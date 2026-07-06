Αεροσυνοδοί μάς λένε τα 9 πράγματα που πρέπει να αποφεύγουμε όταν πετάμε με αεροπλάνο

«Η δουλειά ως αεροσυνοδός αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο βλέπεις πολλά πράγματα», δήλωσε ο Φραντσέσκο Λεντίνι, αεροσυνοδός σε μεγάλη αμερικανική αεροπορική εταιρεία. «Μαθαίνεις ότι οι άνθρωποι ταξιδεύουν για πολύ διαφορετικούς λόγους, είτε για διακοπές είτε για μια κηδεία, και έτσι αποκτάς περισσότερη ενσυναίσθηση. Παράλληλα, συνειδητοποιείς ότι ορισμένοι επιβάτες μπορεί να είναι απερίσκεπτοι και να μην σκέφτονται τους ανθρώπους που ταξιδεύουν μαζί τους».

«Όταν ταξιδεύω ως επιβάτης, δεν πρόκειται ποτέ να με δείτε να βγάζω τα παπούτσια μου, να περπατώ ξυπόλυτος ή να ακουμπώ τα πόδια μου στους τοίχους και τα καθίσματα του αεροπλάνου», είπε ο Τζέι Ρόμπερτ, πρώην αεροσυνοδός και ιδρυτής του A Fly Guy Travels.

Πέρα από το ζήτημα της ευπρέπειας, υπάρχουν και σοβαροί λόγοι υγιεινής. «Έχοντας δει τι πραγματικά συμβαίνει πίσω από τα παρασκήνια, δεν πρόκειται να εκθέσω το γυμνό μου δέρμα στα πατώματα του αεροσκάφους», εξήγησε ο Ρόμπερτ. «Έχω δει πώς καθαρίζονται οι τουαλέτες κατά τη διάρκεια των πτήσεων και αυτό το υγρό πάτωμα στο μπάνιο δεν είναι βρεγμένο από νερό του νιπτήρα».

Και πρόσθεσε: «Οι μοκέτες των αεροπλάνων συνήθως καθαρίζονται μόνο επιφανειακά, αν καθαριστούν καθόλου, κατά τις καθημερινές εναλλαγές των πτήσεων. Έχω συναντήσει πάνω τους κάθε λογής λεκέδες από ανθρώπινα σωματικά υγρά. Στόχος των συνεργείων καθαρισμού είναι συχνά απλώς να καλύψουν τη μυρωδιά, γιατί δεν έχουν τον χρόνο - ιδιαίτερα όταν το αεροσκάφος βρίσκεται σε συνεχή λειτουργία - να καθαρίσουν πραγματικά τη μοκέτα».

Μην εισβάλλετε στον χώρο εργασίας του πληρώματος

«Ως επιβάτης, δεν θα στεκόμουν ποτέ για μεγάλο χρονικό διάστημα στον χώρο της κουζίνας του αεροσκάφους», είπε ο Λεντίνι. «Αυτός είναι ο χώρος εργασίας των αεροσυνοδών, όπου εργαζόμαστε αλλά και τρώμε. Το τελευταίο που θέλουμε είναι να έχουμε έναν επιβάτη να κάνει ασκήσεις γιόγκα μπροστά μας την ώρα που προσπαθούμε να φάμε το γεύμα μας».

Ο Ρόμπερτ τόνισε επίσης ότι τα μέλη του πληρώματος διαθέτουν πολύ περιορισμένο χρόνο για διάλειμμα, τόσο ανάμεσα στις πτήσεις όσο και κατά τη διάρκειά τους. «Στις πτήσεις από το Λονδίνο προς το Ντουμπάι, ο ελεύθερος χρόνος μας, ενώ βρισκόμασταν με τη στολή εργασίας, ήταν μόλις 15 λεπτά μέσα σε ένα χρονικό διάστημα 15 ωρών. Συνήθως τον περνούσαμε βιαστικά προσπαθώντας να φάμε κάτι, ενώ σχεδόν πάντα κάποιος χρειαζόταν τη βοήθειά μας και μας διέκοπτε», εξήγησε.

«Τώρα που ταξιδεύω ως επιβάτης, φροντίζω συνειδητά να μην εισβάλλω στους χώρους του πληρώματος, ώστε να μπορούν να απολαύσουν το σύντομο διάλειμμά τους για φαγητό με ηρεμία. Είναι σημαντικό να αντιμετωπίζουμε το αεροσκάφος ως τον χώρο εργασίας των αεροσυνοδών. Δεν θα έμπαινα ποτέ σε ένα εστιατόριο ή ξενοδοχείο και θα καθόμουν στον χώρο διαλείμματος του προσωπικού για να τους παρακολουθώ την ώρα που τρώνε, γι' αυτό δείχνω τον ίδιο σεβασμό και στο προσωπικό του αεροπλάνου. Το αεροσκάφος είναι ένας κοινός χώρος και είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε και να σεβόμαστε τον περιορισμένο χώρο που διαθέτουν».

Μην πατάτε το κουμπί κλήσης χωρίς σοβαρό λόγο

«Όταν ταξιδεύω ως επιβάτης, δεν θα πατήσω ποτέ το κουμπί κλήσης του πληρώματος, εκτός αν υπάρχει πραγματική ανάγκη», είπε η Κρίστα Τριτ, αεροσυνοδός σε μεγάλη αμερικανική αεροπορική εταιρεία. «Πολλοί πιστεύουν ότι αυτό το κουμπί προορίζεται για να ζητήσουν επιπλέον ποτά ή σνακ. Στην πραγματικότητα, όμως, θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε περιπτώσεις ανάγκης. Τις περισσότερες φορές οι αεροσυνοδοί δεν προλαβαίνουν καν να καθίσουν και κινούνται συνεχώς μέσα στην καμπίνα εξυπηρετώντας τους επιβάτες. Γι' αυτό, το να πατήσω το κουμπί απλώς για να ζητήσω άλλο ένα ποτό είναι κάτι που δεν θα έκανα ποτέ».

Όπως επισήμανε, οι αεροσυνοδοί περνούν συχνά από την καμπίνα για να πραγματοποιήσουν ελέγχους ασφαλείας, οπότε μπορείτε τότε να ζητήσετε ένα ακόμη ποτό. Εναλλακτικά, εφόσον η ένδειξη της ζώνης ασφαλείας είναι σβηστή, μπορείτε να πάτε στον χώρο της κουζίνας και να κάνετε εκεί το αίτημά σας. «Σηκωθείτε, τεντώστε λίγο τα πόδια σας και περπατήστε μέχρι το πίσω μέρος του αεροσκάφους για να χαιρετήσετε το πλήρωμα», συμβούλευσε η αεροσυνοδός Χέδερ Πουλ.

Μην παραδίδετε τα σκουπίδια σας στους αεροσυνοδούς κατά την επιβίβαση

«Δεν θα έδινα ποτέ τα σκουπίδια μου στον αεροσυνοδό την ώρα που επιβιβάζομαι στο αεροπλάνο - κι όμως αυτό συμβαίνει πολύ συχνά», είπε ο Λεντίνι. «Πολλοί επιβάτες ανεβαίνουν στο αεροσκάφος κρατώντας σκουπίδια από τον τερματικό σταθμό και τα δίνουν στους αεροσυνοδούς για να τα πετάξουν».



Οι αεροσυνοδοί εκείνη τη στιγμή πρέπει να πραγματοποιήσουν σημαντικούς ελέγχους πριν από την απογείωση και να διασφαλίσουν ότι η διαδικασία επιβίβασης εξελίσσεται ομαλά, καθώς οι επιβάτες τοποθετούν τις αποσκευές τους και βρίσκουν τις θέσεις τους. Γι' αυτό είναι προτιμότερο να πετάτε τα σκουπίδια σας στους κάδους του αεροδρομίου πριν επιβιβαστείτε.

Μην χρησιμοποιείτε την τουαλέτα κατά τη διάρκεια της επιβίβασης

Αντίστοιχα, είναι καλύτερο να χρησιμοποιείτε την τουαλέτα πριν επιβιβαστείτε και πριν από την απογείωση.

«Όταν ταξιδεύω ως επιβάτης, δεν θα χρησιμοποιούσα ποτέ την τουαλέτα του αεροσκάφους κατά τη διάρκεια της επιβίβασης», είπε ο Λεντίνι. «Στον τερματικό σταθμό υπάρχουν δεκάδες τουαλέτες διαθέσιμες. Η χρήση της τουαλέτας κατά την επιβίβαση μπορεί να καθυστερήσει την αναχώρηση, επειδή οι επιβάτες αναγκάζονται να κινούνται αντίθετα από τη ροή της επιβίβασης για να επιστρέψουν στις θέσεις τους».

Μην έχετε υπέρβαρη χειραποσκευή

Πολλοί ταξιδιώτες προτιμούν, και δικαιολογημένα, να ταξιδεύουν μόνο με χειραποσκευή. Ωστόσο, είναι σημαντικό να τηρούνται τα όρια διαστάσεων και βάρους.

«Θέλω οι επιβάτες να γνωρίζουν ότι, αν δεν μπορείτε να σηκώσετε τη βαλίτσα σας για να τη βάλετε στο ντουλάπι πάνω από το κάθισμα, είναι πολύ πιθανό να μην μπορώ ούτε εγώ», είπε η Τριτ. «Με χαρά θα παραδώσουμε τη βαλίτσα σας στον χώρο αποσκευών και θα φροντίσουμε να φτάσει στον τελικό προορισμό σας, αλλά δεν υπάρχει λόγος να κινδυνεύσει κάποιος από τους δύο να τραυματίσει τον ώμο του μόνο και μόνο επειδή θέλετε τη βαλίτσα πάνω από το κεφάλι σας. Μπορούμε να την παραλάβουμε χωρίς επιπλέον χρέωση!».

Μην έχετε υπερβολικές απαιτήσεις για φαγητό και ποτά

Αν θέλετε να φάτε ένα χορταστικό και νόστιμο γεύμα την ημέρα του ταξιδιού, μην θεωρείτε δεδομένο ότι η αεροπορική εταιρεία θα σας το προσφέρει κατά τη διάρκεια της πτήσης. Εκτός αν ταξιδεύετε σε κάποια ανώτερη θέση, τις περισσότερες φορές θα πρέπει να φροντίσετε μόνοι σας.

«Δεν βασίζομαι στην αεροπορική εταιρεία για να με φροντίσει», είπε η Πουλ. «Αγοράζω νερό από τον τερματικό σταθμό και φροντίζω είτε να πάρω μαζί μου φαγητό από το σπίτι είτε να αγοράσω κάτι πριν από την πτήση. Το ταξίδι γίνεται πιο ευχάριστο όταν φροντίζεις ο ίδιος τον εαυτό σου. Το φαγητό του αεροπλάνου είναι σαν το φαγητό των αστροναυτών. Δεν αξίζει να εκνευρίζεσαι γι' αυτό».

Μην επιβιβάζεστε χωρίς να έχετε οργανωθεί

«Αυτό που έχει αλλάξει περισσότερο από τότε που έγινα αεροσυνοδός είναι ο τρόπος με τον οποίο προετοιμάζομαι πριν επιβιβαστώ», δήλωσε η Σιφ Μπγιόρνσντοτιρ, ανώτερο μέλος πληρώματος καμπίνας και αναπληρώτρια υπεύθυνη εκπαίδευσης πληρωμάτων της ισλανδικής αεροπορικής εταιρείας Play. «Έχω όλα όσα χρειάζομαι έτοιμα στη θέση μου και όλα τα υπόλοιπα μέσα στην τσάντα της πτήσης, ώστε όταν επιβιβάζομαι να χρειάζομαι μόνο λίγα δευτερόλεπτα για να τακτοποιηθώ στη θέση μου».

