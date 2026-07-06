Σάλος στην Αυστραλία: Ο πρωθυπουργός Αλμπανέζι ζήτησε συγγνώμη επειδή είπε ότι θα ήθελε να κάνει σεξ με την Κάιλι Μινόγκ

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός εμφανίστηκε στο podcast Bush Deep της κωμικού Νίκι Όσμπορν, η οποία κατά τη διάρκεια της 20λεπτης συνέντευξης τον ρώτησε ποια θα επέλεγε «να κάνει σεξ, να παντρευτεί ή να βγει ραντεβού» ανάμεσα στην Κάιλι Μινόγκ, την ηθοποιό Νικόλ Κίντμαν και την τραγουδίστρια και ηθοποιό Ρόντα Μπέρτσμορ. Αφού αρχικά προσπάθησε να αποφύγει την ερώτηση, λέγοντας «μόλις παντρεύτηκα, είμαι παντρεμένος μόλις έξι μήνες» ο Αλμπανέζι τελικά απάντησε: «Ω, την Κάιλι, ξεκάθαρα».





Η Όσμπορν, η οποία είναι γνωστή για τα προκλητικά κωμικά σκετς που δημοσιεύει στο YouTube, ξεκίνησε το podcast της νωρίτερα φέτος. Στην ιστοσελίδα της εκπομπής περιγράφεται ως μια «εξαιρετικά ακατάλληλη δημοσιογράφος» που κάνει «ερωτήσεις τις οποίες κανείς άλλος δεν θα τολμούσε».



Σε σύντομη δήλωση που εξέδωσε νωρίς τη Δευτέρα, ο πρωθυπουργός ανέφερε: «Ζητώ ανεπιφύλακτα συγγνώμη για τα σχόλια».



Τι έγινε στη συνέντευξη



Όταν η Όσμπορν του έκανε αρχικά την ερώτηση, ο Αλμπανέζι – ο οποίος παντρεύτηκε τη σύντροφό του Τζόντι Χέιντον τον Νοέμβριο – απάντησε: «Μόλις παντρεύτηκα, είμαι μόνο έξι μήνες παντρεμένος».



Όμως, όταν η παρουσιάστρια επέμεινε, πρόσθεσε: «Ω, η Κάιλι, ξεκάθαρα».



«Θα παντρευόσουν την Κάιλι, θα έκανες σεξ μαζί της και θα έβγαινες ραντεβού μαζί της;», τον ρώτησε η Όσμπορν. «Όλα τα παραπάνω», απάντησε ο Αλμπανέζι. «Είναι υπέροχη».



Η βουλευτής Ζάλι Στέγκαλ του κόμματος Community Strong χαρακτήρισε τις δηλώσεις «εντελώς ακατάλληλες», σημειώνοντας ότι ο πρωθυπουργός «πρέπει να μάθει να αντιδρά, να δίνει το παράδειγμα και να επισημαίνει τον σεξισμό».



Η απάντησή του προκάλεσε γρήγορα κύμα αντιδράσεων, με μία βουλευτή να χαρακτηρίζει τα σχόλια «εντελώς ακατάλληλα», ενώ άλλη ανέφερε ότι ήταν «προσβλητικά για τις γυναίκες και υποβαθμίζουν το αξίωμα του πρωθυπουργού»., η οποία είναι γνωστή για τα προκλητικά κωμικά σκετς που δημοσιεύει στο YouTube, ξεκίνησε το podcast της νωρίτερα φέτος. Στην ιστοσελίδα της εκπομπής περιγράφεται ως μια «εξαιρετικά ακατάλληλη δημοσιογράφος» που κάνει «ερωτήσεις τις οποίες κανείς άλλος δεν θα τολμούσε».Σε σύντομη δήλωση που εξέδωσε νωρίς τη Δευτέρα, ο πρωθυπουργός ανέφερε: «Ζητώ ανεπιφύλακτα συγγνώμη για τα σχόλια».Οι δηλώσεις έγιναν στη διάρκεια συνέντευξης που πραγματοποιήθηκε στην επίσημη κατοικία του πρωθυπουργού στην Καμπέρα και δημοσιεύθηκε στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας.Όταν η Όσμπορν του έκανε αρχικά την ερώτηση, ο Αλμπανέζι – ο οποίος παντρεύτηκε τη σύντροφό τουτον Νοέμβριο – απάντησε: «Μόλις παντρεύτηκα, είμαι μόνο έξι μήνες παντρεμένος».Όμως, όταν η παρουσιάστρια επέμεινε, πρόσθεσε: «Ω, η Κάιλι, ξεκάθαρα».«Θα παντρευόσουν την Κάιλι, θα έκανες σεξ μαζί της και θα έβγαινες ραντεβού μαζί της;», τον ρώτησε η Όσμπορν. «Όλα τα παραπάνω», απάντησε ο Αλμπανέζι. «Είναι υπέροχη».Η βουλευτήςτου κόμματος Community Strong χαρακτήρισε τις δηλώσεις «εντελώς ακατάλληλες», σημειώνοντας ότι ο πρωθυπουργός «πρέπει να μάθει να αντιδρά, να δίνει το παράδειγμα και να επισημαίνει τον σεξισμό».

Η σκιώδης υπουργός Επικοινωνιών, Σάρα Χέντερσον, ανέφερε σε ανάρτησή της στο X ότι τα σχόλια ήταν «προσβλητικά για τις γυναίκες, ντροπιαστικά για τους Αυστραλούς και υποβαθμίζουν το αξίωμα του πρωθυπουργού».



Ο Ρίτσαρντ Μαρλς, ο οποίος εκτελεί χρέη πρωθυπουργού όσο ο Αλμπανέζι βρίσκεται σε επίσκεψη στον Ειρηνικό, δήλωσε στο ABC ότι η κυβέρνηση είναι «απόλυτα προσηλωμένη» στην ενίσχυση της θέσης των γυναικών στην κοινωνία.



«Κατά καιρούς κάνουμε προφανώς διαφορετικού τύπου συνεντεύξεις από αυτή που κάνουμε τώρα, αλλά το άλλο σημείο που πρέπει να τονιστεί είναι ότι η κυβέρνηση της οποίας ηγείται ο πρωθυπουργός είναι η πρώτη στην ιστορία που έχει ισότητα στον αριθμό ανδρών και γυναικών στο υπουργικό συμβούλιο», δήλωσε στο πρόγραμμα Radio National Breakfast.



Στην ίδια συνέντευξη, ο Αλμπανέζι ρωτήθηκε και για το χειρότερο δώρο που έχει λάβει σε ταξίδι στο εξωτερικό. Απάντησε ότι ένα «παράξενο», αλλά τελικά «αρκετά καλό» δώρο ήταν αυτό της πρωθυπουργού της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, η οποία του είχε φέρει δύο πεπόνια.



«Μπήκε μέσα μοιάζοντας με την Πάμελα Άντερσον;», σχολίασε η Όσμπορν, με τον Αλμπανέζι να χαμογελά και να κάνει χειρονομία μπροστά από το στήθος του.



Η Αυστραλία είναι γνωστή για την ανεπίσημη και χαλαρή πολιτική της κουλτούρα, με τους πολιτικούς της χώρας να δέχονται συχνά σε συνεντεύξεις ερωτήσεις που αφορούν την ποπ κουλτούρα, τον αθλητισμό και την καθημερινότητα.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα