Πρόλαβαν τα χειρότερα: Ξέσπασε φωτιά στη Παρεκκλησιά - Έτρεχαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης

Απαντά στο ΑΚΕΛ η Κυβέρνηση: «Η θεσμική τάξη δεν λειτουργεί με κραυγές, υπαινιγμούς και προκατασκευασμένα συμπεράσματα»
Γραπτή απάντηση εξέδωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης στο ΑΚΕΛ.
Λόγω της έγκαιρης επέμβασης των δασοπυροσβεστικών δυνάμεων, η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 17:20 προτού επεκταθεί, καίοντας μικρή έκταση από χαμηλή άγρια βλάστηση.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης, συμμετείχαν τέσσερα άτομα του Τμήματος Δασών με ένα πυροσβεστικό όχημα.
Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις