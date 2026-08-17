Πώς επιλέγουν οι σκύλοι τον αγαπημένο τους άνθρωπο σε μία οικογένεια

Κι αμέσως μετά θα σκέφτεστε ότι πολύ πιθανό να είστε, αφού ο σκύλος σας, σας δείχνει την αγάπη του με κάθε ευκαιρία. Αλλά είναι και κάποιες φορές που ένας φίλος ή φίλη έρχεται να σας επισκεφθεί και το κατοικίδιό σας τρελαίνεται από τη χαρά του. Ή αν είστε πάνω από ένα άτομο στο σπίτι που έχετε υιοθετήσει ένα τρισχαριτωμένο τετράποδο, μπορεί αυτό να δείχνει ξεκάθαρη προτίμηση σε κάποιο άλλο μέλος της οικογένειας πέρα από εσάς ορισμένες φορές.

Και κάπου εκεί αρχίζετε να έχετε αμφιβολίες και δεύτερες σκέψεις και να στενοχωριέστε που πλέον αγαπάει κάποιον άλλον πιο πολύ.

Όμως τι ισχύει;

Προτού μαραζώσετε από μελαγχολία, ας δούμε αν τα αγαπημένα μας γούνινα φιλαράκια έχουν αγαπημένο άνθρωπο ή τους αγαπάνε όλους χωρίς διακρίσεις.

Η αλήθεια είναι ότι τα περισσότερα σκυλιά έχουν ένα αγαπημένο άτομο. Γενικά, είναι κοινωνικά όντα και τους αρέσει η παρέα των ανθρώπων αφού έτσι αισθάνονται πλήρη και ευτυχισμένα. Ειδικά τα σκυλάκια συντροφιάς εξαρτώνται πολύ από τον άνθρωπο για την τροφή, το νερό, την φροντίδα, την στέγη και τις βόλτες τους. Φυσικά και οι αδέσποτοι σκύλοι εξαρτώνται από τον άνθρωπο απλά όχι αποκλειστικά. Δηλαδή, μπορεί να χρειάζονται να τους προσφέρουμε τροφή και καθαρό νερό αλλά όσον αφορά την τουαλέτα τους, επειδή είναι εκτός σπιτιού μπορούν να πηγαίνουν όποτε θέλουν. Έτσι, λοιπόν, αυτά τα εκπληκτικά πλάσματα έχουν αναπτύξει πολύ ισχυρούς δεσμούς και αναγνωρίζουν τα άτομα που τους προσφέρουν αγάπη, στοργή και φαγητό, με αποτέλεσμα να επιλέγουν κάποιον ή κάποια ως αγαπημένο τους άνθρωπο και να τον τοποθετούν πρώτο στη λίστα τους με τα άτομα που αγαπάνε.

Και τώρα αν αναρωτιέστε πώς θα ξέρετε αν είστε ο αγαπημένος σκυλογονιός του, θα σας πούμε ότι είναι πολύ εύκολο να το καταλάβετε καθώς οι σκύλοι είναι πολύ εκφραστικά ζώα και επικοινωνούν αρκετά καλά τα συναισθήματά τους, αρκεί να ξέρετε να ερμηνεύετε τα σημάδια.

Αν είστε η πρώτη του επιλογή θα το καταλάβετε γιατί θα έχει γίνει η σκιά σας στο σπίτι. Από το σαλόνι στην κουζίνα, από την κουζίνα στο μπάνιο και από το μπάνιο στην κρεβατοκάμαρα θα σας συνοδεύει μια κουνιστή ουρά . Ή μπορεί ενώ είστε ξαπλωμένος/η στον καναπέ να έχετε μια μουσούδα να ακουμπάει στο πόδι σας και να σας κοιτάζει μέσα στα μάτια σα να προσπαθεί να σας πει «σ’ αγαπώ». Μερικά ακόμα σημάδια ότι είστε ο αγαπημένος άνθρωπος του σκύλου σας είναι ότι προσπαθεί συνέχεια να έχει σωματική επαφή μαζί μαζί, ή σας γλείφει ή του αρέσει να κοιμάται στο κρεβάτι σας ακόμα κι όταν λείπετε, σας φέρνει «δώρο» κάποιο παιχνίδι του για να παίξετε ή κουνάει την ουρά του σαν τρελός κάθε φορά που σας βλέπει έστω και μετά από 5 λεπτά.

Πώς όμως επιλέγουν τα φουντωτά αυτά τετράποδα το αγαπημένο τους άτομο;

Αυτό που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι ότι το αγαπημένο άτομο ενός σκύλου δεν είναι απαραίτητα αυτό που τον φροντίζει αλλά μπορεί να είναι οποιοδήποτε γνωρίζει πολύ καλά.

● Πολλοί σκύλοι δένονται με αυτόν/ή που τους ταΐζει, τους φροντίζει και παίζει μαζί τους κατά τη διάρκεια της βασικής περιόδου κοινωνικοποίησής τους, δηλαδή μεταξύ της γέννησής τους και της ηλικίας των 6 μηνών. Αυτό συμβαίνει γιατί τότε ο εγκέφαλος των κουταβιών είναι πολύ πιο δεκτικός σε νέες εμπειρίες και έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο στη μετέπειτα ανάπτυξή του. Οπότε αν θεωρήσουν τότε ότι κάποιος είναι ο πιο σημαντικός άνθρωπος στη ζωή του, το πιο πιθανό είναι να το πιστεύουν και όταν μεγαλώσουν.

● Τα σκυλάκια τείνουν να δημιουργούν ισχυρούς δεσμούς με τα άτομα που τους δίνουν την περισσότερη σημασία. Και δεν εννοούμε τόσο σε χρόνο, όσο σε ποιότητα. Ο αγαπημένος άνθρωπος ενός σκύλου θα είναι αυτός που παίζει μαζί του, τον φροντίζει, τον ταΐζει, τον χαϊδεύει και τον εκπαιδεύει. Μπορεί δηλαδή ένα άτομο να περνάει όλη μέρα μαζί του στο σπίτι, αλλά κάποιο άλλο άτομο να κάνει όλα τα παραπάνω επομένως ο σκύλος να θεωρεί το δεύτερο ως πιο σημαντικό χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν αγαπάει και δεν νοιάζεται το πρώτο.

● Όταν κάποιο άτομο είναι η πηγή καλών συναισθημάτων και συνειρμών τότε αυτό θα είναι το πιο σημαντικό στη ζωή ενός σκύλου. Και τι εννοούμε με αυτό; Ότι οι σκύλοι αγαπάνε περισσότερο κάποιον που παίζει μαζί τους με το αγαπημένο τους παιχνίδι ή που τους δίνει πάντα το αγαπημένο τους σνακ. Σε αντίθεση, θα αποφεύγουν κάποιον που του κάνει να στρεσάρονται όπως ένα παιδί που τους τραβάει την ουρά για παράδειγμα ή τον κτηνίατρο που ξέρει ότι μπορεί να του κάνει ένεση οπότε τον φοβάται.

● Έρευνες έχουν δείξει ότι οι άνθρωποι επιλέγουν συνήθως σκύλους που τους μοιάζουν κατά κάποιον τρόπο είτε σωματικά είτε στον χαρακτήρα τους. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με τους σκύλους. Επιλέγουν τον άνθρωπό τους ανάλογα με τα επίπεδα ενέργειας και τη διάθεσή του. Δηλαδή, αν ένας σκύλος είναι γενικά χαλαρός θα επιλέξει έναν χαλαρό άνθρωπο για αγαπημένο του, αν είναι υπερκινητικός έναν υπερκινητικό, αν είναι κάπου ενδιάμεσα θα κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση για να επιλέξει τον σκυλογονιό του. Για παράδειγμα, ένα Γκόλντεν Ριτρίβερ μπορεί να τα πηγαίνει καλύτερα με ένα εξωστρεφές, ενεργητικό άτομο, ενώ ένα πιο ήρεμο Μπάσετ Χάντερ πιθανόν να αισθάνεται πιο άνετα με κάποιον που είναι πιο εσωστρεφής ή ήσυχος.

Τελευταίες σκέψεις

Οι σκύλοι δεν κρίνουν, αγαπάνε ανιδιοτελώς και δεν πρόκειται να συμπαθήσουν κάποιον μόνο και μόνο από την εμφάνισή του. Θα αγαπήσουν όμως κάποιον που τους φέρετε καλά, τους φροντίζει και τους προσφέρει φαγητό. Είναι δικαιολογημένα ο καλύτερος και ο πιο πιστός φίλος του ανθρώπου και μπορεί να λατρέψει κάποιον ακόμα και αν του προσφέρει ελάχιστα.

Αν θέλετε να είστε ο αγαπημένος του άνθρωπος μπορείτε απλά να ασχοληθείτε μαζί του περνώντας ουσιαστικό και ποιοτικό χρόνο, προσφέροντάς του στοργή, χάδια και δημιουργώντας θετικούς συνειρμούς.

Είναι σίγουρο ότι θα αφιερώσει την ζωή του για να σας βλέπει και να σας κάνει ευτυχισμένους.