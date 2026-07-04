Χιλιάδες κόσμου στο προσκύνημα της σορού του Αλί Χαμενεΐ στο Ιράν: Άφαντος ο Μοτζτάμπα, φωνάζουν «θάνατος στις ΗΠΑ», βίντεο και φωτογραφίες
04.07.2026 - 18:03
Δεκάδες χιλιάδες Ιρανοί συγκεντρώθηκαν το Σάββατο σε ένα τεράστιο θρησκευτικό συγκρότημα στην Τεχεράνη για να πάρουν μέρος στο λαϊκό προσκύνημα της σορού του εκλιπόντα ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος κυβέρνησε την Ισλαμική Δημοκρατία επί 37 χρόνια, προτού σκοτωθεί την πρώτη ημέρα του πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ εναντίον του Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου.
Ντυμένοι στα μαύρα και έχοντας τυλίξει γύρω τους τη σημαία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, οι συμμετέχοντες κρατούσαν αφίσες και φωτογραφίες του Χαμενεΐ και του γιου του και διαδόχου του στη θέση ανώτατου ηγέτη Μοζτάμπα Χαμενεΐ.
Hundreds of thousands of people have poured into Tehran, with millions expected to attend a week of funeral ceremonies for late Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei.
Από την έναρξη του πολέμου ο Μοζτάμπα Χαμενεΐ είναι μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Παρά τις διαβεβαιώσεις των ιρανικών Αρχών ότι είναι καλά στην υγεία του, οι φήμες για τον ίδιο επιμένουν ότι είναι βαριά τραυματισμένος, αν όχι και νεκρός.
Αφού η σορός του Αλί Χαμενεΐ τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα σε κλειστό χώρο για μία ημέρα, ώστε να την αποχαιρετήσουν ανώτατοι Ιρανοί αξιωματούχοι και ξένοι επίσημοι, το φέρετρό του, μαζί με τα φέρετρα μελών της οικογένειάς του που σκοτώθηκαν στην ίδια αεροπορική επιδρομή, μεταφέρθηκαν σε μια υπαίθρια εξέδρα, όπου το κοινό μπορούσε να τα δει από απόσταση, σύμφωνα με πλάνα που μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα της χώρας.
Footage captures the sea of Iranian people in Tehran mourning their martyred Leader at his funeral ceremony at Imam Khomeini Grand Mosque (Mosalla). pic.twitter.com/Or93KfeKjk
BREAKING: The Islamic regime of Iran has gathered its supporters, from across Iran and Middle East to mourn for its dead terrorist dictator, Ali Khamenei in Tehran. These rabid and extremist supporters are now terrorizing people of Tehran by their actions including going to metro… pic.twitter.com/hq40RLh330
— Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) July 4, 2026
Chants of "Death to America" at the Tehran Mosalla during the farewell ceremony for the martyred leader Ayatollah Khamenei. pic.twitter.com/VmwtI6oXG9
— IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) (@iribnews_irib) July 4, 2026
Χιλιάδες κόσμου συγκεντρώθηκαν στον προαύλιο χώρο του θρησκευτικού συγκροτήματος Μεγάλης Μοσαλά, χτυπώντας τα στήθη τους, θρηνώντας και κραδαίνοντας σημαίες της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Γυναίκες ντυμένες με μαύρα τσαντόρ κρατούσαν ομπρέλες για να προστατευτούν από τον καυτό ήλιο.
«Ας κλάψουμε!», παρότρυνε το πλήθος ο εκφωνητής της τελετής μέσω ενός μεγάφωνου. «Όλοι μαζί φωνάξτε: "Καταπιεσμένοι!" και όλοι πείτε: "Χουσεΐν!"», είπε, επικαλούμενος τις σιιτικές παραδόσεις της θυσίας, μεταξύ των οποίων και εκείνη του Χουσεΐν, εγγονού του προφήτη Μωάμεθ.
Με το σύνθημα αυτό, το πλήθος ξέσπασε σε θρήνους και άρχισε να φωνάζει συνθήματα.
Crowds in Tehran’s Mosalla Chant Unified Call for Revenge
People at the Mosalla in Tehran raised the single voice of “Revenge, Revenge” during the farewell ceremony for the martyr leader. Attendees also raised flags calling for the killing of Trump in the ceremony. pic.twitter.com/PMsO1vkWgi
Η ισραηλινή επιδρομή που σκότωσε τον Χαμενεΐ προκάλεσε επίσης τον θάνατο της κόρης του, της εγγονής του, της νύφης του και του γαμπρού του, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά ΜΜΕ. Τα πέντε φέρετρά τους, όλα καλυμμένα με τη σημαία του Ιράν, είχαν τοποθετηθεί πάνω σε μια εξέδρα. Μεταξύ αυτών ένα μικρό φέρετρο της εγγονής του, ηλικίας 14 μηνών.
Ο ιρανικός στρατός και οι ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας ορκίστηκαν εκδίκηση για τον θάνατο του Χαμενεΐ και συνθήματα όπως «Θάνατος στην Αμερική» αντηχούσαν στο τέμενος Μοσαλά, όπως μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Seda va Sima.
Το φέρετρο του Χαμενεΐ θα παραμένει στο Μοσαλά έως το βράδυ της Κυριακής.
Οι επικήδειες τελετές για τον Αλί Χαμενεΐ θα διαρκέσουν έξι ημέρες και επιδιώκουν να αποτελέσουν επίδειξη δύναμης μετά τον πόλεμο που ξεκίνησε έπειτα από τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα εναντίον του ιρανικού εδάφους, στη διάρκεια του οποίου σκοτώθηκαν πολλοί Ιρανοί υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι, τόσο πολιτικοί όσο και στρατιωτικοί.
Απόλυτα σεβαστή χαρακτήρισε την απόφαση παραίτησης του Χρήστου Μυλωνόπουλου ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης επισημαίνοντας πως πρόκειται για μια πράξη θεσμικής ευαισθησίας για την προστασία της διαδικασίας ως προς την δημόσια εικόνα.