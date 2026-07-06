Ο πιο παράξενος αριθμός τηλεφώνου στον κόσμο δέχεται 2.000 κλήσεις την ημέρα: «Μου πρόσφεραν 2 εκατ. ευρώ»

Ο Ιταλός youtuber Αντρέα Γκαλεάτσι πήρε πρόσφατα συνέντευξη σε ζωντανή μετάδοση από έναν συλλέκτη που έχει στην κατοχή του τον πιο ιδιαίτερο και εύκολο στην απομνημόνευση τηλεφωνικό αριθμό στον κόσμο. Έχει το προσωνύμιο «ο Κύριος Sim» και προτιμά να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Γι' αυτόν γνωρίζουμε ότι είναι ένας Ιταλός μεταξύ 40 και 50 ετών, ο οποίος κατέχει τον ιταλικό αριθμό (+39) 333 3333333, με τον οποίο έχει κερδίσει αρκετές αναγνωρίσεις στα Παγκόσμια Ρεκόρ Γκίνες. Ακριβώς για το κόσμημα του στέμματος της συλλογής του από κάρτες sim με εξαιρετικά σπάνιους αριθμούς, έγινε αποδέκτης μιας εξωφρενικής και ασυνήθιστης προσφοράς. Ούτε λίγο ούτε πολύ, 2 εκατομμύρια ευρώ τα οποία... απέρριψε!

2.000 κλήσεις την ημέρα που δεν αναζητούν τον ίδιο

Ο Κύριος Sim κατέχει «τον πιο σπάνιο αριθμό στον κόσμο» εδώ και 18-19 χρόνια. Έτσι τον έχει κατηγοριοποιήσει το Guinness World Records, επειδή δεν υπάρχει αριθμός που να έχει πιστοποιηθεί ποτέ με αυτόν τον τρόπο. Όλα ξεκινούν από αυτό που για τον συλλέκτη αποτελεί μια μοναδική σπανιότητα στο είδος της. Και φυσικά, τη γεωγραφική και ρυθμιστική σύμπτωση ότι σε μια χώρα όπως η Ιταλία, υπήρξε η τέλεια ευθυγράμμιση για να δημιουργηθεί αυτή η αλληλουχία που απομνημονεύεται τόσο εύκολα.

Ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο, ο Κύριος Sim δήλωσε στη συνέντευξη ότι φτάνει να δέχεται καθημερινά μεταξύ 1.500 και 2.000 κλήσεις. Πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν αυτή την τόσο «προφανή» αλληλουχία για να συμπληρώσουν ηλεκτρονικές φόρμες, να κάνουν κρατήσεις ή να εγγραφούν σε κοινωνικά δίκτυα, ώστε να μη δώσουν τα πραγματικά τους στοιχεία.

Με αυτόν τον τρόπο, εξήγησε την τεχνική που χρησιμοποιεί για να κερδίσει σε ιδιωτικότητα και προσωπική ηρεμία: «Έπρεπε να βρούμε ένα τέχνασμα για να μπλοκάρουμε όλες αυτές τις κλήσεις, φτάνουν περίπου χίλιες πεντακόσιες με δύο χιλιάδες την ημέρα. Επομένως, πρακτικά όλες οι εισερχόμενες κλήσεις, εάν δεν βρίσκονται στη λίστα των αποθηκευμένων επαφών μου, δεν χτυπούν και πηγαίνουν απευθείας σε σήμα κατειλημμένου».

Τα 2 εκατομμύρια ευρώ για έναν τηλεφωνικό αριθμό που, όμως, απέρριψε

Αλλά το πιο εντυπωσιακό ήταν αναμφίβολα όταν ο Κύριος Sim διαβεβαίωσε: «Μου πρόσφεραν 2 εκατομμύρια ευρώ για να το πουλήσω». Ίσως οποιοσδήποτε από εμάς να είχε δεχτεί, αλλά για αυτόν τον παθιασμένο συλλέκτη προέχει η συναισθηματική αξία κάθε αριθμού της συλλογής του.

«Το έλεγε και η γυναίκα μου, μάλιστα, όταν ο δικηγόρος μας μάς κάλεσε γι' αυτή την πρόταση που ήρθε από ένα άτομο από το Ντουμπάι, θυμάται ακόμα το τηλεφώνημα και ακόμα και τώρα θέλει να με δείρει... αλλά εγώ δεν το θέτω σε καθαρά οικονομική βάση, δηλαδή δεν είναι οικονομικό το θέμα. Το κάνω ακριβώς επειδή είναι κάτι που μου αρέσει, επομένως, δεν του δίνω μια αξία», εξήγησε.