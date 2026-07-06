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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κυπριακή αποστολή: Στη Σαρδηνία τα δύο πτητικά μέσα λόγω καθυστέρησης σε αεροδρόμια - Αύριο αναχωρούν για Γαλλία

 06.07.2026 - 20:07
Κυπριακή αποστολή: Στη Σαρδηνία τα δύο πτητικά μέσα λόγω καθυστέρησης σε αεροδρόμια - Αύριο αναχωρούν για Γαλλία

Τα δύο «πτητικά λόγω καθυστέρησης σε αεροδρόμια σταθμούς έχουν προσγειωθεί στη Σαρδηνία και αύριο στις 09.00 αναχωρούν για Γαλλία», δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Αρχιπύραρχος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και Γενικός Συντονιστής Μεγάλων Πυρκαγιών, Νίκος Λογγίνος, απαντώντας σε ερώτηση που βρίσκονται τα πτητικά μέσα αεροπυρόσβεσης, τα οποία απέστειλε η Κυπριακή Δημοκρατία για να συνδράμουν τις προσπάθειες των γαλλικών Αρχών στην αντιμετώπιση μεγάλων πυρκαγιών.

Υπενθυμίζεται ότι τα δύο πτητικά μέσα που αποστέλλει η Κύπρος, ανταποκρινόμενη σε αίτημα του Παρισιού που υποβλήθηκε μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας για να συνδράμει στην κατάσβεση των πυρκαγιών που πλήττουν τη χώρα, αναχώρησαν για τη Γαλλία στις 06:30 το πρωί της Δευτέρας. Αφορά δύο πτητικά μέσα αεροπυρόσβεσης τύπου Air Tractor.

Νωρίτερα, ο κ. Λογγίνος είχε αναφέρει ότι τα δύο αεροσκάφη, Forest 3 και Forest 4, αναχώρησαν με δύο χειριστές, έναν παρατηρητή και έναν μηχανικό με προορισμό το Περπινιάν (Perpignan).

 Αναφορικά με την ομάδα οκτώ ατόμων, τα οποία είχαν αναχωρήσει με ιδιωτική πτήση, ο κ. Λογγίνος ανέφερε στο ΚΥΠΕ ότι η ομάδα βρίσκεται στη Γαλλία από το απόγευμα της Δευτέρας, και αύριο όταν φτάσουν θα μιλήσουν με την Πολιτική Προστασία και πιθανόν να επιχειρήσουν, ανάλογα και με την κατάσταση που θα επικρατεί.

Σημειώνεται ότι τα δύο πτητικά μέσα είναι μισθωμένα στην Κυπριακή Δημοκρατία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του rescEU, και σταθμεύουν στην Κύπρο. Μέσα από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, η συνεργασία των κρατών μελών μετατρέπεται σε άμεση και έμπρακτη βοήθεια εκεί όπου υπάρχει ανάγκη.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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