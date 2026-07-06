Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Δευτέρα 6 Ιουλίου

H «Αλήθεια» στα κύριο θέμα της με τίτλο «Ο Κεραυνός έσβησε το GSI, ο Δαμιανός βλέπει δισ. ευρώ» γράφει ότι οι δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών, Μάκη Κεραυνού, για την επικαιροποίηση της μελέτης της ηλεκτρικής διασύνδεσης έρχονται σε αντίθεση με θέσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, ενώ ο Υπουργός Ενέργειας, Μιχάλης Δαμιανός έδωσε υπόσχεση για έσοδα 10 δισεκατομμυρίων ευρώ σε βάθος 15ετίας. Αλλού αναφέρει ότι αποφασίστηκε καταστατικό συνέδριο της ΕΔΕΚ τον Οκτώβριο και εκλογές τον Δεκέμβριο, κατά τη διάρκεια του έκτακτου παγκύπριου συνεδρίου του κόμματος, το οποίο είχε ένταση και αντιπαραθέσεις. Γράφει επίσης ότι από τον Σεπτέμβριο οι συνεδρίες των Επιτροπών της Βουλής θα μεταδίδονται ζωντανά.

Ο «Πολίτης» τιτλοφορεί το κύριο θέμα του «Υπό έρευνα και τρίτος πρώην Βουλευτής» και γράφει ότι μετά τους πρώην Βουλευτές της ΕΔΕΚ Μαρίνο Σιζόπουλο και Γιώργο Βαρνάβα, η Αρχή κατά της Διαφθοράς έχει θέσει στο μικροσκόπιο της και τρίτο πρώην Βουλευτή για ενδεχόμενη απάτη και υπεξαίρεση εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων ύψους 1,3 εκατ. ευρώ. Αλλού αναφέρει ότι στους 3000 έφθασαν οι νεκροί από τον διπλό φονικό σεισμό στη Βενεζουέλα. Η εφημερίδα σημειώνει, επίσης, ότι περίπου 80 χιλιάδες οχήματα κυκλοφορούν ανασφάλιστα στην Κύπρο ενώ οι απαιτήσεις για αποζημιώσεις αυξάνονται χρόνο με τον χρόνο, κει είναι άνω των 19 εκατ. ευρώ από το 2021.

«Ο Φιλελεύθερος» με τίτλο στο κύριο του θέμα «Πιάνουν δουλειά οι ανακριτές» γράφει ότι την Τετάρτη το Υπουργικό Συμβούλιο αποφασίζει τον διορισμό στην ανακριτική ομάδα για την υπόθεση "Κράτος Μαφία" του Ηλία Αναγνωστόπουλου σε αντικατάσταση του Χρίστου Μυλωνόπουλου ενώ εντός εβδομάδας φθάνουν και οι δύο Ελλαδίτες για να πιάσουν δουλειά μαζί με τους τρεις ανακριτές από την Κύπρο. Γράφει επίσης ότι δόθηκε το "πράσινο" φως για το λιμάνι και τη Μαρίνα Λάρνακα από φορείς. Αλλού αναφέρει ότι οι καταθέσεις στις τράπεζες συνεχίζονται να αυξάνονται, ωστόσο η ίδια δυναμική δεν καταγράφεται στις χορηγήσεις νέων δανείων.

Η «Χαραυγή» κάτω από τον τίτλο «Στο σημείο μηδέν το Νοσοκομείο Αθαλάσσας» γράφει, στο κύριο θέμα του, ότι σε κατάσταση που υπερβαίνει τα όρια της έκτακτης ανάγκης βρίσκεται το Νοσοκομείο Αθαλάσσας και πως η Κυβέρνηση "δεν λέει λέξη για τη Β’ φάση των νέων εγκαταστάσεων", ενώ οι νοσηλευτές δεν αποκλείουν κινητοποιήσεις το αμέσως επόμενο διάστημα. Η εφημερίδα αναφέρεται, επίσης, σε ανησυχίες και σκιές για το παραλιακό μέτωπο Γεροσκήπου – Πάφου, παρά τις διαβεβαιώσεις του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Αλέξη Βαφεάδη. Η «Χ» αναφέρει επίσης ότι η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συνέρχεται έκτακτα με θέμα την έμφυλη βία.