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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κυπριακή αποστολή: Αναχώρησαν το πρωί τα πτητικά μέσα για Γαλλία

 06.07.2026 - 10:08
Κυπριακή αποστολή: Αναχώρησαν το πρωί τα πτητικά μέσα για Γαλλία

Στις 06:30 το πρωί της Δευτέρας αναχώρησαν για τη Γαλλία τα δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη που αποστέλλει η Κύπρος, ανταποκρινόμενη σε αίτημα του Παρισιού που υποβλήθηκε μέσω του ευρωπαϊκού μηχανισμού πολιτικής προστασίας για να συνδράμει στην κατάσβεση των πυρκαγιών που πλήττουν την χώρα.

Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Εθνικός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας Αρχιπύραρχος, Νίκος Λογγίνος, «το αίτημα αφορούσε τα δύο πτητικά μέσα της Κυπριακής Δημοκρατίας», τα οποία είναι μισθωμένα στην Κυπριακή Δημοκρατία από την ΕΕ μέσω του rescEU και σταθμεύουν στην Κύπρο, και τίθενται στη διάθεση του ευρωπαϊκού μηχανισμού όταν προκύπτει ανάγκη. Τα δύο αεροσκάφη, Forest 3 και Forest 4, αναχώρησαν με δύο χειριστές, έναν παρατηρητή και έναν μηχανικό με προορισμό το Περπινιάν (Perpignan), και αναμένεται να αφιχθούν γύρω στις 19:00 τοπική ώρα.

Παράλληλα όπως ανέφερε, στη Γαλλία μεταβαίνει και ομάδα οκτώ ατόμων με ιδιωτική πτήση, η οποία αναμένεται να αφιχθεί νωρίτερα από τα πτητικά μέσα. Σύμφωνα με τον κ. Λογγίνο, η εκτιμώμενη διάρκεια της κυπριακής αποστολής είναι περίπου πέντε ημέρες, ενώ τα πληρώματα θα επιχειρήσουν στην περιοχή που θα τους υποδείξουν οι αρμόδιες γαλλικές αρχές, ανάλογα με τις επιχειρησιακές ανάγκες.

Όπως ανέφερε ο κ. Λογγίνος, το Υπουργείο Εσωτερικών ενημερώθηκε σχετικά και καθώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν μεγάλα ενεργά πύρινα μέτωπα στην Κυπριακή Δημοκρατία, «έλαβε την απόφαση για την αποστολή της βοήθειας, ενώ ακολούθησε η σχετική ενημέρωση μέσω του ευρωπαϊκού συστήματος ότι τα δύο αεροσκάφη ήταν διαθέσιμα».

Πρόσθεσε ότι «γύρω στις 21:30 την Κυριακή το αίτημα έγινε αποδεκτό και ενημερώθηκε η Μοίρα Αεροπορίας, η οποία προχώρησε στον επιχειρησιακό σχεδιασμό». 

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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