Αναβάλλεται η δίκη του Μαντζίονε στο πολιτειακό δικαστήριο

Πρακτικά με την απόφαση αυτή αναβάλλεται η δίκη στο πολιτειακό δικαστήριο, η οποία είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 8 Σεπτεμβρίου.

Ο δικαστής Γκρέγκορι Κάρο όρισε τις 10 Δεκεμβρίου ως την επόμενη πιθανή ημερομηνία συνεδρίασης του δικαστηρίου.

Εν τω μεταξύ, η ανακοίνωση της ποινής του Μαντζιόνε έχει προγραμματιστεί να γίνει στο ομοσπονδιακό δικαστήριο στις 18 Δεκεμβρίου. Σε αυτό το δικαστήριο αντιμετωπίζει ποινή που μπορεί να φτάσει ως και την ισόβια κάθειρξη.

Σε εμφάνισή του σε ομοσπονδιακό δικαστήριο την Παρασκευή, ο Μαντζιόνε ομολόγησε την ενοχή του και για τις δύο κατηγορίες παρενόχλησης και παραδέχτηκε ότι πυροβόλησε τον διευθύνοντα σύμβουλο της UnitedHealthcare, Μπράιαν Τόμσον, με αποτέλεσμα αυτός να χάσει τη ζωή του.

«Πυροβόλησα τον κ. Τόμσον στο Μανχάταν και πέθανε», δήλωσε στο δικαστήριο, ενώ πρόσθεσε: «Ήξερα ότι αυτό που έκανα ήταν παράνομο».

Αμέσως μετά την ομολογία ενοχής του Μαντζιόνε, οι δικηγόροι του υπέβαλαν αίτηση για την απόρριψη των κατηγοριών που αντιμετωπίζει στο πολιτειακό δικαστήριο, βάσει του νόμου της Νέας Υόρκης περί αποφυγής διπλής ποινικής δίωξης.

Ο Μαντζιόνε δήλωσε αθώος στην υπόθεσή του στο πολιτειακό δικαστήριο όπου επρόκειτο να δικαστεί με τις κατηγορίες της δολοφονίας, της παράνομης κατοχής πλαστού εγγράφου και της παράνομης κατοχή όπλου.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα