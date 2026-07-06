14χρονος σκότωσε συνομήλική του στη Βρετανία: Την μαχαίρωσε σε αυχένα και κορμό

Η σορός της Λίλι Αν Τζόουνς βρέθηκε στο πάρκο Ντάφριν, στη Μπλάινα της νότιας Ουαλίας στις 22 Ιουνίου. Δύο ημέρες νωρίτερα, οι γονείς είχαν δηλώσει την εξαφάνισή της.

Η έφηβη έφερε τραύματα στο στήθος και στον λαιμό, γεγονός που αποκαλύφθηκε σήμερα (6/7) κατά την ακροαματική διαδικασία στο δικαστήριο του Γκουέντ. Κατηγορούμενος για τη δολοφονία της Λίλι είναι ένας 14χρονος, σύμφωνα με την Daily Mail.

Η ιατροδικαστής Καρολάιν Σόντερς δήλωσε: «Η αιτία θανάτου είναι πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στον αυχένα και τον κορμό». Η Λίλι εθεάθη για τελευταία φορά στην οδό στην Μπλάινα το απόγευμα της 20ης Ιουνίου.

Ο 14χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της, εμφανίστηκε στο δικαστήριο στις 29 Ιουνίου. Η δικαστής Τρέισι Λόιντ-Κλαρκ ανακοίνωσε ότι η δίκη θα ξεκινήσει στις 23 Νοεμβρίου και αναμένεται να διαρκέσει τέσσερις εβδομάδες.

Ο έφηβος, ο οποίος δεν δήλωσε την άποψή του σχετικά με την κατηγορία δολοφονίας, προφυλακίστηκε μέχρι την επόμενη εμφάνισή του στο δικαστήριο.

Η αστυνομία περιέγραψε τον έφηβο, ο οποίος κατάγεται από την περιοχή Μπλέναου Γκουέντ της νοτιοανατολικής Ουαλίας, ως λευκό Βρετανό.

Η δημοτική σύμβουλος Λίζα Κάθριν Γουίνετ είχε δηλώσει προηγουμένως ότι η κοινότητα ήταν «συγκλονισμένη»: «Οι σκέψεις και οι προσευχές μου είναι με την οικογένεια της Λίλι σε αυτή τη συντριπτική και φρικτή στιγμή. Ελπίζω η αστυνομία να ενεργήσει άμεσα τώρα για να βρει τον δράστη».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα