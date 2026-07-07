Ακρίβεια χωρίς τέλος: Φωτιά στις τιμές των ακινήτων και στα ενοίκια στην Κύπρο – Η εικόνα που επικρατεί στην Ευρώπη

Τα επίσημα στοιχεία της Eurostat για το πρώτο τρίμηνο του 2026 επιβεβαιώνουν ότι οι τιμές των κατοικιών και τα ενοίκια διατηρούν την ανοδική τους τροχιά, προκαλώντας έντονο πονοκέφαλο στους καταναλωτές και αναδιαμορφώνοντας τον χάρτη της κτηματαγοράς. Αν και σε ορισμένους δείκτες καταγράφεται μια μικρή επιβράδυνση του ρυθμού ανόδου σε σχέση με τα τέλη του προηγούμενου έτους, η πραγματικότητα παραμένει αμείλικτη, με το κόστος στέγασης να ροκάνισε σταθερά το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών.

Η ακτινογραφία της κυπριακής κτηματαγοράς

Στην Κύπρο, η αγορά ακινήτων συνεχίζει να κινείται σε υψηλούς ρυθμούς, με τις τιμές των κατοικιών να καταγράφουν ετήσια αύξηση της τάξης του 3,4% κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025. Μπορεί το ποσοστό αυτό να δείχνει μια τάση συγκράτησης αν αναλογιστεί κανείς το εντυπωσιακό 6,0% που είχε καταγραφεί το τελευταίο τρίμηνο του 2025, ωστόσο η πίεση παραμένει ισχυρή. Σε τριμηνιαία βάση, δηλαδή σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2025, οι τιμές των σπιτιών και των διαμερισμάτων στο νησί αυξήθηκαν κατά 1,6%, γεγονός που αποδεικνύει ότι η ζήτηση παραμένει ζωντανή και οι αξίες των ακινήτων συνεχίζουν να ενισχύονται, παρά τις όποιες διορθώσεις.

Αδιάκοπο ράλι αυξήσεων για τους ενοικιαστές

Ακόμη πιο ανησυχητική είναι η κατάσταση που διαμορφώνεται στο μέτωπο των ενοικίων. Οι ενοικιαστές στην Κύπρο βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα αδιάκοπο μηνιαίο ράλι αυξήσεων. Σύμφωνα με τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή για τα ενοίκια, το κόστος αυξάνεται σταθερά κάθε μήνα μέσα στο 2026. Ο δείκτης, ο οποίος βρισκόταν στο 101,08 τον Δεκέμβριο του 2025, σκαρφάλωσε στο 101,53 τον Ιανουάριο, συνέχισε την ανιούσα στο 102,61 τον Φεβρουάριο, έφτασε στο 103,37 τον Μάρτιο και άγγιξε το 103,95 μέχρι τον Μάιο του 2026. Αυτή η συνεχής μηνιαία επιβάρυνση αντανακλά τη σοβαρή έλλειψη διαθέσιμων ακινήτων προς ενοικίαση στις αστικές περιοχές και την τεράστια πίεση που δέχονται κυρίως τα νεαρά ζευγάρια και οι φοιτητές.

Σε ευρωπαϊκή τροχιά ακρίβειας

Η εικόνα της Κύπρου ευθυγραμμίζεται σε μεγάλο βαθμό με το γενικότερο κλίμα που επικρατεί στην Ευρώπη, αν και το νησί καταγράφει ελαφρώς ηπιότερες αυξήσεις στις τιμές αγοράς σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Συγκεκριμένα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά 5,1% και στην Ευρωζώνη κατά 4,7% σε ετήσια βάση. Σε επίπεδο κρατών-μελών, η Πορτογαλία αναδεικνύεται σε πρωταθλήτρια της ακρίβειας με ετήσια αύξηση σοκ 17,8% στις τιμές των κατοικιών, ακολουθούμενη από τη Βουλγαρία με 14,8% και τη Σλοβακία με 14,4%. Στον αντίποδα, η Φινλανδία ήταν η μοναδική χώρα στην ΕΕ που είδε τις τιμές των ακινήτων της να υποχωρούν κατά 2,0%, ενώ μικρή πτώση σημειώθηκε και στη Γαλλία κατά το ίδιο διάστημα.

Πρωταθλητές και εξαιρέσεις στο κόστος στέγασης

Στο κομμάτι των ενοικίων, η Ευρώπη κινείται επίσης σε ρυθμούς αυξήσεων, με τον μέσο όρο της ΕΕ να διαμορφώνεται στο 3,0% σε ετήσια βάση. Η Κροατία ξεχωρίζει αρνητικά με μια εκρηκτική άνοδο των ενοικίων που άγγιξε το 21,9%, ενώ σημαντικές επιβαρύνσεις κατέγραψαν η Βουλγαρία με 6,4% και η Ελλάδα με 5,0%. Η Σλοβενία αποτέλεσε την εξαίρεση στον κανόνα με μείωση των ενοικίων κατά 0,9%, ενώ στη Φινλανδία οι τιμές παρέμειναν αμετάβλητες. Το γεγονός ότι σε 19 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι τιμές αγοράς των κατοικιών αυξήθηκαν ταχύτερα από ό,τι τα ενοίκια δείχνει ότι το real estate εξακολουθεί να αποτελεί έναν ισχυρό επενδυτικό πόλο, έστω κι αν αυτό καθιστά την ιδιοκατοίκηση άπιαστο όνειρο για τη μάζα των πολιτών.

Η ανάγκη για δραστικές πολιτικές παρεμβάσεις

Τα νέα δεδομένα της Eurostat κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την ανάγκη λήψης δραστικών μέτρων στεγαστικής πολιτικής. Η σταθερή άνοδος του κόστους διαβίωσης, σε συνδυασμό με τα υψηλά επιτόκια δανεισμού, δημιουργεί συνθήκες ασφυξίας στην αγορά. Για την Κύπρο, η πρόκληση της επόμενης περιόδου εστιάζεται στην εξισορρόπηση της προσφοράς και της ζήτησης, καθώς η συνεχιζόμενη άνοδος των ενοικίων και η διατήρηση των τιμών πώλησης σε υψηλά επίπεδα απειλούν να διευρύνουν το στεγαστικό χάσμα και να εγκλωβίσουν μια ολόκληρη γενιά μακριά από τη δική της στέγη.