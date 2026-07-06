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Νετανιάχου προς Τραμπ: Μη δώσετε F-35 στην Τουρκία - Ο Ερντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ και κατέχει τη μισή Κύπρο

 06.07.2026 - 17:08
Νετανιάχου προς Τραμπ: Μη δώσετε F-35 στην Τουρκία - Ο Ερντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ και κατέχει τη μισή Κύπρο

Να μην προχωρήσουν στην πώληση προηγμένων οπλικών συστημάτων στην Τουρκία, κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μεταβαίνει στην Τουρκία για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ.

Μιλώντας στο Fox News, ο Νετανιάχου εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της Άγκυρας, χαρακτηρίζοντας την Τουρκία «ένα καθεστώς μολυσμένο από τη Μουσουλμανική Αδελφότητα».

«Δεν πιστεύω ότι πρέπει να τους δοθούν F-35 ή κινητήρες για τα μαχητικά τους αεροσκάφη», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ έχουν προηγηθεί τα μηνύματα του Τραμπ τον προηγούμενο μήνα ότι θα μπορούσε να συμφωνήσει στην πώληση κινητήρων F110 για τουρκικά μαχητικά και στην επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35.

«Θα διαταραχθεί η ισορροπία δυνάμεων»

Ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να «ανατρέψει την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή», η οποία, όπως είπε, διασφαλίζεται από την αεροπορική υπεροχή του Ισραήλ αλλά και από την αμερικανική παρουσία στην περιοχή.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός χαρακτήρισε την Τουρκία «μια μεγάλη χώρα», αλλά επέκρινε σφοδρά τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Όπως είπε, η Τουρκία κυβερνάται από έναν ηγέτη που «απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή» και «κατέχει τη μισή Κύπρο».

«Με τον Τραμπ βλέπουμε σχεδόν τα πάντα με τον ίδιο τρόπο»

Ο Νετανιάχου ανέφερε επίσης ότι δεν έχει ακόμη καθοριστεί ημερομηνία για την επίσκεψή του στην Ουάσινγκτον και τη συνάντησή του με τον Τραμπ, ενώ προσπάθησε να υποβαθμίσει τις πρόσφατες διαφωνίες για το μνημόνιο κατανόησης ΗΠΑ - Ιράν.

«Βλέπουμε σχεδόν τα πάντα με τον ίδιο τρόπο», είπε για τη σχέση του με τον Αμερικανό πρόεδρο. «Έχουμε διαφωνίες κατά καιρούς, αλλά τις λύνουμε γιατί είμαστε σύμμαχοι», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι οι δύο πλευρές συζητούν ανοιχτά όσα τους χωρίζουν.

«Ο πρόεδρος έχει τον δικό του τρόπο να εκφράζεται και εγώ τον δικό μου», είπε. «Είμαστε σύμμαχοι. Είμαστε ο πρότυπος σύμμαχός σας», υπογράμμισε.

«Μάχη ελευθερίας απέναντι στον φανατισμό»

Αναφερόμενος στο Ιράν, ο Νετανιάχου τόνισε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία «δεν είναι φίλος της Αμερικής» και ότι δεν πρέπει να της επιτραπεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα ή τα μέσα μεταφοράς τους. «Είναι μια μάχη της ελευθερίας απέναντι στον φανατισμό», δήλωσε.

Όταν ρωτήθηκε γιατί το ιρανικό καθεστώς εξακολουθεί να βρίσκεται στην εξουσία, απάντησε ότι διαθέτει «μερικές εκατοντάδες χιλιάδες μπράβους που σκοτώνουν και δολοφονούν μέρα και νύχτα τους ίδιους τους πολίτες τους».

Ο Νετανιάχου ανέφερε επίσης ότι το Ισραήλ επιθυμεί να δει πρόοδο στην ειρηνευτική διαδικασία με τον Λίβανο, υποστηρίζοντας ότι η αποδυνάμωση του Ιράν «άνοιξε τον δρόμο για περισσότερες ειρηνευτικές συμφωνίες».

Κλείνοντας, με αφορμή την 250ή επέτειο των Ηνωμένων Πολιτειών, χαρακτήρισε τις ΗΠΑ «μια τεράστια δύναμη καλού», λέγοντας ότι «χωρίς την Αμερική δεν θα υπήρχε δημοκρατία ή ελευθερία στον κόσμο». «Ο Θεός να ευλογεί την Αμερική», κατέληξε.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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