Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΒίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή της πτώσης του ελικοπτέρου στη Σίφνο - Τι δείχνει για τα αίτια της τραγωδίας
ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή της πτώσης του ελικοπτέρου στη Σίφνο - Τι δείχνει για τα αίτια της τραγωδίας

 17.08.2026 - 21:30
Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή της πτώσης του ελικοπτέρου στη Σίφνο - Τι δείχνει για τα αίτια της τραγωδίας

Τη στιγμή που το μοιραίο ελικόπτερο αρχίζει και περιστρέφεται στον αέρα, δευτερόλεπτα πριν συντριβεί, οδηγώντας στον θάνατο τους τρεις επιβαίνοντες σ' αυτό, καταγράφει βίντεο ντοκουμέντο.  Το βίντεο ενισχύει την εκδοχή της πλήρους απώλειας του ουραίου στροφείου ως αιτία της τραγωδίας. Στην εκδοχή αυτή συγκλίνουν έως τώρα οι ειδικοί, συνεκτιμώντας τόσο το οπτικό υλικό, όσο και μαρτυρίες αυτοπτών που έκαναν λόγο για  θόρυβο πριν την πτώση και για καπνούς που φαίνονταν ενώ το ελικόπτερο βρισκόταν στον αέρα. 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Τραγωδία στη Σίφνο: Τρεις νεκροί από τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου

Τα αίτια της τραγωδίας που οδήγησαν στον θάνατο  ένα νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία και έναν έμπειρο χειριστή, τον Γιώργο Ράικο, που προερχόταν από την Αεροπορία Στρατού, θα διερευνήσει η αρμόδια επιτροπή για τέτοια δυστυχήματα, προκειμένου να διακριβωθεί τι ακριβώς συνέβη και τι είχε προηγηθεί. Το ζευγάρι που χάθηκε στη Σίφνο ήταν ο Alexander Cromie και η Marie Ebert. 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Τραγωδία στη Σίφνο: Έκαναν γαμήλιο ταξίδι - Νεκρός ο χειριστής και ζευγάρι Βρετανών από την μοιραία πτώση του ιδιωτικού ελικοπτέρου

Το ελικόπτερο τύπου Bell 206, της εταιρείας Bellavia Aviation Services, συνετρίβη ελάχιστα λεπτά πριν την προβλεπόμενη ώρα προσγείωσης.   Η τραγωδία σημειώθηκε δίπλα στο ελικοδρόμιο της Σίφνου, στην περιοχή Εξάμπελα, πρακτικά δίπλα σε σπίτια. Οι τρεις επιβάτες βρήκαν ακαριαίο θάνατο. Από το ελικόπτερο, που μετά τη συντριβή τυλίχθηκε στις φλόγες, δεν έμεινε σχεδόν τίποτα.  Οι μαρτυρίες κάνουν λόγο για περίεργο θόρυβο που ακούστηκε ενώ επιχειρούσε προσέγγιση στο ελικοδρόμιο, αλλά και για καπνούς που έβγαζε ενώ βρισκόταν στον αέρα, ελάχιστα πριν την πτώση του. 

Τα συντρίμμια του ελικοπτέρου:

sifnos-elikoptero__2_

sifnos-elikoptero__1_

Το ζευγάρι είχε επιλέξει να ταξιδεύσει στη Σίφνο για το γαμήλιο ταξίδι του, είχε κλείσει δωμάτιο για τη διαμονή του στο νησί, και επέλεξαν να μεταβούν με ελικόπτερο για να κάνουν πιο ξεχωριστό αυτό το πρώτο ταξίδι ως παντρεμένοι. Ο χειριστής του ελικοπτέρου, Γιώργος Ράικος,  σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν  παντρεμένος και πατέρας τριών ενηλίκων παιδιών.  Είχε μεγάλη εμπειρία και πολλές ώρες πτήσεως στα στρατιωτικά ελικόπτερα τύπου Chinook. Μόλις τον τελευταίο χρόνο, για να ενισχύσει το οικογενειακό του εισόδημα, είχε ενεργοποιήσει το πτυχίο του για να πετά με ελικόπτερα πολιτικού τύπου.

Το μοιραίο ταξίδι είχε ξεκινήσει από το Μαρκόπουλο Αττικής και το ελικόπτερο θα επέστρεφε στη βάση του αμέσως μετά την αποβίβαση του ζευγαριού των Βρετανών. Σύμφωνα με το σχέδιο πτήσης, επρόκειτο να απογειωθεί από τη Σίφνο στις 18.40, έχοντας ώρα προσγείωσης στις 18.15. Οι Αρχές ενημερώθηκαν για το συμβάν περίπου στις 18.10.

Δείτε το βίντεο: 

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κακοκαιρία στη Λευκωσία: Πλημμύρες, παγιδευμένα άτομα σε οχήματα και δεκάδες κλήσεις - Επί ποδός η Πυροσβεστική - Βίντεο
Ιάπωνας έζησε 20 χρόνια σαν φυλακισμένος για να μαζέψει 800.000 ευρώ: Η πτώση του γεν ανέτρεψε το όνειρό του
Τραγωδία στη Σίφνο: Τρεις νεκροί από τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου
Έμπλεξε 18χρονη Ελληνοκύπρια στην Αγία Νάπα - Επιτέθηκε σε αστυνομικό και κατέληξε στο κελί
Συναγερμός στις Αρχές: Τυλίχθηκε στις φλόγες όχημα 36χρονης μέρα-μεσημέρι στη Λευκωσία
«Φέρε και τη φουκού και το σπίτι σου» – Τα παρατράγουδα σε παραλία του Παραλιμνίου - Δείτε φωτογραφίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Στο τραπέζι η μεταρρύθμιση των συντάξεων: Τα βασικά ζητήματα, οι αλλαγές και οι θέσεις των κοινωνικών εταίρων

 17.08.2026 - 21:01
Επόμενο άρθρο

Πώς επιλέγουν οι σκύλοι τον αγαπημένο τους άνθρωπο σε μία οικογένεια

 17.08.2026 - 21:50
Στο τραπέζι η μεταρρύθμιση των συντάξεων: Τα βασικά ζητήματα, οι αλλαγές και οι θέσεις των κοινωνικών εταίρων

Στο τραπέζι η μεταρρύθμιση των συντάξεων: Τα βασικά ζητήματα, οι αλλαγές και οι θέσεις των κοινωνικών εταίρων

Εντός 48 ωρών, όπως όλα δείχνουν, την Τετάρτη δηλαδή, ενώπιον του εργατικού συμβουλευτικού σώματος θα τεθεί το νομοσχέδιο για το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το πρώτο βήμα προς τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, σύμφωνα με ρεπορτάζ στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Alpha.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Στο τραπέζι η μεταρρύθμιση των συντάξεων: Τα βασικά ζητήματα, οι αλλαγές και οι θέσεις των κοινωνικών εταίρων

Στο τραπέζι η μεταρρύθμιση των συντάξεων: Τα βασικά ζητήματα, οι αλλαγές και οι θέσεις των κοινωνικών εταίρων

  •  17.08.2026 - 21:01
Οδηγίες Φυτιρή: Η Μενόγεια γίνεται προσωρινό κρατητήριο – Σε λειτουργία μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου

Οδηγίες Φυτιρή: Η Μενόγεια γίνεται προσωρινό κρατητήριο – Σε λειτουργία μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου

  •  17.08.2026 - 17:11
Υπ. Ενέργειας: Απαντά στη Βουλή για τα φωτοβολταϊκά - «Δεν είναι ασύμφορα» - Έρχονται χορηγίες για αποθήκευση

Υπ. Ενέργειας: Απαντά στη Βουλή για τα φωτοβολταϊκά - «Δεν είναι ασύμφορα» - Έρχονται χορηγίες για αποθήκευση

  •  17.08.2026 - 17:43
Στέιτ Ντιπάρτμεντ για GSI: Οι ΗΠΑ στηρίζουν την ενεργειακή ασφάλεια και τη συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο

Στέιτ Ντιπάρτμεντ για GSI: Οι ΗΠΑ στηρίζουν την ενεργειακή ασφάλεια και τη συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο

  •  17.08.2026 - 19:46
Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή της πτώσης του ελικοπτέρου στη Σίφνο - Τι δείχνει για τα αίτια της τραγωδίας

Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή της πτώσης του ελικοπτέρου στη Σίφνο - Τι δείχνει για τα αίτια της τραγωδίας

  •  17.08.2026 - 21:30
Τραγωδία στη Λάρνακα: Διενεργήθηκε η νεκροτομή στη σορό της άτυχης 34χρονης - Τι κατέδειξε

Τραγωδία στη Λάρνακα: Διενεργήθηκε η νεκροτομή στη σορό της άτυχης 34χρονης - Τι κατέδειξε

  •  17.08.2026 - 16:56
SOS για αίμα στην Κύπρο: Ανησυχία για τα αποθέματα – Έκκληση για αυξημένη προσέλευση αιμοδοτών - Πόσες φιάλες χρειάζονται καθημερινά

SOS για αίμα στην Κύπρο: Ανησυχία για τα αποθέματα – Έκκληση για αυξημένη προσέλευση αιμοδοτών - Πόσες φιάλες χρειάζονται καθημερινά

  •  17.08.2026 - 20:18
Καλοκαιρινός καιρός με… εκπλήξεις: Βροχές και καταιγίδες σε αυτές τις περιοχές - Πότε ανεβαίνει ο υδράργυρος

Καλοκαιρινός καιρός με… εκπλήξεις: Βροχές και καταιγίδες σε αυτές τις περιοχές - Πότε ανεβαίνει ο υδράργυρος

  •  17.08.2026 - 22:49

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα