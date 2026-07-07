Τι ισχύει τελικά με τα εφημερεύοντα φαρμακεία μετά τις 11 το βράδυ - Αυτή είναι η απάντηση των αρμοδίων - Βίντεο

Σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο» του ΣΙΓΜΑ, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε πως οι πρόσφατες αναφορές για προβληματική λειτουργία των φαρμακείων αποτελούν προσωπικές απόψεις και, όπως είπε, δημιούργησαν λανθασμένες εντυπώσεις γύρω από το θέμα.

Όπως εξήγησε, το σημερινό ωράριο εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του Παγκύπριου Φαρμακευτικού Συλλόγου τον Ιούλιο του 2025, με ποσοστό αποδοχής που έφτασε το 87%. Το σύστημα προβλέπει τη λειτουργία εφημερευόντων φαρμακείων μέχρι τις 11 το βράδυ, ενώ μετά την ώρα αυτή εφαρμόζεται η διαδικασία ετοιμότητας (on-call), κατά την οποία ο εφημερεύων φαρμακοποιός μπορεί να μεταβεί στο φαρμακείο μέσα σε περίπου δέκα λεπτά, εφόσον πρόκειται για επείγον περιστατικό.

Τι απαντά για τις απομακρυσμένες περιοχές

Αναφορικά με τις διαμαρτυρίες που αφορούν κοινότητες εκτός αστικών κέντρων, ο πρόεδρος του Συλλόγου ανέφερε πως δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα οι ισχυρισμοί ότι ο Πύργος Τηλλυρίας μένει χωρίς εξυπηρέτηση. Όπως σημείωσε, στην περιοχή λειτουργούν δύο ιδιωτικά φαρμακεία τα τελευταία δύο χρόνια, ενώ από το περασμένο έτος λειτουργεί και εφημερεύον φαρμακείο στην Πόλη Χρυσοχούς.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι ο Σύλλογος είναι διατεθειμένος να εξετάσει οποιοδήποτε επίσημο αίτημα υποβληθεί από κοινότητες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης σε φαρμακευτικές υπηρεσίες.

«Οι καταγγελίες πρέπει να γίνονται επίσημα»

Σε ό,τι αφορά δημοσιεύματα και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για εφημερεύοντα φαρμακεία που δεν ανταποκρίνονται, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι κάθε επίσημη καταγγελία εξετάζεται.

Κάλεσε τους πολίτες να απευθύνονται είτε στον Παγκύπριο Φαρμακευτικό Σύλλογο είτε στις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, ώστε να ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες και να λαμβάνονται, όπου χρειάζεται, τα κατάλληλα μέτρα.

Περίπου 700 φαρμακεία λειτουργούν στην Κύπρο

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, σήμερα λειτουργούν περίπου 700 φαρμακεία σε ολόκληρη την Κύπρο, ενώ σε πολλές περιοχές υπάρχουν αρκετές φαρμακευτικές μονάδες σε μικρή μεταξύ τους απόσταση.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι τα ιδιωτικά φαρμακεία έχουν πρωτίστως κοινωνικό και επιστημονικό ρόλο, τονίζοντας πως δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως απλές εμπορικές επιχειρήσεις.

Πότε ανοίγει φαρμακείο μετά τις 11 το βράδυ

Ο πρόεδρος του Συλλόγου διευκρίνισε ακόμη ότι, μετά τις 11 μ.μ., ο εφημερεύων φαρμακοποιός καλείται να ανοίξει το φαρμακείο μόνο όταν πρόκειται για πραγματικά επείγουσες περιπτώσεις, όπως ασθενείς που εξέρχονται από τα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών ή διαθέτουν άμεση ιατρική συνταγή.

Τέλος, κάλεσε τους πολίτες να μην αφήνουν την εκτέλεση συνταγών που έχουν εκδοθεί νωρίτερα μέσα στην ημέρα για αργά το βράδυ, ενώ σημείωσε ότι στις τουριστικές περιοχές λειτουργούν εποχικά φαρμακεία για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών της θερινής περιόδου.