Μια ιστορική στιγμή για τη Γαλλία – Την Τρίτη η απόφαση του Εφετείου για τη Μαρίν Λεπέν

Αν το Εφετείο επικυρώσει την πρωτόδικη απόφαση, η ηγέτιδα της γαλλικής ακροδεξιάς δεν θα μπορεί να είναι υποψήφια για τις προεδρικές εκλογές.

Η Μαρίν Λεπέν, 57 ετών σήμερα και κόρη του ρατσιστή, εθνικιστή και ακροδεξιού Ζαν-Μαρί Λεπέν, έχει ήδη θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία τρεις φορές. Στις δύο τελευταίες, το 2017 και 2022 ήταν δεύτερη πίσω από τον Εμανουέλ Μακρόν.

Και στο βάθος… Μπαρντελά

Η δικαστική απόφαση θα κρίνει το πολιτικό μέλλον της Μαρίν Λεπέν, η οποία έχει προσπαθήσει να διαχωρίσει την πολιτική της εξέλιξη από αυτήν του πατέρα της. Κυρίως λόγω των θέσεών του για το Ολοκαύτωμα. Στο πλαίσιο αυτό, άλλαξε το όνομα του κόμματος που «κληρονόμησε» από τον Ζαν-Μαρί Λεπέν. Έτσι, μετονόμασε το Εθνικό Μέτωπο σε Εθνικό Συναγερμό και καλλιεργεί ένα φαινομενικά ηπιότερο –αν και σαφώς ακροδεξιό- προφίλ.

Έχουν απομείνει λιγότεροι από 10 μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία. Και η Μαρίν Λεπέν προηγείται στις δημοσκοπήσεις. Εάν η δικαστική απόφαση δεν της επιτρέψει να θέσει υποψηφιότητα, ο «λοχαγός» της, Ζορντάν Μπαρντελά, θα πάρει τη θέση της. Και οι συνέπειες αναμένεται να είναι εκτεταμένες για το σύνολο της χώρας.

Ο πρώτος γύρος των προεδρικών εκλογών έχει προγραμματιστεί για τις 18 Απριλίου 2027 και ο δεύτερος στις 2 Μαΐου 2027.

Βαρύ κατηγορητήριο

Η Μαρίν Λεπέν καταδικάστηκε για υπεξαίρεση 1,4 εκατομμυρίων ευρών από κεφάλαια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Φέρεται ότι, την περίοδο που ήταν ευρωβουλευτής (2004-2017) αντί να πληρώνει τους βοηθούς των βουλευτών στο Ευρωκοινοβούλιο, εκείνη πλήρωνε μέλη του κόμματός της. Διαπιστώθηκε ότι είτε ενέκρινε είτε ανέχτηκε ψευδείς θέσεις εργασίας.

Η πρωτόδικη ποινή ήταν ιδιαίτερα βαριά. Της απαγορεύτηκε να κατέχει δημόσιο αξίωμα για πέντε χρόνια στις 31 Μαρτίου 2025 (από εκεί προκύπτει η απαγόρευση του εκλέγεσθαι). Επίσης, της επιβλήθηκε επίσης ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών. Δύο με αναστολή και δύο με έκτιση κατ’ οίκον με βραχιολάκι.

Εφεσιβάλλοντας την απόφαση, η Μαρίν Λεπέν αρνήθηκε ότι οργάνωσε την απάτη. Ωστόσο, παραδέχτηκε «ένα λάθος» που οδήγησε ορισμένους βοηθούς των βουλευτών να εργαστούν «προς όφελος του κόμματος».

Η πρόταση των εισαγγελέων είναι να διατηρηθεί η αρχική πενταετής απαγόρευση άσκησης δημόσιου αξιώματος. Και η τετραετής φυλάκιση να εκτιθεί κατά ένα έτος με βραχιολάκι. Τα άλλα τρία, με αναστολή.

Η Μαρίν Λεπέν λέει ότι «δεν μπορεί να είναι υποψήφια» αν υποχρεωθεί να φοράει βραχιολάκι. Και παρουσιάζει τον τον εαυτό της ως θύμα της γαλλικής δικαιοσύνης. Ισχυρίζεται ότι είχε αυστηρότερη μεταχείριση από άλλους ηγέτες των οποίων τα κόμματα κρίθηκαν ένοχα για απάτη. Οι δικαστές πάντως πρωτόδικα έκριναν ότι «έχει ασπαστεί με αυταρχικότητα και αποφασιστικότητα το σύστημα που καθιέρωσε ο πατέρας της». Και πως βρισκόταν «στην καρδιά» του σκανδάλου.

Πιθανές δικαστικές αποφάσεις

Σύμφωνα με όσα γράφονται στα γαλλικά ΜΜΕ, οι ενδεχόμενες ετυμηγορίες για τη Μαρίν Λεπέν είναι οι εξής:

Αθώωση: Εάν η Λεπέν αθωωθεί, θα θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία με άθικτη τη φήμη της. Ωστόσο, αυτή η ετυμηγορία θεωρείται κάτι απίθανο. Επίσης, ακόμη και αν αθωωθεί, μπορεί οι εισαγγελείς να προσφύγουν στο Ακυρωτικό Δικαστήριο. Συνεπώς, οι ελπίδες της για την προεδρία και πάλι είναι χωρίς βάση.

Ένοχη: Εάν το δικαστήριο την κρίνει ένοχη και της απαγορεύσει να ασκήσει δημόσιο αξίωμα για περισσότερο από δύο χρόνια (από τις 31 Μαρτίου 2025), δεν θα μπορεί να θέσει υποψηφιότητα. Ο χρόνος συνεχίζει να μετρά από τότε που επιβλήθηκε η πενταετής απαγόρευση άσκησης δημόσιου αξιώματος.

Ένοχη με μειωμένη απαγόρευση: Θα ήταν διαφορετική ιστορία εάν της επιβαλλόταν απαγόρευση άσκησης δημόσιου αξιώματος δύο ετών ή λιγότερο, καθώς τότε θα ήταν ελεύθερη να θέσει υποψηφιότητα.

Ένοχη με βραχιολάκι: Εάν το δικαστήριο ακολουθήσει τη σύσταση των εισαγγελέων και η τετραετής ποινή φυλάκισης παραμείνει, η Μαρίν Λεπέν θα «φοράει» βραχιολάκι» ένα έτος αντί για δύο. Αλλά η ίδια έχει πει: «Όταν είσαι υποψήφιος για την προεδρία, πρέπει να είσαι εντελώς ελεύθερος να κινείσαι… Δεν μπορώ να βασίζομαι στους δικαστές να μου επιτρέπουν να κάνω συγκεντρώσεις ή να συναντώ κόσμο έξω».

Η Μαρίν Λεπέν θα μπορούσε να κάνει νέα έφεση εντός 10 ημερών από την απόφαση του Εφετείου, ώστε να αποφασίσει το Ακυρωτικό Δικαστήριο. Κάτι τέτοιο θα διαρκούσε αρκετούς μήνες και θα την εμπόδιζε να κάνει προεκλογική εκστρατεία. Η ίδια έχει απορρίψει αυτό το ενδεχόμενο.

Ο Μπαρντελά ως Plan B

Την Τρίτη το βράδυ, η Μαρίν Λεπέν θα ανακοινώσει από τη γαλλική τηλεόραση, στις 21.00 ώρα Ελλάδας, τις προθέσεις της. Αυτό που περιμένουν όλοι είναι να πει ότι υποψήφιος του Εθνικού Συναγερμού για την προεδρία θα είναι ο Ζορντάν Μπαρντελά. Ο οποίος έχει ήδη οριστεί πρόεδρος του κόμματος.

Ο Μπαρντελά μέχρι σήμερα κάνει δηλώσεις πίστης στο πρόσωπό της. «Θέλω να επαναλάβω την πλήρη υποστήριξή μου, την απόλυτη φιλία μου και ότι είμαι αφοσιωμένος σε αυτήν στην πολιτική. Θέλω να τη δω (σ.σ. τη Μαρίν Λεπέν) να εκλέγεται πρόεδρος της δημοκρατίας», είπε το Σαββατοκύριακο.

Η Μαρίν Λεπέν έχει ήδη πει ότι, αν εκλεγόταν η ίδια πρόεδρος, ο Μπαρντελά θα ήταν πρωθυπουργός. Ωστόσο, είναι έτοιμη να του παραδώσει τον ρόλο «αν η δικαιοσύνη με εμποδίσει να θέσω υποψηφιότητα για την προεδρία». Και υποσχέθηκε να τον στηρίξει με «μεγάλη ενέργεια, μεγάλη πεποίθηση και μεγάλη αυτοπεποίθηση».

Μαρίν Λεπέν με τη μάσκα Μπαρντελά;

Ο Μπαρντελά πηγαίνει καλά πλέον στις δημοσκοπήσεις, καθώς οι ψηφοφόροι του Εθνικού Συναγερμού συνηθίζουν στην ιδέα της καταδίκης της Μαρίν Λεπέν. Ήδη λαμβάνει πάνω από 30% για τον πρώτο γύρο.

Αλλά οι πολιτικοί τους αντίπαλοι δεν πιστεύουν ότι η Μαρίν Λεπέν θα «καθίσει ήσυχη». Πιστεύουν ότι θα θα τον ελέγχει και θα τον επηρεάζει. Επίσης, ότι ελλείψει πολιτικής πείρας (ο ενθουσιώδης «λοχαγός» είναι μόλις 31 ετών), θα του κοστίσει η σχέση με τη Λεπέν.

ΠΗΓΗ: In.gr