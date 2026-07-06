VIDEO: Η Κύπρος στους κορυφαίους προορισμούς για μεγιστάνες – Γιατί την επιλέγουν οι πλούσιοι του κόσμου

Συγκεκριμένα κατέχει την τέταρτη θέση ως ελκυστικός προορισμός για μακροχρόνια εγκατάσταση των πιο εύπορων ανθρώπων του κόσμου με βαθμολογία 73,5. Ενώ πάνω από αυτή βρίσκονται η Σιγκαπούρη με 79,5, η Νέα Ζηλανδία με 75,8 και οι Νήσοι Κέιμαν, της Καραϊβικής με 74,3.

Ο επικεφαλής του Τμήματος Ιδιωτών Πελατών της Henley & Partners, μίλησε σε ρεπορτάζ στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Alpha σχετικά με την ταυτότητα της έρευνας και τη θέση της Κύπρου.

«Ένα από τα σημαντικότερα συμπεράσματα της φετινής έκθεσης είναι ότι τα άτομα υψηλής οικονομικής επιφάνειας που μετακινούνται διεθνώς επιλέγουν ολοένα και περισσότερο χώρες που διαθέτουν ισχυρούς θεσμούς, ελκυστικό φορολογικό καθεστώς, σταθερότητα και προβλεψιμότητα στη χάραξη πολιτικής, υψηλή ποιότητα ζωής και ξεκάθαρες διαδικασίες για την απόκτηση άδειας διαμονής.»

Dominic Volek – Επικεφαλής Τμήματος Ιδιωτών Πελατών της Henley & Partners

Ανάμεσα στους πιο ελκυστικούς συγκαταλέγονται επίσης η Ιταλία, η Ελβετία, η Ελλάδα και το Χονγκ Κονγκ ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Γαλλία, η Νορβηγία και η Νότια Κορέα αντιμετωπίζουν αυξανόμενες πιέσεις ανταγωνιστικότητας.

«Η Κύπρος προσφέρει έναν ιδιαίτερα ελκυστικό συνδυασμό πλεονεκτημάτων. Είναι κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βρίσκεται σε στρατηγική θέση ανάμεσα στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, διαθέτει ένα διεθνοποιημένο επιχειρηματικό περιβάλλον και προσφέρει υψηλή ποιότητα ζωής. Παράλληλα, ο ανεπτυγμένος τομέας νομικών και επαγγελματικών υπηρεσιών και το ευνοϊκό φορολογικό πλαίσιο εξακολουθούν να καθιστούν τη χώρα ελκυστικό προορισμό για επιχειρηματίες, επενδυτές και εύπορες οικογένειες που δραστηριοποιούνται διεθνώς.»

Με τον κ. Βολεκ να εξηγεί πω διαπιστώνεται ότι εύποροι ιδιώτες δεν αναζητούν πλέον μία μόνο χώρα για να εγκατασταθούν. Αντίθετα, δημιουργούν αυτό που αποκαλούμε “κυρίαρχα χαρτοφυλάκια”, συνδυάζοντας δικαιώματα διαμονής, επιχειρηματικές δραστηριότητες και επενδύσεις σε περισσότερες από μία χώρες.

«Σε αυτό το πλαίσιο, η Κύπρος αποκτά ολοένα και σημαντικότερο ρόλο ως ευρωπαϊκή βάση που προσφέρει μακροπρόθεσμη ευελιξία, πρόσβαση στις διεθνείς αγορές και ασφάλεια για τις οικογένειες.»

Πέρσι η Κύπρος, φιλοξένησε 250 εκατομμυριούχους, οι οποίοι μετέφεραν πλούτο 2,6 δις.

Δείτε το ρεπορτάζ: