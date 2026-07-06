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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

FREEZTY: 6 μήνες μετά την Τούνη, απέρριψε πρόταση εξαγοράς εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ

 06.07.2026 - 15:00
FREEZTY: 6 μήνες μετά την Τούνη, απέρριψε πρόταση εξαγοράς εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ

Ο 28χρονος επιχειρηματίας από την Πάφο, Λένος Κυριάκου, συνεχίζει να απασχολεί τον επιχειρηματικό κόσμο με τις κινήσεις του, επιλέγοντας την ανάπτυξη αντί μιας πρόωρης εξόδου από την αγορά.

Η συνεργασία του με την Ιωάννα Τούνη αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα βήματα στην πορεία του brand, το οποίο μέσα σε λίγους μήνες ξεπέρασε τους 200.000ακολούθους στο Instagram, καταγράφοντας εντυπωσιακή ανάπτυξη και ισχυρή παρουσία στην κυπριακή αγορά.

 

Στη συνέχεια ακολούθησε ακόμη μία σημαντική επιχειρηματική εξέλιξη, με τη συνεργασία της εταιρείας με την Τράπεζα Κύπρου, προσφέροντας στους πελάτες τη δυνατότητα αγορών με δόσεις. Μια συμφωνία που ενίσχυσε ακόμη περισσότερο την αναπτυξιακή της πορεία.

Έξι μήνες αργότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, κατατέθηκε πρόταση εξαγοράς της εταιρείας, ύψους εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Παρά το ιδιαίτερα υψηλό τίμημα, ο Λένος Κυριάκου επέλεξε να απορρίψει την πρόταση, εκτιμώντας ότι οι προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας παραμένουν ακόμη μεγαλύτερες.

Αντί να ολοκληρώσει έναν επιτυχημένο επιχειρηματικό κύκλο, επέλεξε να ανοίξει έναν νέο. Την ίδια ημέρα προχώρησε σε επένδυση στη νεοφυή εταιρεία Plan B Solutions, η οποία δραστηριοποιείται στους τομείς του marketing και των social media, διευρύνοντας έτσι την επιχειρηματική του παρουσία.

Με την απόρριψη της πρότασης εξαγοράς και τη νέα επένδυση, ο 28χρονος επιχειρηματίας δείχνει ότι το πλάνο του δεν περιορίζεται στην επιτυχία ενός μόνο brand, αλλά στη δημιουργία ενός ευρύτερου επιχειρηματικού οικοσυστήματος με επίκεντρο την καινοτομία, το digital marketing και την ανάπτυξη νέων εταιρειών.

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