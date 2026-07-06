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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Πρόλαβαν τα χειρότερα: Ξέσπασε φωτιά στη Παρεκκλησιά - Έτρεχαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης

 06.07.2026 - 17:59
Πρόλαβαν τα χειρότερα: Ξέσπασε φωτιά στη Παρεκκλησιά - Έτρεχαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης

Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι, σήμερα Δευτέρα 06 Ιουλίου, 2026 και ώρα 17:05, εκδηλώθηκε πυρκαγιά εντός των ορίων της κοινότητας Παρεκκλησιάς, της επαρχίας Λεμεσού.

Λόγω της έγκαιρης επέμβασης των δασοπυροσβεστικών δυνάμεων, η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 17:20 προτού επεκταθεί, καίοντας μικρή έκταση από χαμηλή άγρια βλάστηση.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης, συμμετείχαν τέσσερα άτομα του Τμήματος Δασών με ένα πυροσβεστικό όχημα.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.

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