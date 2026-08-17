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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο τραπέζι η μεταρρύθμιση των συντάξεων: Τα βασικά ζητήματα, οι αλλαγές και οι θέσεις των κοινωνικών εταίρων

 17.08.2026 - 21:01
Στο τραπέζι η μεταρρύθμιση των συντάξεων: Τα βασικά ζητήματα, οι αλλαγές και οι θέσεις των κοινωνικών εταίρων

Εντός 48 ωρών, όπως όλα δείχνουν, την Τετάρτη δηλαδή, ενώπιον του εργατικού συμβουλευτικού σώματος θα τεθεί το νομοσχέδιο για το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το πρώτο βήμα προς τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, σύμφωνα με ρεπορτάζ στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Alpha.

«Το αναμένουμε εδώ για αρκετές μέρες. Ελπίζω ότι θα το έχουμε στα χέρια μας τουλάχιστο πριν τη συνεδρίαση. Για εμάς είναι σημαντικό μέσα από το νομοσχέδιο να διασφαλίζεται ότι οι συντάξεις θα έχουν ουσιαστική αύξηση. Είναι γι` αυτό που διασυνδέουμε τη μεταρρύθμιση με τη συνολική προσέγγιση σε συνάρτηση με τον δεύτερο πυλώνα, μιλάμε για νέα ταμεία πρόνοιας.» Ανδρέας Μάτσας ΓΓ ΣΕΚ

Τη 1η Σεπτεμβρίου η Τεχνική υποεπιτροπή, για το θέμα των Ταμείων Προνοίας αναμένεται να συνεδριάσει εκ νέου για το θέμα, χωρίς να αναμένεται άμεσα οποιαδήποτε ανακοίνωση.

«Θα κρίνουμε αυτές τις αλλαγές, πρώτον από το πόσο θα δώσουν μία αξιοπρεπή βασική σύνταξη σε όλους. Δεύτερον, να επιλυθεί το ζήτημα του 12% με τρόπον δίκαιο και ολιστικό και να αφορά και τους σημερινούς και τους μελλοντικούς συνταξιούχους. Τρίτον, για εμάς είναι σημαντικό και το ζήτημα της μη καταβολής σύνταξης χηρείας», Σωτηρούλα Χαραλάμπους ΓΓ ΠΕΟ.

Με τους δύο συντεχνιακούς να τονίζουν πως είναι απαραίτητο να ξεκαθαριστεί πώς θα ρυθμιστούν οι συντάξεις των χαμηλοσυνταξιούχων καθώς και ο τρόπος της κοινωνικής παρέμβασης του κράτους, δηλαδή της «μικρής σύνταξης».

Αναμένουν να δουν, επίσης, ένα νομοσχέδιο το οποίο να διευκρινίζει και από ποιο πορτοφόλι θα αντληθούν τα χρήματα για να γίνουν οι αυξήσεις που προαναγγέλθηκαν.

«Αναμένουμε να δούμε πώς θα χρηματοδοτηθεί αύξηση των χαμηλών συντάξεων. Περιμένουμε να ξεκαθαρίσει το τοπίο με ποιον τρόπο θα αυξηθούν τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα και στη βάση των προτάσεων της κυβέρνησης είμαστε εποικοδομητικά έτοιμοι να συμβάλουμε με τρόπον που θα πάμε μπροστά»,  Μιχάλης Αντωνίου ΓΔ ΟΕΒ

Διευκρινίσεις, ζητούν οι εταίροι και για τον τρόπο διαχείρισης του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και αποπληρωμής του κρατικού χρέους.

«Σίγουρα, πρώτιστος στόχος είναι η διασφάλιση της βιωσιμότητας του ταμείου και από εκεί και πέρα θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο το ύψος των συντάξεων. Ποιοι είναι οι χαμηλοσυνταξιούχοι που πρέπει ο φορολογούμενος να στηρίξει, το οποίο μας είπαν αλλά δεν αντιληφθήκαμε, θα πρέπει να το δούμε αποτυπωμένο», Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης ΓΓ ΚΕΒΕ

Οι εταίροι ζητούν παράλληλα, πίστωση χρόνου για να εξετάσουν του νομοσχέδιο, αφού πέραν του ότι, όπως λένε έρχεται με καθυστέρηση 2 μηνών, θα πρέπει να εξεταστεί και από αναλογιστές και εμπειρογνώμονες που έχουν επιστρατεύσει. Έπειτα, το νομοσχέδιο θα πρέπει να τεθεί ενώπιον των συλλογικών τους οργάνων και των ηγεσιών, πριν οποιαδήποτε επίσημη τοποθέτηση.

Από πλευράς υπουργείου Εργασίας, ο χρονικός ορίζοντας παραμένει. Πρώτα το νομοσχέδιο τίθεται ενώπιον των κοινωνικών εταίρων, πάει έπειτα υπουργικό, 20 Σεπτεμβρίου κατατίθεται στη Βουλή για συζήτηση και 1 Ιανουαρίου του 2027, οι συνταξιούχοι, βλέπουν τις συντάξεις τους να ανεβαίνουν.

Δείτε το ρεπορτάζ: 

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