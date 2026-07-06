Θλίψη για το θάνατο του Δώρου Σεραφείμ: Πότε και που θα απευθύνουν το τελευταίο αντίο - Η επιθυμία της οικογένειας

Απαντά στο ΑΚΕΛ η Κυβέρνηση: «Η θεσμική τάξη δεν λειτουργεί με κραυγές, υπαινιγμούς και προκατασκευασμένα συμπεράσματα»
Γραπτή απάντηση εξέδωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης στο ΑΚΕΛ.
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Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί την Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2026, στις 17:30, στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας στο Πλατύ Αγλαντζιάς.
Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στον ναό από τις 16:30, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο νέο κοιμητήριο Αγλαντζιάς.
Επιθυμία της οικογένειας είναι, αντί στεφάνων, να γίνουν εισφορές προς το Λαϊκό Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Λευκωσίας-Κερύνειας, τον Πολιτιστικό Σύνδεσμο Εκτοπισθέντων Γερολάκκου και το Φιλανθρωπικό Έργο του Ιερού Ναού.
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