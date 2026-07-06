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ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος για τον 33χρονο Γιάννη που σκοτώθηκε σε τροχαίο στα Χανιά, η μηχανή του συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο

 06.07.2026 - 19:28
Θρήνος για τον 33χρονο Γιάννη που σκοτώθηκε σε τροχαίο στα Χανιά, η μηχανή του συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο

Η είδηση του τραγικού θανάτου του 33χρονου αξιωματικού έχει σκορπίσει βαθιά θλίψη στην οικογένεια της 115 Πτέρυγας Μάχης και σε ολόκληρη την Πολεμική Αεροπορία. Ο νεαρός Ανθυποσμηναγός έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα ενώ κατευθυνόταν στη μονάδα του για να αναλάβει υπηρεσία.

Θύμα του δυστυχήματος είναι ο Ανθυποσμηναγός Ιωάννης Μισσιούδης, καταγόμενος από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος υπηρετούσε στην 115 Πτέρυγα Μάχης στα Χανιά. Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 6:45 το πρωί της Δευτέρας, στην περιοχή του Ακρωτηρίου και συγκεκριμένα σε στροφή στο Αρώνι, ένα σημείο που οι κάτοικοι χαρακτηρίζουν εδώ και χρόνια ιδιαίτερα επικίνδυνο.

Σύμφωνα με τα οσα αναφέρει το neakriti.gr, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 33χρονος, κινούμενη προς το Ακρωτήρι, συγκρούστηκε μετωπικά, υπό συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, με απορριμματοφόρο όχημα του Δήμου Πλατανιά, το οποίο επέστρεφε χωρίς φορτίο από τις εγκαταστάσεις της ΔΕΔΙΣΑ.

Ο οδηγός του απορριμματοφόρου δεν υπέστη τραυματισμό, ωστόσο παρέμεινε έως το μεσημέρι στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, καθώς βρισκόταν σε κατάσταση έντονου σοκ. Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του δυστυχήματος έχει αναλάβει το Τμήμα Τροχαίας Χανίων.

Η ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας

Για την απώλεια του 33χρονου αξιωματικού εξέδωσε ανακοίνωση και το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, στην οποία αναφέρεται:

«Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 και ώρα 06:45, ο Ανθυποσμηναγός (ΜΤ) Ι.Μ., ηλικίας 33 ετών, που υπηρετούσε στην 115 Πτέρυγα Μάχης, ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα. Διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας εκφράζει τη βαθιά του λύπη για την απώλεια του συναδέλφου και απευθύνει ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του».

Συλλυπητήρια από τον Δήμο Πλατανιά

Με επίσημη ανακοίνωσή του, ο Δήμος Πλατανιά εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για το δυστύχημα, επισημαίνοντας:

«Ο Δήμος Πλατανιά εκφράζει τη βαθύτατη οδύνη και τη θλίψη του για το τραγικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα, Δευτέρα 6 Ιουλίου, με όχημα του Δήμου, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης υπηρεσίας, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας νέος άνθρωπος.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται αρμοδίως από την Τροχαία Χανίων, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η προβλεπόμενη διαδικασία διερεύνησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Πλατανιά.

Ο Δήμος Πλατανιά, αιρετοί και εργαζόμενοι, εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος, συμμετέχοντας στο βαρύ τους πένθος.

Σε ένδειξη σεβασμού προς τη μνήμη του, αναβάλλεται η προγραμματισμένη για την Τετάρτη 8 Ιουλίου μουσικοχορευτική εκδήλωση "2ο Μουσικοχορευτικό Αντάμωμα", που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στο αλσύλλιο του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας Γαβαλομουρίου Βουκολιών».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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