Τόνισε ότι η σωστή οργάνωση πριν από την επιβίβαση είναι ιδιαίτερα σημαντική. «Αν ένας επιβάτης καθυστερεί επειδή ψάχνει πράγματα μέσα στις αποσκευές του, τότε όλοι οι υπόλοιποι αναγκάζονται να περιμένουν μέχρι να καθίσει στη θέση του».

Μην συμπεριφέρεστε αγενώς στο πλήρωμα

«Η δουλειά του αεροσυνοδού αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις τα πράγματα, όπως ακριβώς η εργασία ως σερβιτόρος αλλάζει τον τρόπο που συμπεριφέρεσαι όταν πηγαίνεις σε ένα εστιατόριο ή η εργασία στο λιανεμπόριο αλλάζει τον τρόπο που αντιμετωπίζεις όσους εργάζονται στις πωλήσεις», είπε η Πουλ. «Κοιτάς τον άλλον στα μάτια, λες "γεια σας", "παρακαλώ" και "ευχαριστώ" και αντιμετωπίζεις τους εργαζομένους με σεβασμό. Έχεις υπομονή και καταλαβαίνεις ότι, όταν κάτι πάει στραβά, υπάρχουν όρια στο τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος. Ξέρεις ότι ένας αεροσυνοδός δεν μπορεί να κλείσει τα μάτια και, ως διά μαγείας, να δημιουργήσει περισσότερο χώρο για αποσκευές ή να επισκευάσει ένα χαλασμένο αεροπλάνο».

Η Πουλ και οι υπόλοιποι αεροσυνοδοί που μίλησαν στη HuffPost υπογράμμισαν ότι η βασική τους αποστολή είναι η ασφάλεια των επιβατών. Παρότι σερβίρουν φαγητό και ποτά, η εκπαίδευσή τους επικεντρώνεται κυρίως σε δεξιότητες όπως η εκκένωση αεροσκαφών, η παροχή πρώτων βοηθειών, η χρήση εξοπλισμού έκτακτης ανάγκης, η κατάσβεση πυρκαγιών, η διαχείριση επικίνδυνων αντικειμένων και η επιβίωση σε περίπτωση αναγκαστικής προσθαλάσσωσης. «Φυσικά θέλω όλοι οι επιβάτες να είναι άνετοι, ενυδατωμένοι και να έχουν μια ευχάριστη πτήση», είπε η Τριτ. «Όμως η πρώτη μας ευθύνη είναι να διασφαλίσουμε την ασφάλεια όλων. Γι' αυτό είμαστε τόσο αυστηροί με τους κανόνες. Η δουλειά μας είναι να σας μεταφέρουμε με ασφάλεια από το σημείο Α στο σημείο Β».

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα πληρώματα καμπίνας συνήθως αρχίζουν να αμείβονται μόνο από τη στιγμή που κλείνουν οι πόρτες του αεροσκάφους. Αυτό σημαίνει ότι η εργασία τους κατά την επιβίβαση και την αποβίβαση, η ώρα που είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται στο αεροδρόμιο πριν από την πτήση, καθώς και ο χρόνος ανάμεσα σε διαδοχικές πτήσεις, συνήθως δεν αμείβονται. Σε τόσο απαιτητικές εργάσιμες ημέρες, με πολλές ώρες απλήρωτης εργασίας, μια ευγενική συμπεριφορά από τους επιβάτες μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά.

«Ένας αεροσυνοδός δεν έχει κανέναν έλεγχο στο γιατί δεν λειτουργεί το Wi-Fi, σε κάποιο τεχνικό πρόβλημα του αεροσκάφους ή στο αν θα προλάβετε την ανταπόκρισή σας - και όχι, δεν μπορούμε να τηλεφωνήσουμε στην επόμενη πτήση σας και να τους ζητήσουμε να σας περιμένουν», είπε ο Λεντίνι. «Στο τέλος της ημέρας, όμως, ένας αεροσυνοδός θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να σας βοηθήσει, αρκεί να του φέρεστε με καλοσύνη και σεβασμό».

Πηγή: ethnos.gr