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Αυτές οι γραμμές στο κινητό σου δεν είναι design — Λύνουν ένα πρόβλημα

 06.07.2026 - 08:21
Αυτές οι γραμμές στο κινητό σου δεν είναι design — Λύνουν ένα πρόβλημα

Αν κοιτάξεις προσεκτικά το πλαίσιο του κινητού σου, πιθανότατα θα δεις λεπτές γραμμές που κόβουν το μέταλλο σε σημεία, ή ακόμα και ένα οβάλ άνοιγμα που μοιάζει με αισθητήρα δαχτυλικού αποτυπώματος αλλά δεν είναι. Δεν πρόκειται για αισθητικό στοιχείο, όσο κι αν φαίνονται άσχημες — λύνουν ένα τεχνικό πρόβλημα που ταλαιπωρεί κάθε κατασκευαστή smartphone εδώ και μια δεκαετία.

Το πρόβλημα: το μέταλλο μπλοκάρει τα σήματα

Στις αρχές της δεκαετίας του 2010 οι κατασκευαστές πέρασαν από το πλαστικό στο μέταλλο για τον σκελετό των κινητών, κυρίως αλουμίνιο κομμένο από ενιαίο κομμάτι με μηχανές CNC. Το μέταλλο έδινε premium αίσθηση, λειτουργούσε ως φυσική ψύκτρα για τη θερμότητα του επεξεργαστή και επέτρεπε πιο λεπτές, άκαμπτες κατασκευές. Το πρόβλημα είναι ότι ένα κινητό ολόκληρο από μέταλλο λειτουργεί σαν κλωβός Faraday, μπλοκάροντας τα σήματα κινητής τηλεφωνίας, Wi-Fi, Bluetooth και GPS που πρέπει να μπουν και να βγουν από τη συσκευή.


Η λύση: πλαστικές λωρίδες ή γυάλινα παράθυρα

Για να λύσουν αυτό το πρόβλημα, οι κατασκευαστές άφησαν λωρίδες πλαστικού ή σύνθετου υλικού μέσα στο μεταλλικό πλαίσιο, δημιουργώντας «παράθυρα» από τα οποία περνούν τα ασύρματα σήματα. Στα παλιότερα μοντέλα αυτές οι γραμμές βρίσκονταν στην πλάτη της συσκευής, ενώ σήμερα έχουν μετακινηθεί στις άκρες, αφήνοντας την πίσω όψη καθαρή. Εναλλακτικά, πολλά μοντέλα χρησιμοποιούν γυάλινο κάλυμμα στην πλάτη, το οποίο επιπλέον επιτρέπει και ασύρματη φόρτιση — κάτι αδύνατο σε πλήρως μεταλλικό σκελετό.

Το οβάλ άνοιγμα είναι η κεραία mmWave

Σε ορισμένες συσκευές υπάρχει και ένα μεγαλύτερο οβάλ κάλυμμα στην άκρη του πλαισίου, που συχνά μπερδεύεται με αισθητήρα αποτυπώματος. Πρόκειται στην πραγματικότητα για την κεραία mmWave 5G, μια εκδοχή δικτύου με πολύ υψηλές ταχύτητες αλλά εξαιρετικά περιορισμένη εμβέλεια, που στην πράξη σπάνια χρησιμοποιείται εκτός πυκνοκατοικημένων περιοχών. Παρόλο που πολλοί χρήστες δεν συνδέονται ποτέ σε δίκτυο mmWave, η κεραία παραμένει απαραίτητη ώστε το κινητό να εκμεταλλεύεται κανονικά τα δίκτυα 5G και 4G χαμηλότερης συχνότητας.

Το «γυάλινο σάντουιτς» ως τελική λύση

Η πλειονότητα των σημερινών flagship κινητών έχει καταλήξει σε αυτό που ονομάζεται «glass sandwich»: μπροστινή και πίσω πλευρά από γυαλί, με μεταλλικό πλαίσιο μόνο στις άκρες. Αυτή η κατασκευή επιτρέπει στα ασύρματα σήματα να περνούν ελεύθερα μέσα από το γυαλί, ενώ διατηρεί την premium αίσθηση του μετάλλου ακριβώς εκεί που το χέρι έρχεται σε επαφή με τη συσκευή. Οι λεπτές γραμμές στο πλαίσιο που βλέπεις σήμερα είναι, ουσιαστικά, ό,τι απέμεινε από αυτή τη μηχανική συμβιβασμό.


Πηγή: Techblog. gr

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