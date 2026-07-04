Τι κρέας να τρώμε τις μέρες που η ζέστη «χτυπάει κόκκινο»; Οι επιλογές που δεν μας βαραίνουν

Η απάντηση δεν είναι «ναι» ή «όχι». Δεν χρειάζεται να βγει το κρέας από το καλοκαιρινό τραπέζι. Χρειάζεται, όμως, να αλλάξει ρόλο: Λιγότερο λιπαρό, λιγότερο επεξεργασμένο, πιο άπαχο και πιο προσεκτικά επιλεγμένο.

Σύμφωνα με το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS), το κρέας αποτελεί πολύτιμη πηγή πρωτεΐνης, σιδήρου και βιταμινών του συμπλέγματος Β. Ωστόσο, οι ειδικοί συνιστούν να περιορίζεται η κατανάλωση κόκκινου, λιπαρού και επεξεργασμένου κρέατος και να επιλέγονται άπαχα κομμάτια.

Στο ίδιο πνεύμα κινούνται και οι διατροφικές οδηγίες που συγκεντρώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της πλατφόρμας Knowledge for Policy. Οι ευρωπαϊκές συστάσεις δίνουν έμφαση στα άπαχα κρέατα, με προτεραιότητα στα λευκά κρέατα, όπως το κοτόπουλο και η γαλοπούλα, ενώ προτείνουν περιορισμό του κόκκινου και ιδιαίτερα του επεξεργασμένου κρέατος.

Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Έρευνας για τον Καρκίνο (American Institute for Cancer Research – AICR) επισημαίνει ότι τα επεξεργασμένα κρέατα καλό είναι να καταναλώνονται όσο γίνεται λιγότερο, ενώ και το κόκκινο κρέας συνιστάται να περιορίζεται στο πλαίσιο μιας συνολικά ισορροπημένης διατροφής.

Τι να προτιμήσετε και τι να περιορίσετε

Κοτόπουλο: Από τις πιο εύκολες και ελαφριές επιλογές, όταν αφαιρείται η πέτσα και προτιμώνται άπαχα κομμάτια.

Γαλοπούλα: Άλλη μία λευκή, άπαχη επιλογή, που ταιριάζει σε πιο ελαφριά καλοκαιρινά γεύματα.

Άπαχο μοσχάρι: Δεν χρειάζεται να αποκλειστεί, αλλά καλό είναι να καταναλώνεται με μέτρο και να επιλέγονται πιο άπαχα κομμάτια.

Λουκάνικα, μπέικον, αλλαντικά: Είναι η κατηγορία που οι διεθνείς οδηγίες συστήνουν να περιορίζεται περισσότερο, καθώς ανήκει στα επεξεργασμένα κρέατα.

Το συμπέρασμα είναι απλό: Στον καύσωνα δεν χρειάζεται να «χωρίσουμε» με το κρέας, αλλά να διαλέξουμε καλύτερα. Λευκά και άπαχα κρέατα πιο συχνά, κόκκινο κρέας πιο συγκρατημένα και επεξεργασμένα προϊόντα όσο γίνεται πιο σπάνια.

Γιατί το καλοκαιρινό πιάτο δεν χρειάζεται να είναι άδειο από πρωτεΐνη. Χρειάζεται απλώς να είναι πιο ελαφρύ, πιο καθαρό και πιο έξυπνα στημένο.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr