Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΣε νέο επίπεδο οι σχέσεις Κύπρου-Γαλλίας - «Στρατηγική συνεργασία με απτά αποτελέσματα»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε νέο επίπεδο οι σχέσεις Κύπρου-Γαλλίας - «Στρατηγική συνεργασία με απτά αποτελέσματα»

 18.08.2026 - 13:01
Σε νέο επίπεδο οι σχέσεις Κύπρου-Γαλλίας - «Στρατηγική συνεργασία με απτά αποτελέσματα»

Στο υψηλότερο επίπεδο από ποτέ βρίσκονται οι σχέσεις Κύπρου και Γαλλίας, σύμφωνα με την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία αναφέρει ότι η ιστορική σχέση των δύο χωρών έχει πλέον αναβαθμιστεί σε «στρατηγική συνεργασία, με συγκεκριμένες πολιτικές και απτά αποτελέσματα».

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η Προεδρία σημειώνει ότι η συνεργασία των δύο χωρών είναι «πολυσχιδής και πολυεπίπεδη» και εξελίσσεται διαρκώς, με έμφαση στην Άμυνα και την Ασφάλεια, την Ενέργεια, τη Συνδεσιμότητα, την Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό.

Παράλληλα, αναφέρει ότι Κύπρος και Γαλλία μοιράζονται «μια κοινή προσέγγιση για τον ρόλο της Ευρώπης στον κόσμο και την ανάγκη ενίσχυσης της στρατηγικής της αυτονομίας».

Η Προεδρία επισημαίνει ακόμη ότι η διαχρονική φιλία και συνεργασία των δύο χωρών «έχει αποδειχθεί στην πράξη, προς όφελος της Κύπρου και της Γαλλίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ευρύτερης περιοχής».

Η ανάρτηση συνοδεύεται από βίντεο από τη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν τον περασμένο Ιούνιο στην Κύπρο και τον Δεκέμβριο του 2025 στο Παρίσι.

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι εν μέσω Αυγούστου - Πότε θα τεθεί σε ισχύ
VIDEO: Γαμήλιο πάρτυ χωρίς... γαμπρό - Την άφησε 7 μέρες πριν τον γάμο κι εκείνη το γιόρτασε
«Διαγωνισμός» σε υπεραγορά: Οι τέσσερις οδηγοί που… ξεχώρισαν - Δείτε φωτογραφία
Τραγωδία στη Λάρνακα: Η βουτιά που εξελίχθηκε σε εφιάλτη για οικογένεια - Πώς έχασε τη ζωή της η 35χρονη μητέρα
Κρασί και καλοκαίρι: Οι θερμίδες, το αλκοόλ και οι παγίδες που πρέπει να προσέξουμε

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Στιγμές αναστάτωσης: Ξέσπασε πυρκαγιά κοντά στον αυτοκινητόδρομο - Δείτε σε ποιο σημείο

 18.08.2026 - 12:43
Επόμενο άρθρο

«Η κρίση στον ΟΝΕΚ δεν ξεκίνησε με τις τρεις παραιτήσεις» – Τι προηγήθηκε και γιατί έφτασε στα άκρα

 18.08.2026 - 13:08
Κυπριακό: Μπαίνουν στην τελική ευθεία οι προετοιμασίες - Την Πέμπτη η συνάντηση των διαπραγματευτών

Κυπριακό: Μπαίνουν στην τελική ευθεία οι προετοιμασίες - Την Πέμπτη η συνάντηση των διαπραγματευτών

Για την Πέμπτη ορίστηκε η συνάντηση των διαπραγματευτών των δύο κοινοτήτων ενόψει της 26ης Αυγούστου, όταν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης θα συναντηθεί με τον Τ/κ ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Μπαίνουν στην τελική ευθεία οι προετοιμασίες - Την Πέμπτη η συνάντηση των διαπραγματευτών

Κυπριακό: Μπαίνουν στην τελική ευθεία οι προετοιμασίες - Την Πέμπτη η συνάντηση των διαπραγματευτών

  •  18.08.2026 - 11:27
Καμπανάκι για 656 επικίνδυνες οικοδομές στη Λευκωσία - Στο «περίμενε» €2 εκατ. για παρεμβάσεις

Καμπανάκι για 656 επικίνδυνες οικοδομές στη Λευκωσία - Στο «περίμενε» €2 εκατ. για παρεμβάσεις

  •  18.08.2026 - 11:18
Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση της Μονής Αγίου Νεοφύτου - Κρατούμενος μέχρι τον Οκτώβριο ο 51χρονος

Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση της Μονής Αγίου Νεοφύτου - Κρατούμενος μέχρι τον Οκτώβριο ο 51χρονος

  •  18.08.2026 - 11:46
Σε νέο επίπεδο οι σχέσεις Κύπρου-Γαλλίας - «Στρατηγική συνεργασία με απτά αποτελέσματα»

Σε νέο επίπεδο οι σχέσεις Κύπρου-Γαλλίας - «Στρατηγική συνεργασία με απτά αποτελέσματα»

  •  18.08.2026 - 13:01
Συναγερμός στα Λύμπια: Μπήκαν σε φαρμακείο τα ξημερώματα, τα διέλυσαν όλα και άρπαξαν χρήματα

Συναγερμός στα Λύμπια: Μπήκαν σε φαρμακείο τα ξημερώματα, τα διέλυσαν όλα και άρπαξαν χρήματα

  •  18.08.2026 - 10:50
BBC: Σκάνδαλο σε κλινική με εξωσωματικές στα κατεχόμενα - Τουλάχιστον 30 παιδιά με λάθος δότη

BBC: Σκάνδαλο σε κλινική με εξωσωματικές στα κατεχόμενα - Τουλάχιστον 30 παιδιά με λάθος δότη

  •  18.08.2026 - 10:31
Θερινό κυνήγι: Οι ημερομηνίες που πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι κυνηγοί - Τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται

Θερινό κυνήγι: Οι ημερομηνίες που πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι κυνηγοί - Τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται

  •  18.08.2026 - 10:18
Στιγμές αναστάτωσης: Ξέσπασε πυρκαγιά κοντά στον αυτοκινητόδρομο - Δείτε σε ποιο σημείο

Στιγμές αναστάτωσης: Ξέσπασε πυρκαγιά κοντά στον αυτοκινητόδρομο - Δείτε σε ποιο σημείο

  •  18.08.2026 - 12:43

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα