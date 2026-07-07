Ποιες λοιμώξεις απειλούν την Ευρώπη το καλοκαίρι – Τι ισχύει για ιό Δυτικού Νείλου και βακτήρια Vibrio

Στην εβδομαδιαία έκθεσή του για το διάστημα 27 Ιουνίου – 3 Ιουλίου 2026, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) αποτυπώνει την τρέχουσα επιδημιολογική εικόνα στην Ευρώπη και διεθνώς, επισημαίνοντας ποια νοσήματα απαιτούν αυξημένη επιτήρηση και ποιος είναι ο πραγματικός κίνδυνος για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο ιός του Δυτικού Νείλου βρίσκεται ήδη στην Ευρώπη

Από τις λοιμώξεις που απασχολούν περισσότερο αυτή την περίοδο τις ευρωπαϊκές αρχές δημόσιας υγείας ξεχωρίζει ο ιός του Δυτικού Νείλου, καθώς η εποχική δραστηριότητα των κουνουπιών έχει ήδη οδηγήσει στην καταγραφή των πρώτων ανθρώπινων κρουσμάτων.

Σύμφωνα με το ECDC, έως την 1η Ιουλίου είχαν καταγραφεί έξι κρούσματα σε Ιταλία, Ρουμανία και Βόρεια Μακεδονία, ενώ ο οργανισμός εκτιμά ότι οι καιρικές συνθήκες είναι πλέον ευνοϊκές για τη μετάδοση του ιού και αναμένονται περισσότερα περιστατικά τις επόμενες εβδομάδες.

Τα βακτήρια Vibrio ευνοούνται από τα θερμότερα νερά

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει το ECDC και στα βακτήρια Vibrio, τα οποία εμφανίζονται φυσιολογικά στα παράκτια και υφάλμυρα νερά, ιδιαίτερα όταν αυξάνεται η θερμοκρασία.

Η έκθεση επισημαίνει ότι η κλιματική κρίση και η άνοδος της θερμοκρασίας της θάλασσας δημιουργούν ολοένα και πιο ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη και τη γεωγραφική εξάπλωσή τους.

Οι λοιμώξεις μπορεί να προκληθούν είτε από την κατανάλωση ωμών ή ανεπαρκώς μαγειρεμένων θαλασσινών είτε από την επαφή ανοιχτών τραυμάτων με μολυσμένα παράκτια νερά. Αν και παραμένουν σχετικά σπάνιες στην Ευρώπη, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη, χρόνια ηπατική νόσο ή εξασθενημένο ανοσοποιητικό διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο σοβαρής νόσησης.

Έμπολα: Μεγάλη επιδημία στην Αφρική, πολύ χαμηλός ο κίνδυνος για την Ευρώπη

Το σημαντικότερο διεθνές γεγονός της έκθεσης αφορά την επιδημία του ιού Έμπολα που προκαλείται από το στέλεχος Bundibugyo στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και την Ουγκάντα.

Στο Κονγκό έχουν επιβεβαιωθεί 1.460 κρούσματα και 452 θάνατοι, ενώ στην Ουγκάντα έχουν καταγραφεί 20 κρούσματα και δύο θάνατοι. Παράλληλα, καταγράφηκε και εισαγόμενο κρούσμα στη Γαλλία σε γιατρό που επέστρεψε από ανθρωπιστική αποστολή, με τις γαλλικές αρχές να ενεργοποιούν άμεσα την ιχνηλάτηση επαφών.

Ωστόσο, το ECDC υπογραμμίζει ότι, με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, η πιθανότητα εισαγωγής και περαιτέρω μετάδοσης του ιού στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει πολύ χαμηλή, τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους ταξιδιώτες.

Αναπνευστικοί ιοί: Καθησυχαστική η επιδημιολογική εικόνα

Σε αντίθεση με τις προηγούμενες χειμερινές περιόδους, η κυκλοφορία των αναπνευστικών ιών βρίσκεται σήμερα σε χαμηλά επίπεδα.

Σύμφωνα με την έκθεση, η δραστηριότητα του SARS-CoV-2, του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (RSV) και της γρίπης παραμένει σε επίπεδα που χαρακτηρίζονται ως διαμεσοεποχικά, χωρίς ενδείξεις αυξημένης κυκλοφορίας στον ευρωπαϊκό χώρο. Παράλληλα, δεν έχουν καταγραφεί νέες μεταλλάξεις του κορωνοϊού που να οδηγούν σε αλλαγή της αξιολόγησης του κινδύνου.

Πηγή: ygeiamou.gr