφορίες

  •  04.07.2026 - 15:41
Αγαπημένη σειρά του Netflix επιστρέφει για τρίτη και τελευταία φορά

Αγαπημένη σειρά του Netflix επιστρέφει για τρίτη και τελευταία φορά

  •  04.07.2026 - 14:35
Το υποβρύχιο που εξερεύνησε πρώτο τον Τιτανικό επιστρέφει για να λύσει μυστήριο 100 ετών στον ωκεανό

Το υποβρύχιο που εξερεύνησε πρώτο τον Τιτανικό επιστρέφει για να λύσει μυστήριο 100 ετών στον ωκεανό

  •  04.07.2026 - 16:49

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα