Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΥγείαΤι κρέας να τρώμε τις μέρες που η ζέστη «χτυπάει κόκκινο»; Οι επιλογές που δεν μας βαραίνουν
ΥΓΕΙΑ

Τι κρέας να τρώμε τις μέρες που η ζέστη «χτυπάει κόκκινο»; Οι επιλογές που δεν μας βαραίνουν

 04.07.2026 - 12:24
Τι κρέας να τρώμε τις μέρες που η ζέστη «χτυπάει κόκκινο»; Οι επιλογές που δεν μας βαραίνουν

Ο υδράργυρος έχει «κολλήσει» πάνω από τους 40 βαθμούς, το σπίτι θυμίζει φούρνο και το καθημερινό ερώτημα «τι θα φάμε σήμερα;» μοιάζει πιο δύσκολο από ποτέ. Όταν η ζέστη είναι αποπνικτική, θέλουμε ένα πιο ελαφρύ γεύμα. Κάπου εκεί, ανάμεσα στις σκέψεις για σαλάτες, φρούτα και δροσερά πιάτα, μπαίνει και το κρέας. Μπορεί, άραγε, να χωρέσει σ’ ένα καλοκαιρινό πιάτο;

Η απάντηση δεν είναι «ναι» ή «όχι». Δεν χρειάζεται να βγει το κρέας από το καλοκαιρινό τραπέζι. Χρειάζεται, όμως, να αλλάξει ρόλο: Λιγότερο λιπαρό, λιγότερο επεξεργασμένο, πιο άπαχο και πιο προσεκτικά επιλεγμένο.

Σύμφωνα με το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS), το κρέας αποτελεί πολύτιμη πηγή πρωτεΐνης, σιδήρου και βιταμινών του συμπλέγματος Β. Ωστόσο, οι ειδικοί συνιστούν να περιορίζεται η κατανάλωση κόκκινου, λιπαρού και επεξεργασμένου κρέατος και να επιλέγονται άπαχα κομμάτια.

Στο ίδιο πνεύμα κινούνται και οι διατροφικές οδηγίες που συγκεντρώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της πλατφόρμας Knowledge for Policy. Οι ευρωπαϊκές συστάσεις δίνουν έμφαση στα άπαχα κρέατα, με προτεραιότητα στα λευκά κρέατα, όπως το κοτόπουλο και η γαλοπούλα, ενώ προτείνουν περιορισμό του κόκκινου και ιδιαίτερα του επεξεργασμένου κρέατος.

Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Έρευνας για τον Καρκίνο (American Institute for Cancer Research – AICR) επισημαίνει ότι τα επεξεργασμένα κρέατα καλό είναι να καταναλώνονται όσο γίνεται λιγότερο, ενώ και το κόκκινο κρέας συνιστάται να περιορίζεται στο πλαίσιο μιας συνολικά ισορροπημένης διατροφής.

Τι να προτιμήσετε και τι να περιορίσετε

Κοτόπουλο: Από τις πιο εύκολες και ελαφριές επιλογές, όταν αφαιρείται η πέτσα και προτιμώνται άπαχα κομμάτια.

Γαλοπούλα: Άλλη μία λευκή, άπαχη επιλογή, που ταιριάζει σε πιο ελαφριά καλοκαιρινά γεύματα.

Άπαχο μοσχάρι: Δεν χρειάζεται να αποκλειστεί, αλλά καλό είναι να καταναλώνεται με μέτρο και να επιλέγονται πιο άπαχα κομμάτια.

Λουκάνικα, μπέικον, αλλαντικά: Είναι η κατηγορία που οι διεθνείς οδηγίες συστήνουν να περιορίζεται περισσότερο, καθώς ανήκει στα επεξεργασμένα κρέατα.

Το συμπέρασμα είναι απλό: Στον καύσωνα δεν χρειάζεται να «χωρίσουμε» με το κρέας, αλλά να διαλέξουμε καλύτερα. Λευκά και άπαχα κρέατα πιο συχνά, κόκκινο κρέας πιο συγκρατημένα και επεξεργασμένα προϊόντα όσο γίνεται πιο σπάνια.

Γιατί το καλοκαιρινό πιάτο δεν χρειάζεται να είναι άδειο από πρωτεΐνη. Χρειάζεται απλώς να είναι πιο ελαφρύ, πιο καθαρό και πιο έξυπνα στημένο.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που έφερνε ναρκωτική παπαρούνα στην Κύπρο – Δύο καταζητούνται - Δείτε φωτογραφίες
Ξεκίνησε το λαϊκό προσκύνημα της σορού του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ -«Θάνατος στην Αμερική και στο Ισραήλ» φώναζαν πιστοί
Νυχτερινό «σαφάρι» της Αστυνομίας Τι αποκάλυψαν οι έλεγχοι
Απίστευτο: 11χρονος ξύπνησε με μια νυχτερίδα στο πρόσωπό του – Λίγες εβδομάδες μετά πέθανε από λύσσα
Ο κόσμος ανάποδα: Εφιάλτης με 44άρια στην Ευρώπη, βροχές και «ανάσες» στην Κύπρο – Πώς μας «έκλεψαν» τον καύσωνα
Αθλητικές μεταδόσεις: Γουίμπλεντον και ματσάρες για τους «16» του Μουντιάλ - Η ώρα και τα κανάλια

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Σοκαριστική υπόθεση: Γιατρός δήλωσε νεκρό μωρό, αλλά το βρήκαν ζωντανό στο νεκροτομείο λίγες ώρες αργότερα

 04.07.2026 - 12:00
Επόμενο άρθρο

Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι: Οι διάσημοι καλεσμένοι και τα δρακόντεια μέτρα

 04.07.2026 - 12:57
Προεκλογικό άρωμα στον ΔΗΣΥ – Στο κάδρο Αννίτα, Αβέρωφ και οι πρώτες διεργασίες για το 2028

Προεκλογικό άρωμα στον ΔΗΣΥ – Στο κάδρο Αννίτα, Αβέρωφ και οι πρώτες διεργασίες για το 2028

Μπορεί οι προεδρικές εκλογές του 2028 να απέχουν ακόμη σχεδόν δύο χρόνια, ωστόσο στον Δημοκρατικό Συναγερμό φαίνεται πως έχουν ήδη ξεκινήσει οι πρώτες εσωκομματικές διεργασίες ενόψει της επιλογής του υποψηφίου που θα διεκδικήσει την Προεδρία της Δημοκρατίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Προεκλογικό άρωμα στον ΔΗΣΥ – Στο κάδρο Αννίτα, Αβέρωφ και οι πρώτες διεργασίες για το 2028

Προεκλογικό άρωμα στον ΔΗΣΥ – Στο κάδρο Αννίτα, Αβέρωφ και οι πρώτες διεργασίες για το 2028

  •  04.07.2026 - 08:33
Κυπριακό: Συναντήσεις των δύο πλευρών με τα Ηνωμένα Έθνη ενόψει της επιστροφής Ολγκίν

Κυπριακό: Συναντήσεις των δύο πλευρών με τα Ηνωμένα Έθνη ενόψει της επιστροφής Ολγκίν

  •  04.07.2026 - 10:50
Η εβδομάδα που συγκλόνισε την Κύπρο - Οι τρεις υποθέσεις που μονοπώλησαν την επικαιρότητα

Η εβδομάδα που συγκλόνισε την Κύπρο - Οι τρεις υποθέσεις που μονοπώλησαν την επικαιρότητα

  •  04.07.2026 - 07:35
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που έφερνε ναρκωτική παπαρούνα στην Κύπρο – Δύο καταζητούνται - Δείτε φωτογραφίες

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που έφερνε ναρκωτική παπαρούνα στην Κύπρο – Δύο καταζητούνται - Δείτε φωτογραφίες

  •  04.07.2026 - 07:55
Ο κόσμος ανάποδα: Εφιάλτης με 44άρια στην Ευρώπη, βροχές και «ανάσες» στην Κύπρο – Πώς μας «έκλεψαν» τον καύσωνα

Ο κόσμος ανάποδα: Εφιάλτης με 44άρια στην Ευρώπη, βροχές και «ανάσες» στην Κύπρο – Πώς μας «έκλεψαν» τον καύσωνα

  •  04.07.2026 - 07:40
Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και με αλκοόλ… 16 φορές πάνω από το όριο - Το αλκοτέστ «έκαψε» 36χρονο

Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και με αλκοόλ… 16 φορές πάνω από το όριο - Το αλκοτέστ «έκαψε» 36χρονο

  •  04.07.2026 - 10:26
Ξεκίνησε το λαϊκό προσκύνημα της σορού του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ -«Θάνατος στην Αμερική και στο Ισραήλ» φώναζαν πιστοί

Ξεκίνησε το λαϊκό προσκύνημα της σορού του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ -«Θάνατος στην Αμερική και στο Ισραήλ» φώναζαν πιστοί

  •  04.07.2026 - 08:22
Απίστευτο: 11χρονος ξύπνησε με μια νυχτερίδα στο πρόσωπό του – Λίγες εβδομάδες μετά πέθανε από λύσσα

Απίστευτο: 11χρονος ξύπνησε με μια νυχτερίδα στο πρόσωπό του – Λίγες εβδομάδες μετά πέθανε από λύσσα

  •  04.07.2026 - 09:42

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα