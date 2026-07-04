Χιλιάδες κόσμου στο προσκύνημα της σορού του Αλί Χαμενεΐ στο Ιράν: Άφαντος ο Μοτζτάμπα, φωνάζουν «θάνατος στις ΗΠΑ», βίντεο και φωτογραφίες

Ντυμένοι στα μαύρα και έχοντας τυλίξει γύρω τους τη σημαία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, οι συμμετέχοντες κρατούσαν αφίσες και φωτογραφίες του Χαμενεΐ και του γιου του και διαδόχου του στη θέση ανώτατου ηγέτη Μοζτάμπα Χαμενεΐ.

Από την έναρξη του πολέμου ο Μοζτάμπα Χαμενεΐ είναι μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Παρά τις διαβεβαιώσεις των ιρανικών Αρχών ότι είναι καλά στην υγεία του, οι φήμες για τον ίδιο επιμένουν ότι είναι βαριά τραυματισμένος, αν όχι και νεκρός.



Αφού η σορός του Αλί Χαμενεΐ τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα σε κλειστό χώρο για μία ημέρα, ώστε να την αποχαιρετήσουν ανώτατοι Ιρανοί αξιωματούχοι και ξένοι επίσημοι, το φέρετρό του, μαζί με τα φέρετρα μελών της οικογένειάς του που σκοτώθηκαν στην ίδια αεροπορική επιδρομή, μεταφέρθηκαν σε μια υπαίθρια εξέδρα, όπου το κοινό μπορούσε να τα δει από απόσταση, σύμφωνα με πλάνα που μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα της χώρας.























Χιλιάδες κόσμου συγκεντρώθηκαν στον προαύλιο χώρο του θρησκευτικού συγκροτήματος Μεγάλης Μοσαλά, χτυπώντας τα στήθη τους, θρηνώντας και κραδαίνοντας σημαίες της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Γυναίκες ντυμένες με μαύρα τσαντόρ κρατούσαν ομπρέλες για να προστατευτούν από τον καυτό ήλιο.



«Ας κλάψουμε!», παρότρυνε το πλήθος ο εκφωνητής της τελετής μέσω ενός μεγάφωνου. «Όλοι μαζί φωνάξτε: "Καταπιεσμένοι!" και όλοι πείτε: "Χουσεΐν!"», είπε, επικαλούμενος τις σιιτικές παραδόσεις της θυσίας, μεταξύ των οποίων και εκείνη του Χουσεΐν, εγγονού του προφήτη Μωάμεθ.



Με το σύνθημα αυτό, το πλήθος ξέσπασε σε θρήνους και άρχισε να φωνάζει συνθήματα.





Η ισραηλινή επιδρομή που σκότωσε τον Χαμενεΐ προκάλεσε επίσης τον θάνατο της κόρης του, της εγγονής του, της νύφης του και του γαμπρού του, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά ΜΜΕ. Τα πέντε φέρετρά τους, όλα καλυμμένα με τη σημαία του Ιράν, είχαν τοποθετηθεί πάνω σε μια εξέδρα. Μεταξύ αυτών ένα μικρό φέρετρο της εγγονής του, ηλικίας 14 μηνών.



Ο ιρανικός στρατός και οι ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας ορκίστηκαν εκδίκηση για τον θάνατο του Χαμενεΐ και συνθήματα όπως «Θάνατος στην Αμερική» αντηχούσαν στο τέμενος Μοσαλά, όπως μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Seda va Sima.



Το φέρετρο του Χαμενεΐ θα παραμένει στο Μοσαλά έως το βράδυ της Κυριακής.



Οι επικήδειες τελετές για τον Αλί Χαμενεΐ θα διαρκέσουν έξι ημέρες και επιδιώκουν να αποτελέσουν επίδειξη δύναμης μετά τον πόλεμο που ξεκίνησε έπειτα από τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα εναντίον του ιρανικού εδάφους, στη διάρκεια του οποίου σκοτώθηκαν πολλοί Ιρανοί υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι, τόσο πολιτικοί όσο και στρατιωτικοί.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα