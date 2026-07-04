Video: Άγριος καβγάς σε στέγη σπιτιού: Εργάτες πέφτουν στο κενό ενώ πάλευαν και συνέχισαν να χτυπιούνται στο έδαφος στο Ντιτρόιτ

Στο βίντεο, το οποίο έχει καταγραφεί στο Ντιτρόιτ, διακρίνονται μέλη συνεργείου που πραγματοποιούσαν εργασίες σε κατοικία να διαπληκτίζονται πάνω στη στέγη. Η λογομαχία γρήγορα μετατρέπεται σε σωματική σύγκρουση, με σπρωξίματα και χτυπήματα λίγα εκατοστά μακριά από την άκρη.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ένας από τους εργάτες φαίνεται να πετάει έναν συνάδελφό του από τη στέγη, ενώ λίγα δευτερόλεπτα αργότερα δύο ακόμη άνδρες χάνουν την ισορροπία τους και πέφτουν στον κήπο του σπιτιού. Παρά την πτώση, σηκώνονται αμέσως και συνεχίζουν να παλεύουν στο έδαφος, προκαλώντας έκπληξη σε όσους παρακολουθούσαν τη σκηνή.

Στο βίντεο ακούγεται ένας άνδρας που καταγράφει το περιστατικό να προσπαθεί να τους ηρεμήσει, προειδοποιώντας τους ότι οι γείτονες θα καλέσουν την αστυνομία αν δεν σταματήσουν. Λίγο αργότερα, άλλοι εργαζόμενοι παρεμβαίνουν και η ένταση εκτονώνεται.



Το βίντεο έκανε γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου, με τους χρήστες να σχολιάζουν τόσο την επικινδυνότητα της συμπλοκής όσο και το γεγονός ότι οι εργάτες συνέχισαν τον καβγά σαν να μην είχαν μόλις πέσει από τη στέγη

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα