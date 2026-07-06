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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παραλίγο τραγωδία στη Λευκωσία: «Με έριξε στην άσφαλτο και εξαφανίστηκε» - Συγκλονίζει η καταγγελία μοτοσικλετιστή

 06.07.2026 - 09:54
Παραλίγο τραγωδία στη Λευκωσία: «Με έριξε στην άσφαλτο και εξαφανίστηκε» - Συγκλονίζει η καταγγελία μοτοσικλετιστή

Σοβαρή καταγγελία για τροχαίο περιστατικό που λίγο έλειψε να εξελιχθεί σε τραγωδία δημοσίευσε μοτοσικλετιστής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συγκεκριμένα στη σελίδα "Που πήγαμε", υποστηρίζοντας ότι οδηγός αυτοκινήτου προκάλεσε το ατύχημα και εγκατέλειψε τη σκηνή.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 4ης Ιουλίου, γύρω στις 20:15, στην κατηφόρα της Λεωφόρου Κυρηνείας, στο Πλατύ Αγλαντζιάς, με κατεύθυνση προς τον κυκλικό κόμβο του Πάρκου Αθαλάσσας.

Ο μοτοσικλετιστής υποστηρίζει ότι για αρκετά λεπτά ακολουθούσε μαύρο όχημα με φιμέ πίσω φανάρια, του οποίου ο οδηγός κινούνταν με πολύ χαμηλή ταχύτητα, κρατώντας, όπως αναφέρει, συνεχώς το κινητό του τηλέφωνο στο χέρι.

Όταν επιχείρησε να τον προσπεράσει από το σημείο όπου υπήρχαν διακεκομμένες γραμμές, ο οδηγός φέρεται να επιτάχυνε και να έστριψε ξαφνικά χωρίς προειδοποίηση, κόβοντάς του τον δρόμο.

Στην προσπάθειά του να αποφύγει τη σύγκρουση, ο μοτοσικλετιστής βγήκε για ελάχιστα δευτερόλεπτα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Καθώς όμως ερχόταν άλλο όχημα, επέλεξε να ρίξει τη μοτοσικλέτα του στο οδόστρωμα για να αποφύγει μια μετωπική σύγκρουση.

Από την πτώση υπέστη, όπως αναφέρει, σοβαρά εγκαύματα και τραυματισμούς, ενώ η μοτοσικλέτα συνέχισε να γλιστρά και προσέκρουσε ελαφρά σε άλλο όχημα. Όπως σημειώνει, ανέλαβε ο ίδιος το κόστος των ζημιών.

Ο ίδιος καταγγέλλει ακόμη ότι ο οδηγός του οχήματος συνέχισε την πορεία του χωρίς να σταματήσει, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο είτε να μην αντιλήφθηκε τι συνέβη λόγω της χρήσης του κινητού είτε να εγκατέλειψε συνειδητά τη σκηνή.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, απευθύνει έκκληση προς όλους τους οδηγούς να αποφεύγουν τη χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, τονίζοντας ότι ένα μήνυμα ή μία κλήση μπορούν να περιμένουν, ενώ μια ανθρώπινη ζωή όχι.

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