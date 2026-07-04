Φωτιά στη Νέα Καλλικράτεια της Χαλκιδικής: 112 για εκκένωση των περιοχών Αμπελάκια και Κηπούπολη, κοντά σε σπίτια οι φλόγες
04.07.2026 - 19:28
Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Καλλικράτεια της Χαλκιδικής ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου (4/7).
Οι φλόγες είναι κοντά σε σπίτια και μάλιστα, λίγο μετά τις 18.00 εστάλη μήνυμα σε όσους βρίσκονται στις περιοχές Αμπελάκια και Κηπούπολη να απομακρυνθούν προς Νέα Καλλικράτεια.
Για την κατάσβεσή της, επιχειρούν πλέον 45 πυροσβέστες με 12 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 5 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Δείτε βίντεο από το σημείο:
Καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.
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