Η συγκλονιστική στιγμή που ιδιοκτήτης εστιατορίου σώζει άνδρα από πνιγμό - Βίντεο

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, Sami Sakin αντέδρασε άμεσα και κατάφερε να τον σώσει εφαρμόζοντας τη λαβή Χάιμλιχ.

Οι δραματικές στιγμές καταγράφηκαν από την κάμερα ασφαλείας του εστιατορίου.

Ο Sami Sakin εξήγησε ότι είχε μάθει τη συγκεκριμένη τεχνική από τα σχολικά του χρόνια.

«Ήταν μια πολύ έντονη ημέρα στη δουλειά και το κατάστημα ήταν γεμάτο. Ήρθε μια οικογένεια τριών έως πέντε ατόμων. Εγώ καθόμουν στο ταμείο και ασχολούμουν με τους λογαριασμούς, όταν άκουσα μια κραυγή από μέσα και είδα ότι ένας άνδρας είχε αρχίσει να αισθάνεται άσχημα. Δεν μπορούσε να αναπνεύσει και η οικογένειά του τον χτυπούσε στην πλάτη», περιέγραψε.

«Το πρώτο πράγμα που μου ήρθε στο μυαλό ήταν η λαβή Χάιμλιχ. Την εφάρμοσα και, μετά την τρίτη ή τέταρτη προσπάθεια, καταφέραμε να ανοίξουμε την αναπνευστική του οδό και επανήλθε. Του δώσαμε αμέσως νερό και άρχισε να αναπνέει κανονικά», πρόσθεσε.

Όπως είπε ο ίδιος, δεν ήταν η πρώτη φορά που χρειάστηκε να επέμβει σε παρόμοιο περιστατικό, καθώς είχε αντιμετωπίσει αντίστοιχες καταστάσεις και στο παρελθόν.

Newsbomb.gr