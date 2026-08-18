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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

«Χτύπησαν» πέντε υποστατικά μέσα σε λίγες ώρες στην Αραδίππου - Στο στόχαστρο περίπτερα, φαρμακεία και κατάστημα

 18.08.2026 - 14:09
«Χτύπησαν» πέντε υποστατικά μέσα σε λίγες ώρες στην Αραδίππου - Στο στόχαστρο περίπτερα, φαρμακεία και κατάστημα

Μπαράζ διαρρήξεων και απόπειρων διάρρηξης σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Αραδίππου. Στο στόχαστρο δραστών τέθηκαν δύο περίπτερα, δύο φαρμακεία και ένα κατάστημα. Από ένα περίπτερο κλάπηκε το συρτάρι της ταμειακής μηχανής, καθώς και κέρματα από τον πάγκο, ενώ στα υπόλοιπα υποστατικά οι δράστες είτε δεν κατάφεραν να εισέλθουν είτε, σύμφωνα με τους ιδιοκτήτες, δεν φαίνεται να απέσπασαν οτιδήποτε. Οι εξετάσεις του Αστυνομικού Σταθμού Αραδίππου βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με τον Κλάδο Επικοινωνίας της Αστυνομίας «γύρω στις 3.40 τα ξημερώματα σήμερα, λήφθηκε πληροφορία για πιθανή διάρρηξη σε περίπτερο, καθώς και καταγγελία για πιθανή διάρρηξη σε φαρμακείο, τα οποία βρίσκονται στην περιοχή της Αραδίππου».

Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στην περιοχή για εξετάσεις.

Από τις εξετάσεις που έγιναν, αναφέρεται, «διαπιστώθηκε η διάρρηξη του περιπτέρου, από όπου και κλάπηκε το συρτάρι της ταμειακής μηχανής το οποίο περιείχε χρηματικό ποσό σε κέρματα, καθώς και επιπρόσθετο ποσό σε κέρματα από τον πάγκο του ταμείου».

Διαπιστώθηκε επίσης η απόπειρα διάρρηξης στο φαρμακείο, όπου ωστόσο οι δράστες δεν πέτυχαν είσοδο στο υποστατικό.

Παράλληλα, σημειώνεται, «λήφθηκε πληροφορία για πιθανή διάρρηξη σε κατάστημα στην περιοχή της Αραδίππου».

Από τις εξετάσεις που έγιναν από τα μέλη της Αστυνομίας, διαπιστώθηκε η διάρρηξη του καταστήματος, από το οποίο ωστόσο, σύμφωνα με τους ιδιοκτήτες του υποστατικού, δεν φαίνεται να κλάπηκε οτιδήποτε.

Αναφέρεται επίσης ότι κατά τις εξετάσεις που διενεργήθηκαν στην περιοχή, τα μέλη της Αστυνομίας διαπίστωσαν επίσης, τη διάπραξη απόπειρας διάρρηξης σε άλλο ένα φαρμακείο και σε άλλο ένα περίπτερο.

«Οι δράστες δεν πέτυχαν είσοδο στα δύο υποστατικά, από τα οποία δεν κλάπηκε οποιαδήποτε περιουσία», προστίθεται.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Αραδίππου συνεχίζει τις εξετάσεις.

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