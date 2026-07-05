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Κάτοικοι έπιασαν διαρρήκτες, τους έδεσαν και τους έντυσαν... Teletubbies!

 05.07.2026 - 15:29
Κάτοικοι έπιασαν διαρρήκτες, τους έδεσαν και τους έντυσαν... Teletubbies!

Οι κάτοικοι της Ινδονησίας, αγανακτισμένοι από τις συνεχόμενες ληστείες στα σπίτια τους, οργάνωσαν σχέδιο, τους έκαναν «τσακωτούς» και τους έντυσαν... Teletubbies!

Αγανακτισμένοι από τις διαδοχικές κλοπές στα σπίτια τους και τα συνεχή βραδινά «σουλατσαρίσματα» αγνώστων, οι κάτοικοι μιας γειτονιάς στην Ινδονησία αποφάσισαν να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους.

Χωρίς να καταφύγουν καθόλου στη χρήση βίας, βρήκαν έναν απίστευτα δημιουργικό τρόπο για να εξουδετερώσουν τους δράστες, κάνοντας την ιστορία τους viral σε ολόκληρο τον κόσμο.

 

Το σχέδιο περιφρούρησης που έφερε τελικώς τη λύση

Όλα ξεκίνησαν όταν οι κλοπές το τελευταίο διάστημα είχαν μετατραπεί σε πραγματική μάστιγα. Έχοντας φτάσει στο απροχώρητο, ένας από τους κατοίκους συγκέντρωσε τους γείτονές του και πρότεινε μια μάλλον ανορθόδοξη λύση. Η ιδέα υιοθετήθηκε αμέσως και με τεράστιο ενθουσιασμό, με τα θύματα των κλοπών να οργανώνουν μια ομάδα περιφρούρησης, περιμένοντας υπομονετικά το επόμενο χτύπημα.

Η ευκαιρία δεν άργησε να έρθει. Όταν τέσσερις επίδοξοι διαρρήκτες έκαναν την εμφάνισή τους μέσα στη νύχτα, η ομάδα των κατοίκων έβαλε μπροστά το σχέδιο. Τους αιφνιδίασαν πλήρως, τους ακινητοποίησαν αναίμακτα και στη συνέχεια τους έδεσαν σφιχτά με μονωτική ταινία, σε σημείο που ήταν πρακτικά αδύνατον να κάνουν την παραμικρή κίνηση.

Η απόλυτη ταπείνωση: Τους έντυσαν Teletubbies

Το πραγματικά ξεκαρδιστικό κομμάτι της υπόθεσης, ωστόσο, ήταν το πώς επέλεξαν να διαχειριστούν τον χρόνο τους μέχρι να εμφανιστούν οι αρχές.

 

Στο μεσοδιάστημα αναμονής της αστυνομίας, οι κάτοικοι δεν έμειναν με σταυρωμένα τα χέρια. Για να τιμωρήσουν παραδειγματικά τους τέσσερις διαρρήκτες, τους φόρεσαν αυτοσχέδιες πολύχρωμες στολές, μετατρέποντάς τους στους αγαπημένους χαρακτήρες της παιδικής τηλεοπτικής σειράς Teletubbies.

Μια επική, ειρηνική εκδίκηση που σίγουρα θα θυμούνται για πάντα, τόσο οι δράστες όσο και ολόκληρο το διαδίκτυο!

In Indonesia, the homeowner got tired of the constant thefts and, together with his neighbors, decided to set up an ambush for the thieves.

At night, they managed to catch four people, whom they then wrapped in duct tape and dressed up as Teletubbies, in order to hand them over… pic.twitter.com/TxnXF4kRbb

Πηγή: gazzetta.gr

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