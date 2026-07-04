Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΣοκαριστική υπόθεση: Γιατρός δήλωσε νεκρό μωρό, αλλά το βρήκαν ζωντανό στο νεκροτομείο λίγες ώρες αργότερα
ΔΙΕΘΝΗ

Σοκαριστική υπόθεση: Γιατρός δήλωσε νεκρό μωρό, αλλά το βρήκαν ζωντανό στο νεκροτομείο λίγες ώρες αργότερα

 04.07.2026 - 12:00
Σοκαριστική υπόθεση: Γιατρός δήλωσε νεκρό μωρό, αλλά το βρήκαν ζωντανό στο νεκροτομείο λίγες ώρες αργότερα

Ένα μωρό 18 μηνών στην Αριζόνα, το οποίο είχε ανασυρθεί χωρίς αισθήσεις από την πισίνα του σπιτιού του, εντοπίστηκε ζωντανό στο νεκροτομείο σχεδόν έξι ώρες αφότου είχε επισήμως κηρυχθεί νεκρό.

Το παιδί είχε μεταφερθεί στις 8 Φεβρουαρίου στο Mercy Gilbert Medical Center, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του, παρά τις επισημάνσεις δύο αστυνομικών που ανέφεραν ότι υπήρχαν ενδείξεις ζωτικών σημείων.

Το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου απέρριψε τις ανησυχίες τους, υποστηρίζοντας ότι το σώμα του νηπίου απλώς αντιδρούσε στις προσπάθειες ανάνηψης που είχαν προηγηθεί. Ένας αστυνομικός, μάλιστα, επιχείρησε να προσεγγίσει τον γιατρό που ανακήρυξε το παιδί νεκρό, εκείνος όμως τον αγνόησε, αναφέροντας ότι δεν είχε τις απαραίτητες γνώσεις.

«Μου είπε αλαζονικά ότι ήταν ο γιατρός, ότι είχε πτυχίο ιατρικής, ότι πήγε στην ιατρική σχολή για κάποιον λόγο και να τον αφήσω να κάνει τη δουλειά του», υποστήριξε στην αναφορά του. Ένας αστυνομικός άκουσε επίσης μία νοσηλεύτρια να λέει πως το παιδί είχε σφυγμό.

Παρά τις ενδείξεις ζωής που, σύμφωνα με τους αστυνομικούς, παρουσίαζε το νήπιο για περίπου μία ώρα ακόμη, ο γιατρός προχώρησε στην επίσημη διαπίστωση του θανάτου του.

Ο αξιωματικός έγραψε στην αναφορά του ότι έβλεπε και άκουγε αέρα να βγαίνει από το σώμα του παιδιού και ότι του φαινόταν πως το παιδί προσπαθούσε να αναπνεύσει.

Ακόμη και μετά τη μεταφορά του παιδιού στο νεκροτομείο, ο αστυνομικός ανέφερε ότι είδε το παιδί να αναπνέει και πάλι.

«Παρατήρησα ξανά αυτό που έμοιαζε είτε με προσπάθεια να πάρει ανάσα είτε με εκπνοή αέρα, σχεδόν μία ώρα αργότερα», αναφέρεται στην έκθεση της αστυνομίας.

Σε ηχητικά ντοκουμέντα, ο αστυνομικός ενημερώνει την οικογένεια πως θα πρέπει να αποχαιρετήσει το παιδί.

Λίγες ώρες αργότερα, ο ιατροδικαστής που έφτασε για να παραλάβει τη σορό διαπίστωσε ότι το παιδί είχε ασθενή καρδιακό παλμό και αμέσως το νήπιο μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο Phoenix Children’s Hospital, όπου υποβλήθηκε σε εντατική θεραπεία.

 

 

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου

«Πρόκειται για μια σπαρακτική υπόθεση», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Mercy Gilbert Medical Center.

«Προχωρήσαμε άμεσα σε ενδελεχή εξέταση όλων των πτυχών της φροντίδας που παρασχέθηκε, προκειμένου να διαπιστώσουμε τι συνέβη και να προχωρήσουμε σε ουσιαστικές αλλαγές που θα ενισχύσουν τις υπηρεσίες μας. Από σεβασμό στην ιδιωτικότητα του ασθενούς, δεν μπορούμε να δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με την οικογένεια και τον νομικό της εκπρόσωπο. Η ασφάλεια των ασθενών και η παροχή εξαιρετικής φροντίδας αποτελούν την ύψιστη προτεραιότητά μας» αναφέρεται, επίσης, στην ανακοίνωση.

Σύμφωνα με την καμπάνια στο GoFundMe που ξεκίνησε η οικογένεια του παιδιού, η αρχική διάγνωση στις 9 Φεβρουαρίου ήταν πολύ άσχημη. Τα ζωτικά του όργανα σταματούσαν σταδιακά να λειτουργούν, ενώ οι γιατροί ανέφεραν ότι είχε υποστεί σοβαρή εγκεφαλική βλάβη. Ωστόσο, λίγες ημέρες αργότερα, νέα μαγνητική τομογραφία έδειξε ότι δεν υπήρχε εγκεφαλική βλάβη, αλλά μόνο ένας μικρός τραυματισμός, τον οποίο ο αναπτυσσόμενος εγκέφαλος του παιδιού αναμένεται να αντισταθμίσει.

Μακρά η αποκατάσταση της υγείας του μωρού

Παρά τη θετική εξέλιξη, η οικογένεια ανέφερε ότι το παιδί θα χρειαστεί μακρά αποκατάσταση, εκτεταμένες θεραπείες, συνεχή ιατρική παρακολούθηση και υποστήριξη για την πλήρη ανάρρωση των οργάνων του.

Σε ενημέρωση στις 14 Φεβρουαρίου γνωστοποίησαν ότι εξακολουθούσε να αναπνέει με μηχανική υποστήριξη, ενώ το ιατρικό προσωπικό έκανε λόγο για «μωρό-θαύμα».

Σημειώνεται, τέλος, ότι η οικογένεια βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών. Η αστυνομία εισηγήθηκε στην εισαγγελία να απαγγελθούν κατηγορίες σε βάρος και των γονέων για κακοποίηση παιδιού, καθώς τοξικολογικές εξετάσεις έδειξαν ότι βρέθηκαν θετικοί στην ουσία THC, ενώ οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σπίτι ανέφεραν έντονη οσμή μαριχουάνας στον χώρο του γκαράζ. Η εισαγγελία της κομητείας Μαρίκοπα εξετάζει την εισήγηση, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ληφθεί απόφαση για την άσκηση διώξεων.

ΠΗΓΗ: iefimerida.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που έφερνε ναρκωτική παπαρούνα στην Κύπρο – Δύο καταζητούνται - Δείτε φωτογραφίες
Ξεκίνησε το λαϊκό προσκύνημα της σορού του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ -«Θάνατος στην Αμερική και στο Ισραήλ» φώναζαν πιστοί
Νυχτερινό «σαφάρι» της Αστυνομίας Τι αποκάλυψαν οι έλεγχοι
Απίστευτο: 11χρονος ξύπνησε με μια νυχτερίδα στο πρόσωπό του – Λίγες εβδομάδες μετά πέθανε από λύσσα
Ο κόσμος ανάποδα: Εφιάλτης με 44άρια στην Ευρώπη, βροχές και «ανάσες» στην Κύπρο – Πώς μας «έκλεψαν» τον καύσωνα
Αθλητικές μεταδόσεις: Γουίμπλεντον και ματσάρες για τους «16» του Μουντιάλ - Η ώρα και τα κανάλια

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Video: Η Χριστιάνα Αριστοτέλους πήρε το μικρόφωνο και τραγούδησε on air στην τελευταία της εκπομπή

 04.07.2026 - 11:29
Επόμενο άρθρο

Τι κρέας να τρώμε τις μέρες που η ζέστη «χτυπάει κόκκινο»; Οι επιλογές που δεν μας βαραίνουν

 04.07.2026 - 12:24
Προεκλογικό άρωμα στον ΔΗΣΥ – Στο κάδρο Αννίτα, Αβέρωφ και οι πρώτες διεργασίες για το 2028

Προεκλογικό άρωμα στον ΔΗΣΥ – Στο κάδρο Αννίτα, Αβέρωφ και οι πρώτες διεργασίες για το 2028

Μπορεί οι προεδρικές εκλογές του 2028 να απέχουν ακόμη σχεδόν δύο χρόνια, ωστόσο στον Δημοκρατικό Συναγερμό φαίνεται πως έχουν ήδη ξεκινήσει οι πρώτες εσωκομματικές διεργασίες ενόψει της επιλογής του υποψηφίου που θα διεκδικήσει την Προεδρία της Δημοκρατίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Προεκλογικό άρωμα στον ΔΗΣΥ – Στο κάδρο Αννίτα, Αβέρωφ και οι πρώτες διεργασίες για το 2028

Προεκλογικό άρωμα στον ΔΗΣΥ – Στο κάδρο Αννίτα, Αβέρωφ και οι πρώτες διεργασίες για το 2028

  •  04.07.2026 - 08:33
Κυπριακό: Συναντήσεις των δύο πλευρών με τα Ηνωμένα Έθνη ενόψει της επιστροφής Ολγκίν

Κυπριακό: Συναντήσεις των δύο πλευρών με τα Ηνωμένα Έθνη ενόψει της επιστροφής Ολγκίν

  •  04.07.2026 - 10:50
Η εβδομάδα που συγκλόνισε την Κύπρο - Οι τρεις υποθέσεις που μονοπώλησαν την επικαιρότητα

Η εβδομάδα που συγκλόνισε την Κύπρο - Οι τρεις υποθέσεις που μονοπώλησαν την επικαιρότητα

  •  04.07.2026 - 07:35
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που έφερνε ναρκωτική παπαρούνα στην Κύπρο – Δύο καταζητούνται - Δείτε φωτογραφίες

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που έφερνε ναρκωτική παπαρούνα στην Κύπρο – Δύο καταζητούνται - Δείτε φωτογραφίες

  •  04.07.2026 - 07:55
Ο κόσμος ανάποδα: Εφιάλτης με 44άρια στην Ευρώπη, βροχές και «ανάσες» στην Κύπρο – Πώς μας «έκλεψαν» τον καύσωνα

Ο κόσμος ανάποδα: Εφιάλτης με 44άρια στην Ευρώπη, βροχές και «ανάσες» στην Κύπρο – Πώς μας «έκλεψαν» τον καύσωνα

  •  04.07.2026 - 07:40
Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και με αλκοόλ… 16 φορές πάνω από το όριο - Το αλκοτέστ «έκαψε» 36χρονο

Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και με αλκοόλ… 16 φορές πάνω από το όριο - Το αλκοτέστ «έκαψε» 36χρονο

  •  04.07.2026 - 10:26
Ξεκίνησε το λαϊκό προσκύνημα της σορού του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ -«Θάνατος στην Αμερική και στο Ισραήλ» φώναζαν πιστοί

Ξεκίνησε το λαϊκό προσκύνημα της σορού του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ -«Θάνατος στην Αμερική και στο Ισραήλ» φώναζαν πιστοί

  •  04.07.2026 - 08:22
Απίστευτο: 11χρονος ξύπνησε με μια νυχτερίδα στο πρόσωπό του – Λίγες εβδομάδες μετά πέθανε από λύσσα

Απίστευτο: 11χρονος ξύπνησε με μια νυχτερίδα στο πρόσωπό του – Λίγες εβδομάδες μετά πέθανε από λύσσα

  •  04.07.2026 - 09:42

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα