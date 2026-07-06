Πρόλαβαν τα χειρότερα: Ξέσπασε φωτιά στη Παρεκκλησιά - Έτρεχαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης

Λόγω της έγκαιρης επέμβασης των δασοπυροσβεστικών δυνάμεων, η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 17:20 προτού επεκταθεί, καίοντας μικρή έκταση από χαμηλή άγρια βλάστηση.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης, συμμετείχαν τέσσερα άτομα του Τμήματος Δασών με ένα πυροσβεστικό όχημα.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.