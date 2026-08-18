Σε νέο επίπεδο οι σχέσεις Κύπρου-Γαλλίας - «Στρατηγική συνεργασία με απτά αποτελέσματα»

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η Προεδρία σημειώνει ότι η συνεργασία των δύο χωρών είναι «πολυσχιδής και πολυεπίπεδη» και εξελίσσεται διαρκώς, με έμφαση στην Άμυνα και την Ασφάλεια, την Ενέργεια, τη Συνδεσιμότητα, την Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό.

Παράλληλα, αναφέρει ότι Κύπρος και Γαλλία μοιράζονται «μια κοινή προσέγγιση για τον ρόλο της Ευρώπης στον κόσμο και την ανάγκη ενίσχυσης της στρατηγικής της αυτονομίας».

Η Προεδρία επισημαίνει ακόμη ότι η διαχρονική φιλία και συνεργασία των δύο χωρών «έχει αποδειχθεί στην πράξη, προς όφελος της Κύπρου και της Γαλλίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ευρύτερης περιοχής».

Η ανάρτηση συνοδεύεται από βίντεο από τη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν τον περασμένο Ιούνιο στην Κύπρο και τον Δεκέμβριο του 2025 στο Παρίσι.