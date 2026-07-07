Χρεώσεις σε Shein και Temu: Δεν θα πληρώνουν όλα τα πακέτα το τέλος των €3 – Η εξαίρεση που αλλάζει τα δεδομένα

Το ThemaOnline δοκίμασε τις δύο δημοφιλείς πλατφόρμες ηλεκτρονικών αγορών, SHEIN και Temu, διαπιστώνοντας ότι η Temu εμφανίζει ήδη το τέλος των 3 ευρώ στο ταμείο της παραγγελίας ως «χρεώσεις εισαγωγής». Αντίθετα, στο SHEIN η επιβάρυνση δεν εμφανίζεται κατά την ολοκλήρωση της αγοράς, γεγονός που δημιούργησε ερωτήματα σε πολλούς καταναλωτές.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Τμήματος Τελωνείων, Γιώργος Κωνσταντίνου, εξήγησε στο ThemaOnline ότι η διαφορά οφείλεται στον τρόπο αποστολής των προϊόντων.

Όπως ανέφερε, τα προϊόντα που φέρουν την ένδειξη EU Warehouse αποστέλλονται από αποθήκες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν ήδη εκτελωνιστεί κατά την είσοδό τους στην ευρωπαϊκή αγορά. Ως εκ τούτου, δεν επιβάλλεται νέο τέλος κατά την άφιξή τους στην Κύπρο.

SHEIN:

Αντίθετα, για προϊόντα που αποστέλλονται απευθείας από τρίτες χώρες, όπως η Κίνα, θα επιβάλλεται το τέλος των 3 ευρώ ανά είδος, με βάση τη δήλωση που υποβάλλει ο εξαγωγέας ή ο πωλητής.

«Η χρέωση θα γίνεται με βάση τη δήλωση. Όταν το πακέτο φτάσει στην Κύπρο και η πλατφόρμα δεν έχει ήδη εισπράξει το τέλος, ο εκτελωνιστής θα υποβάλει τη σχετική δήλωση στο Τελωνείο, θα καταβάλει το ποσό και στη συνέχεια η εταιρεία ταχυμεταφορών ή τα Κυπριακά Ταχυδρομεία θα χρεώσουν τον παραλήπτη πριν από την παράδοση του πακέτου», εξήγησε ο κ. Κωνσταντίνου.

Όπως διευκρίνισε, οι τελωνειακές αρχές βασίζονται κυρίως στη δήλωση που συνοδεύει κάθε αποστολή, στην οποία περιγράφονται τα προϊόντα που περιέχει το πακέτο. Παρότι υπάρχει η δυνατότητα να ανοίγεται οποιοδήποτε δέμα για έλεγχο, αυτό γίνεται μόνο δειγματοληπτικά, καθώς καθημερινά φτάνουν στην Κύπρο χιλιάδες αποστολές.

«Από την 1η Ιουλίου παραλάβαμε περίπου 10.000 πακέτα. Δεν είναι δυνατόν να ανοίγονται όλα. Γίνονται δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε περίπου 10 με 15 πακέτα ημερησίως, ώστε να διαπιστώνεται ότι το περιεχόμενο συμφωνεί με τη δήλωση», σημείωσε.

Σημαντική είναι επίσης η διευκρίνιση για όσους συνδυάζουν προϊόντα από διαφορετικές αποθήκες στην ίδια παραγγελία. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Τελωνείου, εάν ένας καταναλωτής αγοράσει τόσο προϊόντα με την ένδειξη EU Warehouse όσο και προϊόντα που αποστέλλονται από τρίτη χώρα, χωρίς αυτή την ένδειξη στην πλατφόρμα SHEIN, είναι πιθανό να παραλάβει δύο ξεχωριστά πακέτα. Σε αυτή την περίπτωση, μόνο το πακέτο που προέρχεται απευθείας από τρίτη χώρα θα επιβαρυνθεί με το νέο τέλος, ενώ εκείνο από την ευρωπαϊκή αποθήκη δεν θα χρεωθεί επιπλέον.

Σε ό,τι αφορά την Temu, ο κ. Κωνσταντίνου ανέφερε ότι, παρόλο που η εταιρεία διαθέτει αποθήκες και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν έχει ακόμη ξεκαθαριστεί με ποιον τρόπο διαχωρίζονται οι συγκεκριμένες αποστολές ή εάν αυτό αποτυπώνεται με σαφή τρόπο στην πλατφόρμα.

TEMU: