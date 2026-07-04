Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΧιλιάδες κόσμου στο προσκύνημα της σορού του Αλί Χαμενεΐ στο Ιράν: Άφαντος ο Μοτζτάμπα, φωνάζουν «θάνατος στις ΗΠΑ», βίντεο και φωτογραφίες
ΔΙΕΘΝΗ

Χιλιάδες κόσμου στο προσκύνημα της σορού του Αλί Χαμενεΐ στο Ιράν: Άφαντος ο Μοτζτάμπα, φωνάζουν «θάνατος στις ΗΠΑ», βίντεο και φωτογραφίες

 04.07.2026 - 18:03
Χιλιάδες κόσμου στο προσκύνημα της σορού του Αλί Χαμενεΐ στο Ιράν: Άφαντος ο Μοτζτάμπα, φωνάζουν «θάνατος στις ΗΠΑ», βίντεο και φωτογραφίες

Δεκάδες χιλιάδες Ιρανοί συγκεντρώθηκαν το Σάββατο σε ένα τεράστιο θρησκευτικό συγκρότημα στην Τεχεράνη για να πάρουν μέρος στο λαϊκό προσκύνημα της σορού του εκλιπόντα ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος κυβέρνησε την Ισλαμική Δημοκρατία επί 37 χρόνια, προτού σκοτωθεί την πρώτη ημέρα του πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ εναντίον του Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου.

Ντυμένοι στα μαύρα και έχοντας τυλίξει γύρω τους τη σημαία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, οι συμμετέχοντες κρατούσαν αφίσες και φωτογραφίες του Χαμενεΐ και του γιου του και διαδόχου του στη θέση ανώτατου ηγέτη Μοζτάμπα Χαμενεΐ.

 

Από την έναρξη του πολέμου ο Μοζτάμπα Χαμενεΐ είναι μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Παρά τις διαβεβαιώσεις των ιρανικών Αρχών ότι είναι καλά στην υγεία του, οι φήμες για τον ίδιο επιμένουν ότι είναι βαριά τραυματισμένος, αν όχι και νεκρός.

Αφού η σορός του Αλί Χαμενεΐ τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα σε κλειστό χώρο για μία ημέρα, ώστε να την αποχαιρετήσουν ανώτατοι Ιρανοί αξιωματούχοι και ξένοι επίσημοι, το φέρετρό του, μαζί με τα φέρετρα μελών της οικογένειάς του που σκοτώθηκαν στην ίδια αεροπορική επιδρομή, μεταφέρθηκαν σε μια υπαίθρια εξέδρα, όπου το κοινό μπορούσε να τα δει από απόσταση, σύμφωνα με πλάνα που μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα της χώρας.

 

 

 

 

khamenei-4

 

 

Χιλιάδες κόσμου στο προσκύνημα της σορού του Αλί Χαμενεΐ στο Ιράν: Άφαντος ο Μοτζτάμπα, φωνάζουν «θάνατος στις ΗΠΑ», βίντεο και φωτογραφίες



Χιλιάδες κόσμου στο προσκύνημα της σορού του Αλί Χαμενεΐ στο Ιράν: Άφαντος ο Μοτζτάμπα, φωνάζουν «θάνατος στις ΗΠΑ», βίντεο και φωτογραφίες




Χιλιάδες κόσμου στο προσκύνημα της σορού του Αλί Χαμενεΐ στο Ιράν: Άφαντος ο Μοτζτάμπα, φωνάζουν «θάνατος στις ΗΠΑ», βίντεο και φωτογραφίες



Χιλιάδες κόσμου συγκεντρώθηκαν στον προαύλιο χώρο του θρησκευτικού συγκροτήματος Μεγάλης Μοσαλά, χτυπώντας τα στήθη τους, θρηνώντας και κραδαίνοντας σημαίες της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Γυναίκες ντυμένες με μαύρα τσαντόρ κρατούσαν ομπρέλες για να προστατευτούν από τον καυτό ήλιο.

«Ας κλάψουμε!», παρότρυνε το πλήθος ο εκφωνητής της τελετής μέσω ενός μεγάφωνου. «Όλοι μαζί φωνάξτε: "Καταπιεσμένοι!" και όλοι πείτε: "Χουσεΐν!"», είπε, επικαλούμενος τις σιιτικές παραδόσεις της θυσίας, μεταξύ των οποίων και εκείνη του Χουσεΐν, εγγονού του προφήτη Μωάμεθ.

Με το σύνθημα αυτό, το πλήθος ξέσπασε σε θρήνους και άρχισε να φωνάζει συνθήματα.

 

 

Η ισραηλινή επιδρομή που σκότωσε τον Χαμενεΐ προκάλεσε επίσης τον θάνατο της κόρης του, της εγγονής του, της νύφης του και του γαμπρού του, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά ΜΜΕ. Τα πέντε φέρετρά τους, όλα καλυμμένα με τη σημαία του Ιράν, είχαν τοποθετηθεί πάνω σε μια εξέδρα. Μεταξύ αυτών ένα μικρό φέρετρο της εγγονής του, ηλικίας 14 μηνών.

Ο ιρανικός στρατός και οι ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας ορκίστηκαν εκδίκηση για τον θάνατο του Χαμενεΐ και συνθήματα όπως «Θάνατος στην Αμερική» αντηχούσαν στο τέμενος Μοσαλά, όπως μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Seda va Sima.

Το φέρετρο του Χαμενεΐ θα παραμένει στο Μοσαλά έως το βράδυ της Κυριακής.

Οι επικήδειες τελετές για τον Αλί Χαμενεΐ θα διαρκέσουν έξι ημέρες και επιδιώκουν να αποτελέσουν επίδειξη δύναμης μετά τον πόλεμο που ξεκίνησε έπειτα από τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα εναντίον του ιρανικού εδάφους, στη διάρκεια του οποίου σκοτώθηκαν πολλοί Ιρανοί υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι, τόσο πολιτικοί όσο και στρατιωτικοί.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που έφερνε ναρκωτική παπαρούνα στην Κύπρο – Δύο καταζητούνται - Δείτε φωτογραφίες
Ξεκίνησε το λαϊκό προσκύνημα της σορού του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ -«Θάνατος στην Αμερική και στο Ισραήλ» φώναζαν πιστοί
Νυχτερινό «σαφάρι» της Αστυνομίας Τι αποκάλυψαν οι έλεγχοι
Απίστευτο: 11χρονος ξύπνησε με μια νυχτερίδα στο πρόσωπό του – Λίγες εβδομάδες μετά πέθανε από λύσσα
Ο κόσμος ανάποδα: Εφιάλτης με 44άρια στην Ευρώπη, βροχές και «ανάσες» στην Κύπρο – Πώς μας «έκλεψαν» τον καύσωνα
Αθλητικές μεταδόσεις: Γουίμπλεντον και ματσάρες για τους «16» του Μουντιάλ - Η ώρα και τα κανάλια

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Στη γειτονιά των αγγέλων η Αρετή Κωνσταντινίδου - Η παράκληση της οικογένειάς της για την κηδεία -Φωτογραφία

 04.07.2026 - 17:36
Επόμενο άρθρο

Video: Άγριος καβγάς σε στέγη σπιτιού: Εργάτες πέφτουν στο κενό ενώ πάλευαν και συνέχισαν να χτυπιούνται στο έδαφος στο Ντιτρόιτ

 04.07.2026 - 18:27
Λετυμπιώτης: «Πράξη θεσμικής ευαισθησίας και απολύτως σεβαστή η παραίτηση Μυλωνόπουλου»

Λετυμπιώτης: «Πράξη θεσμικής ευαισθησίας και απολύτως σεβαστή η παραίτηση Μυλωνόπουλου»

Απόλυτα σεβαστή χαρακτήρισε την απόφαση παραίτησης του Χρήστου Μυλωνόπουλου ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης επισημαίνοντας πως πρόκειται για μια πράξη θεσμικής ευαισθησίας για την προστασία της διαδικασίας ως προς την δημόσια εικόνα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Λετυμπιώτης: «Πράξη θεσμικής ευαισθησίας και απολύτως σεβαστή η παραίτηση Μυλωνόπουλου»

Λετυμπιώτης: «Πράξη θεσμικής ευαισθησίας και απολύτως σεβαστή η παραίτηση Μυλωνόπουλου»

  •  04.07.2026 - 15:36
Κυπριακό: Συναντήσεις των δύο πλευρών με τα Ηνωμένα Έθνη ενόψει της επιστροφής Ολγκίν

Κυπριακό: Συναντήσεις των δύο πλευρών με τα Ηνωμένα Έθνη ενόψει της επιστροφής Ολγκίν

  •  04.07.2026 - 10:50
Αυξήσεις επιδομάτων για κοινωνικές παροχές ενέκρινε το Υπουργικό - Ποιους αφορά

Αυξήσεις επιδομάτων για κοινωνικές παροχές ενέκρινε το Υπουργικό - Ποιους αφορά

  •  04.07.2026 - 15:32
Χιλιάδες κόσμου στο προσκύνημα της σορού του Αλί Χαμενεΐ στο Ιράν: Άφαντος ο Μοτζτάμπα, φωνάζουν «θάνατος στις ΗΠΑ», βίντεο και φωτογραφίες

Χιλιάδες κόσμου στο προσκύνημα της σορού του Αλί Χαμενεΐ στο Ιράν: Άφαντος ο Μοτζτάμπα, φωνάζουν «θάνατος στις ΗΠΑ», βίντεο και φωτογραφίες

  •  04.07.2026 - 18:03
Νεκρός σε βίλα 33χρονος επιχειρηματίας - Συνελήφθη η 20χρονη σύζυγός του στην Πατάγια

Νεκρός σε βίλα 33χρονος επιχειρηματίας - Συνελήφθη η 20χρονη σύζυγός του στην Πατάγια

  •  04.07.2026 - 14:38
Σεισμός «ταρακούνησε» την Κύπρο - Οι πρώτες πληροφορίες

Σεισμός «ταρακούνησε» την Κύπρο - Οι πρώτες πληροφορίες

  •  04.07.2026 - 15:41
Αγαπημένη σειρά του Netflix επιστρέφει για τρίτη και τελευταία φορά

Αγαπημένη σειρά του Netflix επιστρέφει για τρίτη και τελευταία φορά

  •  04.07.2026 - 14:35
Το υποβρύχιο που εξερεύνησε πρώτο τον Τιτανικό επιστρέφει για να λύσει μυστήριο 100 ετών στον ωκεανό

Το υποβρύχιο που εξερεύνησε πρώτο τον Τιτανικό επιστρέφει για να λύσει μυστήριο 100 ετών στον ωκεανό

  •  04.07.2026 - 16:49

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα